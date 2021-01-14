Консульства Украины в Польше в 2020 году зарегистрировали почти 3,5 тысячи новорожденных, на 13,7% больше, чем в 2019 году
В 2020 году четыре консульских учреждения Украины на территории Польши зарегистрировали 3471 новорожденного.
Об этом говорится в ответе посольства Украины в Польше на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
Больше всего младенцев зарегистрировали в консульском отделе Посольства Украины в Варшаве - 1520. В генконсульстве в Кракове -1229 новорожденных, в консульстве в Гданьске - 581, в генконсульстве в Люблине -141.
В целом это на 13,7% больше, чем в 2019 году (2995 новорожденных).
В дипучреждении также отмечают, что в прошлом году из украинского гражданства в Польше вышли 13 человек - столько же как и в 2019 году.
Кроме того, всего было выполнено 49 525 консульских действий, что на 14% меньше, чем в 2019 году (57 612). Как подчеркнули в посольстве, учитывая длительные периоды перерыва в работе консульских учреждений из-за пандемии коронавируса, это довольно высокий показатель
