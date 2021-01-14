Работать в ситуации, которая сейчас происходит в энергетике, - заниматься чистым воровством, - бизнесмен Кропачев
К власти в Украине пришли дилетанты, которые управляют дилетантскими способами.
Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал собственник группы компаний УкрДонИнвест Виталий Кропачев, передает Цензор.НЕТ.
"Работать в ситуации, которая сейчас происходит в энергетике, – заниматься чистым воровством. Какой кластер ни возьми – государство полностью бездействует. Возьмем НЭК "Укрэнерго". При предыдущем президенте, в 2018 году, эта компания генерировала прибыль 2,6 млрд грн. Сегодня, за три квартала 2020 года, у этой компании почти 30 млрд грн убытков", - заявил он.
"Дайте две недели управления. Я лично знаю, как все исправить. Ничего сложного в этом нет. Сегодня пришли к власти дилетанты, которые управляют дилетантскими способами. В этом вся проблема. Они загнали угольную отрасль непонятно куда. И не могут из этой ситуации выйти. Они постоянно пытаются под кого-то подстроиться или прогнуться. А там должен быть министром независимый человек", - добавил Кропачев.
Джерело: https://censor.net/ru/n3241698
І, як бачите, за чесної влади не крали у таких об'ємах. Розрахувались за борги овоча і юлі,а потім вийшли у плюси.
Там просто зебілів немає, то люди живуть і процвітають.
В них не можна красти.
т.е. в 2018 воровали так, что было 2.6 млрд.грн. прибыли. А теперь перестали воровать на 30 млрд. убытков. Как по мне, пусть лучше воруют по первой схеме, чем не воруют по второй.