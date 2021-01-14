РУС
Работать в ситуации, которая сейчас происходит в энергетике, - заниматься чистым воровством, - бизнесмен Кропачев

Фото: Epravda

К власти в Украине пришли дилетанты, которые управляют дилетантскими способами.

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал собственник группы компаний УкрДонИнвест Виталий Кропачев, передает Цензор.НЕТ.

"Работать в ситуации, которая сейчас происходит в энергетике, – заниматься чистым воровством. Какой кластер ни возьми – государство полностью бездействует. Возьмем НЭК "Укрэнерго". При предыдущем президенте, в 2018 году, эта компания генерировала прибыль 2,6 млрд грн. Сегодня, за три квартала 2020 года, у этой компании почти 30 млрд грн убытков", - заявил он.

"Дайте две недели управления. Я лично знаю, как все исправить. Ничего сложного в этом нет. Сегодня пришли к власти дилетанты, которые управляют дилетантскими способами. В этом вся проблема. Они загнали угольную отрасль непонятно куда. И не могут из этой ситуации выйти. Они постоянно пытаются под кого-то подстроиться или прогнуться. А там должен быть министром независимый человек", - добавил Кропачев.

+7
Не нагадаєте: хто зробив так званий "енергоринок", як одну із 144 потужних реформ, що і призвело до нинішнього стану? І чому ви не вірили тоді експертам, що з допомогою цього "енергоринку" олігархи-власники енергопостачання будуть крутити ним, як циган сонцем?
14.01.2021 09:33 Ответить
+6
За Порошенка газ закуповували на хабах(ринку) Європи по 0,26дол(7.25грн) за 1куб., а населенню продавали по 8,3грн. У 2019р. світова ціна на газ почала падати. Зараз на ринку Європи газ по 0.16дол(4.5грн), зате населенню продають з доставкою по 11,3грн…
14.01.2021 09:39 Ответить
+4
14.01.2021 09:22 Ответить
14.01.2021 09:22 Ответить
ЗЕлохи привели до влади КВНщиків. Зато посмєйомся.
14.01.2021 09:25 Ответить
ПОРА УБИВАТЬ РАССТРЕЛИВАТЬ ВЕШАТЬ ВЕШАТЬ и причем не только бубочку а его диточок жону родителей ВОТ КОГДА все кубло кодло будет вместе с умевшим пристроиться выплыть как кусок лайна во власти и воровать воровать с выпущенными беньками и поймут что их ждет СМЕРТЬ.. во тогда возможно начнут думать такой же подход к судьям министрам нардепам госчинушам местным органов власти чинушам коллективная семейная ответственность а то не успел ублюдок в раде пукнуть а мама за 3 ляма в 76 лет авто покупает ..а мы все все понимаем и молчим...а почему???!!
14.01.2021 09:37 Ответить
А патамушта самі ж і обрали цю владу і язик затягло всраку.
14.01.2021 09:43 Ответить
Зеленый офисный планктон волей случая и волной перемен закинутый на вершину власти.
14.01.2021 09:26 Ответить
Так,а ну ша. "Епохабідності" скінчилась. Всім радіти.)
14.01.2021 09:27 Ответить
"дайте точку мне опоры,
Архимед вдруг захотел,
и ему ее не дали,
а не то б наделал дел..."
14.01.2021 09:27 Ответить
При предыдущем президенте, в 2018 году, эта компания https://biz.censor.net/r3147570 прибыль 2,6 млрд грн. Сегодня, за три квартала 2020 года, у этой компании почти 30 млрд грн убытков", - заявил он.
Джерело: https://censor.net/ru/n3241698
14.01.2021 09:27 Ответить
Не нагадаєте: хто зробив так званий "енергоринок", як одну із 144 потужних реформ, що і призвело до нинішнього стану? І чому ви не вірили тоді експертам, що з допомогою цього "енергоринку" олігархи-власники енергопостачання будуть крутити ним, як циган сонцем?
14.01.2021 09:33 Ответить
Нагадаю. Порошенко.
І, як бачите, за чесної влади не крали у таких об'ємах. Розрахувались за борги овоча і юлі,а потім вийшли у плюси.
14.01.2021 09:35 Ответить
У іюлі боргів не було.
14.01.2021 09:45 Ответить
За Порошенка газ закуповували на хабах(ринку) Європи по 0,26дол(7.25грн) за 1куб., а населенню продавали по 8,3грн. У 2019р. світова ціна на газ почала падати. Зараз на ринку Європи газ по 0.16дол(4.5грн), зате населенню продають з доставкою по 11,3грн…
14.01.2021 09:39 Ответить
Навряд чи європейцями дуже крутять по цій схемі.
Там просто зебілів немає, то люди живуть і процвітають.
В них не можна красти.
14.01.2021 09:40 Ответить
Тобі ж написали - при енергоринку за минуло влади , Укренерго була прибутковою , тепер , вже за нинішньої - компанія збиткова . При чому тут реформи , чи олігархи - не олігархи ,, вони були що тоді що зараз , мова про прибуток державних компаній . Про те що у нинішньої влади банально не вистачає розуму керувати економікою країни . Вони завалили ВСЕ що можна . До нинішнього стану , призвела повна некомпетентність нинішньої влади , а не реформи минулої !! .
14.01.2021 09:55 Ответить
Прочитав интервью с Корпачевым понял, что его первый бизнес строился на том, что он выкупал железнодорожные ветки, которые идут к государственным шахтам. После чего контролировал потоки угля. Конечно он знает как "как все построено", но я бы побоялся ему давать даже две недели управления, о которых он просит. Юра я понимаю конечно, что ты против ЗЕ, но не стоит таких "талантов" рейдерства продвигать.
14.01.2021 09:28 Ответить
Оторвали от кормушки бедолагу))) Дайте хоть две недели поворовать!
14.01.2021 09:30 Ответить
в 2018 году, эта компания https://biz.censor.net/r3147570 прибыль 2,6 млрд грн. Сегодня, за три квартала 2020 года, у этой компании почти 30 млрд грн убытков"Источник: https://censor.net/ru/n3241698

т.е. в 2018 воровали так, что было 2.6 млрд.грн. прибыли. А теперь перестали воровать на 30 млрд. убытков. Как по мне, пусть лучше воруют по первой схеме, чем не воруют по второй.
14.01.2021 10:21 Ответить
еще один "реформатор"... идя к власти, посадам, вы все знаете как завтра лучше жить станет народу, как только добираетесь, ваши знания про народ испаряются и остаются знания только в свой карман. мое мнение - уголь как энергетический ресурс изжил себя лет 30 назад, и еще тогда нужно было думать, что делать, какой работой обеспечить людей сегодня!
14.01.2021 09:32 Ответить
Судячи по вкраденим сумам лише на одному підприємстві - вони не дилетанти, а талановиті крадії.
14.01.2021 09:32 Ответить
Виновата зелёная энергетика, убеждает кодлан Коломойского./ Сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 1млрд грн . Это стоимость сортиров виллы Ахметова.- Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020/ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 ./ Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
14.01.2021 09:42 Ответить
Рынок в олигархоклептократическом обществе работает исключительно на карман олигархов. Это пародия на рынок, т.к. у нас никогда не было, нет и еще долго не будет условий для честной конкуренции.
14.01.2021 12:02 Ответить
 
 