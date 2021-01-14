Водоснабжение пострадавших от порыва на водопроводе "Горловка-Торецк" населенных пунктов восстановлено в полном объеме, - ГСЧС

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецк" 4 января, восстановлено в полном объеме

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"12 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" ремонтные работы завершены. 13 января водоснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 4 января в результате порыва на водопроводе (диаметром 900 мм) "Горловка-Торецкое", без водоснабжения остались 5 населенных пунктов (г. Торецк, г. Зализне, пгт Пивничне и пгт Пивденне, частично пгт Щербиновка, около 38 тыс. жителей).

Специалистам "Компания "Вода Донбасса" 8 января не удалось выполнить ремонтные работы на указанном водопроводе, так как дважды был нарушен режим "тишины" (в том числе с применением гранатомета) со стороны российских наемников.