Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди украинских воинов нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – сказано в сообщении.
В частности, рядом с Водяным на Приазовье враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки и неподалеку от Гнутово зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов. Возле Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.
В штабе подчеркнули, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
"С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Марьинки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", - сообщили в пресс-центре ОС.
Бережи вас Господь, рідненькі.