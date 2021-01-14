Работать в ситуации, которая сейчас происходит в энергетике, - заниматься чистым воровством, - бизнесмен Кропачев

К власти в Украине пришли дилетанты, которые управляют дилетантскими способами.

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал собственник группы компаний УкрДонИнвест Виталий Кропачев, передает Цензор.НЕТ.

"Работать в ситуации, которая сейчас происходит в энергетике, – заниматься чистым воровством. Какой кластер ни возьми – государство полностью бездействует. Возьмем НЭК "Укрэнерго". При предыдущем президенте, в 2018 году, эта компания генерировала прибыль 2,6 млрд грн. Сегодня, за три квартала 2020 года, у этой компании почти 30 млрд грн убытков", - заявил он.

"Дайте две недели управления. Я лично знаю, как все исправить. Ничего сложного в этом нет. Сегодня пришли к власти дилетанты, которые управляют дилетантскими способами. В этом вся проблема. Они загнали угольную отрасль непонятно куда. И не могут из этой ситуации выйти. Они постоянно пытаются под кого-то подстроиться или прогнуться. А там должен быть министром независимый человек", - добавил Кропачев.