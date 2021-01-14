Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями. ВИДЕО

В Минздраве рассказали, почему подписали контракт на поставку вакцины именно с китайской компанией Sinovac.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, вакцины, которые находятся на завершающем этапе и уже предоставили отчеты относительно своих клинических исследований или предоставят их в ближайшее время, которые зарегистрировали вакцины... мы ведем с ними переговоры с мая, июня, июля", - сказал глава Минздрава.

По его словам, точно так же как и с инициативой COVAX, с которой Минздрав начал сотрудничать, как только была организована эта инициатива.

"Поэтому это манипуляции, которые пытаются разгонять некоторые политдеятели, цену которым мы знаем, которые кроме болтовни ничего не имеют. Их цель - навести ужас и держать в страхе украинцев. Это не тот случай, когда можно манипулировать и спекулировать на здоровье граждан. ... Прекращайте, пожалуйста, это я к деятелям обращаюсь, найдите другую тематику для манипуляций, в этом вы точно креативны", - добавил Степанов.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

