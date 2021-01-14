РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8656 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 158 97

Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями. ВИДЕО

В Минздраве рассказали, почему подписали контракт на поставку вакцины именно с китайской компанией Sinovac.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, вакцины, которые находятся на завершающем этапе и уже предоставили отчеты относительно своих клинических исследований или предоставят их в ближайшее время, которые зарегистрировали вакцины... мы ведем с ними переговоры с мая, июня, июля", - сказал глава Минздрава.

По его словам, точно так же как и с инициативой COVAX, с которой Минздрав начал сотрудничать, как только была организована эта инициатива.

"Поэтому это манипуляции, которые пытаются разгонять некоторые политдеятели, цену которым мы знаем, которые кроме болтовни ничего не имеют. Их цель - навести ужас и держать в страхе украинцев. Это не тот случай, когда можно манипулировать и спекулировать на здоровье граждан. ... Прекращайте, пожалуйста, это я к деятелям обращаюсь, найдите другую тематику для манипуляций, в этом вы точно креативны", - добавил Степанов.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

Также читайте: Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Завалили гниды закупку вакцины чтобы втюхивать откатное кацапо-китайское гавно...
показать весь комментарий
14.01.2021 09:35 Ответить
+19
Яка влада, така і вакцина.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:40 Ответить
+13
Всі, хто вели переговори в травні, червні, липні вже вакцинуються. Так що замаж, Стєпаха, піщєпрійомнік.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завалили гниды закупку вакцины чтобы втюхивать откатное кацапо-китайское гавно...
показать весь комментарий
14.01.2021 09:35 Ответить
Яка влада, така і вакцина.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:40 Ответить
Покупку какой вакцины завалили? Спутник 5?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:50 Ответить
читать умеешь?
"... втюхивать откатное кацапо-китайское гавно..."
показать весь комментарий
14.01.2021 17:03 Ответить
По словам министра здравоохранения Максима Степанова,https://censor.net/ru/news/3241461/ukraina_ne_budet_zakupat_vaktsinu_sinovac_esli_ee_effektivnost_budet_menee_70_stepanov, если ее эффективность составит меньше 70% ??? Я щось не можу зрозуміти?! То заявляв, що купили, а зараз заявляє: не будемо купувати??? То заявляв, що якщо ефективність, буде менше 70% .гроші Китай поверне. Так, хто маніпулює? Вірніше. Хто бреше?! Стосовно поверне, що в договорі про поставку вакцини є такий пункт: Якщо клієнт передумав, фірма гроші поверне? Міліард?
показать весь комментарий
15.01.2021 00:03 Ответить
Вся Турція починає ставитися вакциною від Sinovac! Ви взагалі не вивчали питання перед тим як щось кричати
показать весь комментарий
14.01.2021 16:29 Ответить
На відміну від Вас я знайомий з питанням...
Ознайомтесь і Ви, щоб фігню не розповсюджували:
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q&t=0s Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов .

Степанов про китайську вакцину Sinovac: Закликаю не маніпулювати, ми ведемо переговори з багатьма виробниками - Цензор.НЕТ 9915
показать весь комментарий
14.01.2021 17:09 Ответить
Это он щас про вакцЫну спутник вэ))))
показать весь комментарий
14.01.2021 09:35 Ответить
Переговоры может и ведете, а бабки за китайскую вакцину уже заплптили.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:36 Ответить
Не платили они ничего. Денег нет. Разворованы.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:19 Ответить
можливо
показать весь комментарий
14.01.2021 19:20 Ответить
Ну да, Молдова чет начинает норм. вакцинацию, а Стебанов "ведет перего.воры"
Ведун, иды ты на Путина, иды ты на Путина, иды ты на Путина........
показать весь комментарий
14.01.2021 09:37 Ответить
ЛОКДАУНа = КЛОУНАДа
показать весь комментарий
14.01.2021 09:37 Ответить
Всі, хто вели переговори в травні, червні, липні вже вакцинуються. Так що замаж, Стєпаха, піщєпрійомнік.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:37 Ответить
Степанов теж вже провакцінувався американською вакциною.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:13 Ответить
" Позднее бразильские ученые подсчитали, что онаhttps://censor.net/ru/news/3241412/effektivnost_zakuplennoyi_ukrainoyi_vaktsiny_sinovac_ne_78_a_5038_brazilskie_uchenye."
Степашка звертається до бразильських вчоних?
показать весь комментарий
14.01.2021 09:38 Ответить
А где можно ознакомиться с работами донецких и луганских учёных по этой теме?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:21 Ответить
Насчет научных достижений в биологии и медицине в Бразилии не скажу, не знаю, а физики в Бразилии сильные.
У Бразилии есть ядерная программа.
Бразилия - это не только пляжи и алмазы, знаете ли...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:00 Ответить
Будут лечится жОстким облучением?
Тоже вариант
показать весь комментарий
14.01.2021 12:21 Ответить
Бразилия - это жопа мира, как ее не называй. Ну сейчас наверное уже и Гондурас в пример Украине ставить можно
показать весь комментарий
15.01.2021 06:17 Ответить
Т.е. минздрав заказывает самую дишманскую и не эффективную вакцинцу в мире и предлагает нам "не манипулировать"? Степанов наверное страны попутал. Это он в рашке мог так сказать.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:39 Ответить
"...ведем с ними переговоры с мая, июня, июля" Источник: https://censor.net/ru/n3241699

Майстри перемовин. А от Ізраїль та інші перемовники погані, тому швиденько підписують контракти з найнадійнішими виробниками і проплачують гроші, а не розбазарюють їх не за призначенням.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:41 Ответить
Твари зелёные позор на весь мир посмотрите здесь карту мира мы в красной зоне с большинства стран Африки мы единственная страна красная в Европе https://twitter.com/miroslavgai/status/1349449463618805767?s=19
показать весь комментарий
14.01.2021 09:44 Ответить


Степанов про китайську вакцину Sinovac: Закликаю не маніпулювати, ми ведемо переговори з багатьма виробниками - Цензор.НЕТ 7877
показать весь комментарий
14.01.2021 11:55 Ответить
Где вакцина?!?! Переговариваются они, ипит твою мать!
показать весь комментарий
14.01.2021 09:54 Ответить
Записывайтесь, очередь формуруйте, отмечайтесь.
Сумасойти, все надо напоминать, все забыли, как жили в СССР.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ называется.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:01 Ответить
ось так, один? А як же хитро обрізаний гідрант і його співплемінники?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:21 Ответить
Переговори потрібно було вести влітку минулого року, а сьогодні закінчувати, чи хоча б почати вакцинування.Бездарі.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:04 Ответить
Уже Молдова начинает вакцинацию а вы все твари переговоры ведете. Сами уже давно вакцинировались, а что с людьми будет вам всем насрать
показать весь комментарий
14.01.2021 10:18 Ответить
весь сенс переговорів в ""поважних" заявах про те, що ми ведемо переговори з багатьма виробниками"? Домовились про те, що будемо далі домовлятися? Жодної конкретики... вода..так ви, міністр вибачте, просто нахабно брешете.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:26 Ответить
Яке ж воно тупориле,хай Бог милує...
показать весь комментарий
14.01.2021 10:29 Ответить
у нормальных производителей на 2021 год уже все партии вакцин расписаны, раньше шуршать надо было, в сша и ес планируют произвести 600 миллионов доз за 2021 год, а надо 800
в общем без шансов
показать весь комментарий
14.01.2021 10:37 Ответить
Недавно Степанов насмешил рассказом о переговорах с Китаем на предмет повышения эффективности их вакцины, которая будет поставляться в Украину. Как будто сами китайские производители не хотят поднять её эффективность, да видать, не могут, такова её специфика. Но если Степанов очень просил, то китайцы напишут, что 80% или 90%. Как в анекдоте про то, сколько шапок можно сшить из данного куска материала. Да сколько угодно, если не задать размер шапки.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:38 Ответить
13.01.21 18:50 https://censor.net/ru/news/3241627/vaktsinu_firmy_sinovac_zakupali_bez_tendera_tak_zakupayut_vse_sredstva_ot_covid19_prozorro
показать весь комментарий
14.01.2021 10:44 Ответить
санитар,не отмазывайся.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:06 Ответить
9 месяцев! Вывод - Украина недоговороспособна
показать весь комментарий
14.01.2021 11:06 Ответить
Не Украина. А зебило-кацапская падаль ни начто не способная.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:10 Ответить
"Политика - концентрированное выражение экономики".
показать весь комментарий
14.01.2021 17:03 Ответить
Молдаване и то нормальное взяли,а вы зебильные твари спутником страну обширять хотите в китайской обвертке. ( комент удалят - низзя на зебилов плохо писать,особенно про шахер-махер вакцинный с кацапами)
показать весь комментарий
14.01.2021 11:09 Ответить
И это правильно!
Пова бабло от перепродажи китайской вакцины получает посредник Богатырёвой.
А как же клиника БАРИС ???
Где её доля ????
показать весь комментарий
14.01.2021 11:11 Ответить
Степанов лох дауна.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:11 Ответить
Уже 3 недели как в мире идет активная вакцинация. О чем он чешет? Он что, сделал свою работу, а все критикуют его бедного? Файзер сложно? Ну так купить холодильнильники для модерна, астразенеки..пусть хоть их 100 штук, но начинать уже! С круглосутрсной вакцинацией возле хранилищ.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:16 Ответить
В европе скоро вакциацию закончат а эти бараны переговоры переговаривают, откаты никак не поделят, бездари зеленожопые. Судя по всему если вакцина к нам и доедет то в последнюю очередь и то в виде гуманитарой помощи ООН, как для стран африки.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:27 Ответить
Я вообще удивляюсь как человек может вкалывать себе какую-либо вакцину не зная ее названия и не ознакомившись с Инструкцией к даному препарату, не почитав о противопоказаниях.
Синовак - это не название вакцины. Синовак - это производитель!
Синовак Биотек Ко., Лтд
Товарищ Степанов, будьте так добры ознакомить испытуемых с Инструкцией от вакцины производства Синовак!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:32 Ответить
І тут не можуть без клоунади і підбріхувань. Ефективність менеджменту оцінюється не за кількістю та тривалістю перемовин, а за наявністю результату.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:36 Ответить
А за що ти козел, вже гроші тоді заплатив, та ще й через фірму прокладку!? Кіздун!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:36 Ответить
Вот например из Инструкции к вакцине противогрипозной пр-ва Синовак:

Вакцина противогриппозная расщепленная инактивированная может содержать следы компонента куриного яйца - овальбумин, формальдегид, расщепляющий реагент, Тритон Х-100 или гентамицин, которые используются во время производственного процесса.
Побочные действия:
Часто
- лихорадка, недомогание, головная боль, озноб, повышенная потливость, утомляемость
- покраснение, припухлость, болезненность, кровоподтек, уплотнение в месте инъекции
- миалгия, артралгия
Редко
- преходящая тромбоцитопения и лимфоаденопатия
- аллергические реакции: кожный зуд, крапивница или неспецифическая сыпь
- невралгия, парестезия, фебрильные судороги, неврологические расстройства, такие как, энцефаломиелит, неврит и синдром Гийена-Барре
Очень редко
- васкулит, ассоциированный с транзиторным нарушением функции почек
- анафилактический шок, отек Квинке

Анафилактический шок может развиться в течение одного часа после вакцинации и потребовать неотложной помощи (введение адреналина).Кожные реакции гиперчувствительности могут развиться в течение 72 часов после вакцинации и потребовать медикаментозного лечения.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:36 Ответить
"Вакцина противогриппозная расщепленная инактивированная может содержать следы компонента куриного яйца - овальбумин, формальдегид, расщепляющий реагент, Тритон Х-100 или гентамицин, которые используются во время производственного процесса."

Это понятно, для вакцины используется куриный эмбрион.

Но вот такие понятия, как "често" или "редко" ничего не говорят: это сколько случаев на тысяч?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:06 Ответить
Вся проблемма в том насколько этот куриній эмбрион очищен от болячек. У курочек тоже
болячек до фига.
Про понятия как "часто" или "редко" .Все цифры присутствуют в Инструкции. Почитайте любую.
И еще, кроме побочных действий, в Инструкциях есть противопоказания к конкретным вакцинам для людей имеющих определенные симптомы.
Посмотрите любую инструкцию к вакцине в интернете. К примеру Инструкцию к вакцине АКДС
показать весь комментарий
14.01.2021 12:21 Ответить
Вот, к примеру из Инструкции к французкой вакцине Инфаприкс для детей

температура ≥ 40,0 ° С в течение 48 часов после вакцинации, не связанная с другими причинами, которые можно установить;
коллапс или шокоподобное состояние (гипотонически-гипореспонсивний эпизод) в течение 48 часов после вакцинации;

плач или крик, который не прекращается и который невозможно успокоить, длится ³ 3:00, наблюдается в течение 48 часов после вакцинации;
судороги с лихорадкой или без нее, имеющие место в течение 3 дней после вакцинации.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:38 Ответить
Послушайте, Вы же взрослый человек, и наверняка покупали что-нибудь китайского производства на том же Алиэкспресс, и потому должны знать цену этим китайским инструкциям, в которых, вроде, и на человеческом языке написано, но хр*н что поймешь.

Например, мы купили видеорегистратор в автомобиль, и купили его в австралийском магазине, и не на Алиэкспрее или ebay. Инструкция была приложена, а как же, напечатанная микроскопическим текстом, муж мой текст разобрать не смог, как ни напрягал глаза, я прочла через лупу. Понимаете? Через лупу!

А после того, как один китайский "кулибин" намешал пластика в питание для детей от которого несколько китайских детей умерли, а многие заболели (затронуты почки, нужен диализ), сами китайцы своим производителям не доверяют (после этого случая с детским питанием с полок австралийский супермаркетов повымели все детское питание китайцы, в Китай отправляли).

Если они своих, китайских детей не жалеют ради прибыли, то почему они должны жалеть украинских детей? И какая вера вообще может быть китайской "вакцине" после того случая с детским питанием, ведь на детском питании была инструкция, но пластик в составе они "по забывчивости" не указали.
показать весь комментарий
15.01.2021 06:49 Ответить
"Про понятия как "часто" или "редко" .Все цифры присутствуют в Инструкции. "

Китайцы вам любые цифры нарисуют в инструкции, как вы проверите?
показать весь комментарий
15.01.2021 06:50 Ответить
"Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями."

Да. Но заплатили почти 700 млн. гривен только китайской прокладке Богатыревой!
По цене на 1$ дороже прайса!
Так кто там манипулирует?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:39 Ответить
Степанов, давай очередь на "вакцинацию" формируй, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ называется.
ЗЕбилы будут ночью стоять отмечаться, как в СССР за джинсами.
Не упустите возможности подзаработать, продавайте ЗЕбилам места в в очереди.
А мы знать будем, какой процент украинского лохтората малохольный: те,кто в очереди.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:58 Ответить
Я хочу ознакомиться с ОФИЦИАЛЬНОЙ Инструкцией к вакцине пр-ва Синовак и знать о побочных действиях к этой вакцине
показать весь комментарий
14.01.2021 12:04 Ответить
Если это китайская вакцина, то инструкция может быть точно такая, как к товарам с Алиэкспесс, вроде что и написано, но нихр*на не поймешь.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:07 Ответить
Вот это и опасно. Мы имеем право на информацию!
показать весь комментарий
14.01.2021 12:22 Ответить
Зараз такий час, що, по-моєму, прав ми не маємо майже ніяких.
В усякому разі, так це виглядає.
Суцільні заборони, погрози і штрафи.
показать весь комментарий
15.01.2021 06:44 Ответить
В Инструкции к любой вакцине должен быть конкретный список противопоказаний и список осложнений. Как впрочем и в любой инструкции к любому препарату.
Кроме того перед вакцинацией вас обязаны обследовать и ознакомить с противопоказаниями и постпрививочными осложнениями. Так гласит ЗАКОН.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:29 Ответить
Какую инструкцию ты хочешь от кандидата на вакцину? Эта бадяга не является вакциной, пока результаты третьей фазы испытаний не будут опубликованы в рецензируемом научном журнале
показать весь комментарий
15.01.2021 06:26 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться
ЗА ЇХ ЗГОДОЮ після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані ТЕРМІНОВО повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 19. Права осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями
Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, мають право на:
отримання достовірної інформації про результати медичного огляду, обстеження та лікування, а також на отримання рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб;
звернення до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та (або) майну внаслідок порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:06 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1349648692194762752 44 мин

"Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями." Да. Но заплатили почти 700 млн. гривен только китайской прокладке Богатыревой. по цене на 1$ дороже прайса. Так кто там манипулирует?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
В США постпрививочные осложнения регистрируются, и правительство выплачивает жертвам в качестве компенсации миллионы долларов.
В странах СНГ вам ничего не компенсируют, вам придется самим бегать по врачам и лечить осложнения, покупая дорогие лекарства.

Если кто-то собрался делать прививку, он имеет право знать «Список противопоказаний» и «Список поствакцинальных осложнений» к прививке!
К тем прививкам, котрые есть в теперешнем календаре прививок такие инструкции есть!
С ними каждый может ознакомиться.
А про ковидную никто и ничего не знает!
показать весь комментарий
14.01.2021 12:12 Ответить
Украина - не страна СНГ
показать весь комментарий
15.01.2021 06:27 Ответить
ви абсолютно серйозно добровільно будете колоти собі бодягу з елементами вірусу СНІДу???? і неважливо чи це пфайзер, чи зенека, чи китайське сміття....

той момент, коли вигідно бути "бідною країною"!
показать весь комментарий
14.01.2021 12:46 Ответить
Вірусу СНІДу? Ти пришиблений, чи що? Якого в сраку «вірусу СНІДу»? Що це за вірус такий? Ти хоч розшифрувати абревіатуру СНІД можеш?
показать весь комментарий
15.01.2021 06:28 Ответить
Степанов про китайську вакцину Sinovac: Закликаю не заважати мені "заробляти".
показать весь комментарий
14.01.2021 13:03 Ответить
Китайская - малоэффективна. Американская - дорогая. " Ты на что намекаешь, министерская морда ?".
показать весь комментарий
14.01.2021 13:10 Ответить
Дорогая - не значит безопасная
показать весь комментарий
14.01.2021 13:13 Ответить
В переводе на человеческий - мы ведем переговоры, но только китайцы согласились на откат
показать весь комментарий
14.01.2021 13:30 Ответить
Китайцы соглашаются продать вакцину дешевле, если страна предоставляет "площадку для испытаний" т.е испытуемых. Если после вакцинации у них чего-нибудь отвалится или отсохнет. Никто отвечать не будет.
Так, например, Индонезии предложили вакцину дешевле в обмен на то, что
она выступила не просто заказчиком товара, но заранее предложила площадку для клинических испытаний вакцины-кандидата.
Государственная фармацевтическая PT Bio Farma выступила партнером компании Sinovac для проведения третьей фазы клинических испытаний. Такое партнерство, как правило, включает ранний доступ к информации, к производимым объемам, а также гибкие условия ценообразования.
Как и Турция, которая тоже, кстати, предоставила площадку для проведения клинических исследований).
Т.н. пока еще только идет очередная фаза клинических испытаний, не говоря уже о поствакцинных последствиях, а мы уже готовы колоться?
Не народ, а подопытные кролики
показать весь комментарий
14.01.2021 14:22 Ответить
А тем временем украинская "элитка" уже вовсю прививается вакциной "ПФайзер".
9 тысяч доз этой вакцины под прикрытием СБУ было завезено в Украину Михаилом Радуцким.
Бесплатно привился премьер Шмыгаль, министр финансов, ряд депутатов от "Слуги народа". Остальным вакцину Радуцкий продает.
Сначала по 3 тысячи евро.
После поднявшегося шума сбрасывают по 1500.
А чем будет прививаться народ … власть не интересует.
Его и так слишком много. Особенно, стариков
показать весь комментарий
14.01.2021 14:24 Ответить
Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Тяжелая аллергическая реакция обычно возникает в интервале от нескольких минут до одного часа после введения дозы вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. Признаки тяжелой аллергической реакции могут включать в себя следующие:
• Затрудненное дыхание
• Отек лица и горла
• Учащенное сердцебиение
• Обильная сыпь по всему телу.
• Головокружение и слабость.

В этом списке могут быть НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ другие возможные побочные эффекты вакцины Pfizer BioNTech COVID-19. Могут возникнуть серьезные и неожиданные побочные эффекты.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКЦИНЫ PFIZER BIONTECH COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТСЯ в ходе клинических испытаний
https://www.fda.gov/media/144624/download
показать весь комментарий
14.01.2021 14:47 Ответить
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ И НЕОЖИДАННЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКЦИНЫ PFIZER BIONTECH COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ХОДЕ КЛИНИЧЕСКИХ испытаний
С последней версией информационного бюллетеня можно ознакомиться на сайте: http://www.cvdvaccine.com. www.cvdvaccine.com.

Администрация по делам продовольствия и медикаментов (FDA) предлагает этот перевод как услугу для широкой международной аудитории. Мы надеемся, что этот перевод окажется полезным для Вас. Хотя наше ведомство стремилось к тому, чтобы сделать перевод, наилучшим образом передающий значение оригинала на английском языке, мы, тем не менее, признаем, что перевод может быть не таким точным, ясным и полным, как оригинал на английском языке. Поэтому официальной версией этого документа является его версия на английском языке.
https://www.fda.gov/media/144624/download
показать весь комментарий
14.01.2021 14:52 Ответить
Может сначала надо потренироваться на кошках?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:53 Ответить
Шкода кішок !
показать весь комментарий
14.01.2021 15:48 Ответить
ЩАЗ!
Кошек жалко, кошки то чем виноваты?
Очень милые животные, я кошек люблю.
За что же кошек так?

Тренироваться нужно на Слугах Народа, причем тренироваться так: не в телевизоре "привили" Слугу Народа (вместо вакцины ввели физраствор), а на площади, на открытом воздухе, при стечении народа рандомный врач берет из рамдомной упаковки вакцину - и "вакцинирует" нардепа.
И сдается мне, что желающих среди нардепов от Слуг Народа не будет.
показать весь комментарий
15.01.2021 06:55 Ответить
*********** не очкуйте эфективность 50%, береш 2 штуки 50%+50%=100%
показать весь комментарий
14.01.2021 15:05 Ответить
75%. Вероятности так не складываются.
показать весь комментарий
15.01.2021 06:36 Ответить
Мудазвон тільки но веде переговори, в той час коли вже вакцинуются 45 країн!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зміг договоритись з китайцями і то щоб купляти гівно через фірму богатирьової!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 15:22 Ответить
Минздрав вел переговоры с Индией для закупки ее вакцины ChAdOx1 nCoV-19 производства Serum Institute. Такое же .... как и китайская , НО
была два неприемлемых момента для ОПГ Зеленского
1. Она в пять раз дешевле.
2. Не гарантируют откаты.
Пздц 😃
Зелені мерзотники розкрадають все , не ховаючись !
показать весь комментарий
14.01.2021 15:47 Ответить
Навіть Африка отримає вакцину, а ЗЕлупенська влада і пальцем не поворушила
⚡️Щойно стало відомо: Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
🌴 Африка, Карл!
🐵 Нижче нас тільки мавпи на пальмах
Доголосувались, пляді!?
Г.Штельмах
показать весь комментарий
14.01.2021 15:58 Ответить
Ватник Степанов и зеленая слизь будут сидеть в тюрьме за вакцинный геноцид граждан Украины. Зеленые мрази и сепары из ОПЗЖ - вакцинные мародеры, вступившие в преступный сговор с приспешниками януковича.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:29 Ответить
может этот зеленый холуй не знает что даже филипины заключили контракты на вакцину. и сдесь речь идет о самых нищих странах мира. МЫ ХУЖЕ них....... УРОД!!!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 17:45 Ответить
Украина и в подметки Филиппинам не годится. Совкопитеки пещерные
показать весь комментарий
15.01.2021 06:37 Ответить
Що вм чикали від 95кв,крім насмішок наднами
показать весь комментарий
14.01.2021 17:47 Ответить
А правда ли, что Sinovac переводится как "свинособак"? И вот этим будут колоть украинцев?!
показать весь комментарий
14.01.2021 18:05 Ответить
Лайно брехливе готує нас до путінсько-медведчуковської вакцини
показать весь комментарий
14.01.2021 19:59 Ответить
Шо ти брешеш ****! Хто тобі мішав замовити у травні нормальну вакцину? А тепер тягнеш сюди російсько-китайського "новачка", ще й через Богатирьовську "прокладку". У Європі тільки Україна без вакцини. Мерзотник ти разом з Зеклоуном.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:29 Ответить
все уже закупают а он переговоры только ведет
показать весь комментарий
14.01.2021 21:16 Ответить
Степанов про китайську вакцину Sinovac: Закликаю не маніпулювати, ми ведемо переговори з багатьма виробниками - Цензор.НЕТ 9154
показать весь комментарий
15.01.2021 00:48 Ответить
Я хочу Степанову відсосати. Трудяга...
показать весь комментарий
15.01.2021 02:08 Ответить
Какое-то адово количество жителей штата Виктория, Австралия (70 тысяч человек, что ли), не пускают верниться домой, в штат Виктория, из других штатов.
Вероятно, это наш коммуняка, премьер штата Виктория, Эндрюс, хочет таким образом выполнить план по "вакцинированию" от ковида: пока не уколются домой не пустят.
Отмечу, что в то же самое время в штат Виктория завозят студентов из Китая и идет Australian Open по теннису, то есть премьер штата Виктория - настоящая проститутка: кто ему платит, тому он и "зеленый свет" дает.
CEO австралийской компании Квонтас высказался, что политика премьера Эндрюса ну очень странная:
""https://www.theage.com.au/national/coronavirus-updates-live-australian-open-players-arrive-in-melbourne-nsw-urges-people-to-celebrate-australia-day-within-limits-queensland-wants-to-use-mining-camps-as-quarantine-20210114-p56u4u.html Qantas boss says Victorian border rules 'devastating and bizarre'
Qantas boss Alan Joyce has come out swinging at the Victorian government for keeping its border shut to NSW, given it was letting in 1000 people from "countries where the virus is raging" for the Australian Open."

CEO Квонтаса мы понять можем: какой идиот будет летать в Австралии, если в любой момент очередной долбанувшийся премьер штата границы штата закроет и домой не вернешся?

Так что компания Квонтас стоит одной из первых в очереди на банкротство.
"А как дысал, как дысал"(С) CEO Квонтаса: еще совсем недавно он заявил, что не будут пускать в самолеты Квонтаза "непривитых" от ковида, а теперь Квонтасу стало вообще некого перевозить. Что-то как-то плохо помогает холуям прогибаться...
показать весь комментарий
15.01.2021 07:05 Ответить
Кому не нравится китайская вакцина,можно в Эквадоре привиться СпутникомСтепанов про китайську вакцину Sinovac: Закликаю не маніпулювати, ми ведемо переговори з багатьма виробниками - Цензор.НЕТ 4213
показать весь комментарий
15.01.2021 07:47 Ответить
 
 