За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 162 человека, выявлены 7 925 новых случаев, выздоровели - 10 192
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников.
Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 января 2021 года. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 229 человек;
летальных случаев - 162;
выздоровели - 10 192 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 54 265 (в том числе методом ПЦР - 33 349, методом ИФА - 20 916).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 138 764 лица;
выздоровели - 837 063 человека;
летальных случаев - 20 376;
проведено ПЦР-тестов - 5 874 851.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях", - рассказал Степанов.
Остаётся только пугать население барановирусом.
Так что не нужно отсчитывать две недели, чтоб сделать выводы об "эффективности" лохдауна от зебаранов.
Вам весны мало было? А чего добились то? Ну разве что роста с 800 в день, как поздней весной, до 8000. Где остановка эпидемии-то?
Может, шапки ?
Я и правда не помню чтобы он у нас тут приземлялся.
в Испании, например, штраф 3000 евро
в Польше около 1000 евро
в Прибалтике около 50 евро
Украина одна из саміх успешніх стран в теме локдауна и карантина
Я, честно говоря, расцениваю это как откровенное издевательство над людьми. А какая ваша точка зрения?
удивишься, но по твоей логике правительство єтих стран надо вообще расстрелять на месте, ибо там штрафі віше 1000 евро, закріт весчь бизнес и введен комендантский час с жесткими действиями полиции
"Хуже все равно не будет" (с)