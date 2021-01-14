РУС
Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – сказано в сообщении.

В частности, рядом с Водяным на Приазовье враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки и неподалеку от Гнутово зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов. Возле Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подняли по тревоге: как противотанковый резерв ООС учился уничтожать врага. ВИДЕО

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Марьинки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

обстрел (29670) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Наші реально кіборги- по них з гранатометів шмаляють, а їм хоч би що. Тільки посміхаються.
14.01.2021 08:02 Ответить
14.01.2021 08:05 Ответить
Скоро можно будет прочитать : "....опорный пункт уничтожен тактическим ядерным зарядом, потерь нет..."
14.01.2021 08:35 Ответить
Звичайне, повсякденне продовження зеленського режиму "тиші".
Бережи вас Господь, рідненькі.
14.01.2021 10:33 Ответить
 
 