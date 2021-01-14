За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 162 человека, выявлены 7 925 новых случаев, выздоровели - 10 192

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников.

Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 января 2021 года. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 229 человек;

летальных случаев - 162;

выздоровели - 10 192 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 54 265 (в том числе методом ПЦР - 33 349, методом ИФА - 20 916).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 138 764 лица;

выздоровели - 837 063 человека;

летальных случаев - 20 376;

проведено ПЦР-тестов - 5 874 851.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях", - рассказал Степанов.









