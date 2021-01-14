Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями. ВИДЕО
В Минздраве рассказали, почему подписали контракт на поставку вакцины именно с китайской компанией Sinovac.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, вакцины, которые находятся на завершающем этапе и уже предоставили отчеты относительно своих клинических исследований или предоставят их в ближайшее время, которые зарегистрировали вакцины... мы ведем с ними переговоры с мая, июня, июля", - сказал глава Минздрава.
По его словам, точно так же как и с инициативой COVAX, с которой Минздрав начал сотрудничать, как только была организована эта инициатива.
"Поэтому это манипуляции, которые пытаются разгонять некоторые политдеятели, цену которым мы знаем, которые кроме болтовни ничего не имеют. Их цель - навести ужас и держать в страхе украинцев. Это не тот случай, когда можно манипулировать и спекулировать на здоровье граждан. ... Прекращайте, пожалуйста, это я к деятелям обращаюсь, найдите другую тематику для манипуляций, в этом вы точно креативны", - добавил Степанов.
Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.
"... втюхивать откатное кацапо-китайское гавно..."
Ознайомтесь і Ви, щоб фігню не розповсюджували:
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q&t=0s Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов .
Ведун, иды ты на Путина, иды ты на Путина, иды ты на Путина........
Степашка звертається до бразильських вчоних?
У Бразилии есть ядерная программа.
Бразилия - это не только пляжи и алмазы, знаете ли...
Тоже вариант
Майстри перемовин. А от Ізраїль та інші перемовники погані, тому швиденько підписують контракти з найнадійнішими виробниками і проплачують гроші, а не розбазарюють їх не за призначенням.
Сумасойти, все надо напоминать, все забыли, как жили в СССР.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ называется.
в общем без шансов
Пова бабло от перепродажи китайской вакцины получает посредник Богатырёвой.
А как же клиника БАРИС ???
Где её доля ????
Синовак - это не название вакцины. Синовак - это производитель!
Синовак Биотек Ко., Лтд
Товарищ Степанов, будьте так добры ознакомить испытуемых с Инструкцией от вакцины производства Синовак!
Вакцина противогриппозная расщепленная инактивированная может содержать следы компонента куриного яйца - овальбумин, формальдегид, расщепляющий реагент, Тритон Х-100 или гентамицин, которые используются во время производственного процесса.
Побочные действия:
Часто
- лихорадка, недомогание, головная боль, озноб, повышенная потливость, утомляемость
- покраснение, припухлость, болезненность, кровоподтек, уплотнение в месте инъекции
- миалгия, артралгия
Редко
- преходящая тромбоцитопения и лимфоаденопатия
- аллергические реакции: кожный зуд, крапивница или неспецифическая сыпь
- невралгия, парестезия, фебрильные судороги, неврологические расстройства, такие как, энцефаломиелит, неврит и синдром Гийена-Барре
Очень редко
- васкулит, ассоциированный с транзиторным нарушением функции почек
- анафилактический шок, отек Квинке
Анафилактический шок может развиться в течение одного часа после вакцинации и потребовать неотложной помощи (введение адреналина).Кожные реакции гиперчувствительности могут развиться в течение 72 часов после вакцинации и потребовать медикаментозного лечения.
Это понятно, для вакцины используется куриный эмбрион.
Но вот такие понятия, как "често" или "редко" ничего не говорят: это сколько случаев на тысяч?
болячек до фига.
Про понятия как "часто" или "редко" .Все цифры присутствуют в Инструкции. Почитайте любую.
И еще, кроме побочных действий, в Инструкциях есть противопоказания к конкретным вакцинам для людей имеющих определенные симптомы.
Посмотрите любую инструкцию к вакцине в интернете. К примеру Инструкцию к вакцине АКДС
температура ≥ 40,0 ° С в течение 48 часов после вакцинации, не связанная с другими причинами, которые можно установить;
коллапс или шокоподобное состояние (гипотонически-гипореспонсивний эпизод) в течение 48 часов после вакцинации;
плач или крик, который не прекращается и который невозможно успокоить, длится ³ 3:00, наблюдается в течение 48 часов после вакцинации;
судороги с лихорадкой или без нее, имеющие место в течение 3 дней после вакцинации.
Например, мы купили видеорегистратор в автомобиль, и купили его в австралийском магазине, и не на Алиэкспрее или ebay. Инструкция была приложена, а как же, напечатанная микроскопическим текстом, муж мой текст разобрать не смог, как ни напрягал глаза, я прочла через лупу. Понимаете? Через лупу!
А после того, как один китайский "кулибин" намешал пластика в питание для детей от которого несколько китайских детей умерли, а многие заболели (затронуты почки, нужен диализ), сами китайцы своим производителям не доверяют (после этого случая с детским питанием с полок австралийский супермаркетов повымели все детское питание китайцы, в Китай отправляли).
Если они своих, китайских детей не жалеют ради прибыли, то почему они должны жалеть украинских детей? И какая вера вообще может быть китайской "вакцине" после того случая с детским питанием, ведь на детском питании была инструкция, но пластик в составе они "по забывчивости" не указали.
Китайцы вам любые цифры нарисуют в инструкции, как вы проверите?
Да. Но заплатили почти 700 млн. гривен только китайской прокладке Богатыревой!
По цене на 1$ дороже прайса!
Так кто там манипулирует?
ЗЕбилы будут ночью стоять отмечаться, как в СССР за джинсами.
Не упустите возможности подзаработать, продавайте ЗЕбилам места в в очереди.
А мы знать будем, какой процент украинского лохтората малохольный: те,кто в очереди.
В усякому разі, так це виглядає.
Суцільні заборони, погрози і штрафи.
Кроме того перед вакцинацией вас обязаны обследовать и ознакомить с противопоказаниями и постпрививочными осложнениями. Так гласит ЗАКОН.
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться
ЗА ЇХ ЗГОДОЮ після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
Про кожний випадок поствакцинального ускладнення заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форм власності зобов'язані ТЕРМІНОВО повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 19. Права осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями
Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, мають право на:
отримання достовірної інформації про результати медичного огляду, обстеження та лікування, а також на отримання рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб;
звернення до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та (або) майну внаслідок порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб.
tZE inform
"Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями." Да. Но заплатили почти 700 млн. гривен только китайской прокладке Богатыревой. по цене на 1$ дороже прайса. Так кто там манипулирует?
В странах СНГ вам ничего не компенсируют, вам придется самим бегать по врачам и лечить осложнения, покупая дорогие лекарства.
Если кто-то собрался делать прививку, он имеет право знать «Список противопоказаний» и «Список поствакцинальных осложнений» к прививке!
К тем прививкам, котрые есть в теперешнем календаре прививок такие инструкции есть!
С ними каждый может ознакомиться.
А про ковидную никто и ничего не знает!
той момент, коли вигідно бути "бідною країною"!
Так, например, Индонезии предложили вакцину дешевле в обмен на то, что
она выступила не просто заказчиком товара, но заранее предложила площадку для клинических испытаний вакцины-кандидата.
Государственная фармацевтическая PT Bio Farma выступила партнером компании Sinovac для проведения третьей фазы клинических испытаний. Такое партнерство, как правило, включает ранний доступ к информации, к производимым объемам, а также гибкие условия ценообразования.
Как и Турция, которая тоже, кстати, предоставила площадку для проведения клинических исследований).
Т.н. пока еще только идет очередная фаза клинических испытаний, не говоря уже о поствакцинных последствиях, а мы уже готовы колоться?
Не народ, а подопытные кролики
9 тысяч доз этой вакцины под прикрытием СБУ было завезено в Украину Михаилом Радуцким.
Бесплатно привился премьер Шмыгаль, министр финансов, ряд депутатов от "Слуги народа". Остальным вакцину Радуцкий продает.
Сначала по 3 тысячи евро.
После поднявшегося шума сбрасывают по 1500.
А чем будет прививаться народ … власть не интересует.
Его и так слишком много. Особенно, стариков
• Затрудненное дыхание
• Отек лица и горла
• Учащенное сердцебиение
• Обильная сыпь по всему телу.
• Головокружение и слабость.
В этом списке могут быть НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ другие возможные побочные эффекты вакцины Pfizer BioNTech COVID-19. Могут возникнуть серьезные и неожиданные побочные эффекты.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКЦИНЫ PFIZER BIONTECH COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТСЯ в ходе клинических испытаний
https://www.fda.gov/media/144624/download
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКЦИНЫ PFIZER BIONTECH COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ХОДЕ КЛИНИЧЕСКИХ испытаний
С последней версией информационного бюллетеня можно ознакомиться на сайте: http://www.cvdvaccine.com. www.cvdvaccine.com.
Администрация по делам продовольствия и медикаментов (FDA) предлагает этот перевод как услугу для широкой международной аудитории. Мы надеемся, что этот перевод окажется полезным для Вас. Хотя наше ведомство стремилось к тому, чтобы сделать перевод, наилучшим образом передающий значение оригинала на английском языке, мы, тем не менее, признаем, что перевод может быть не таким точным, ясным и полным, как оригинал на английском языке. Поэтому официальной версией этого документа является его версия на английском языке.
https://www.fda.gov/media/144624/download
Кошек жалко, кошки то чем виноваты?
Очень милые животные, я кошек люблю.
За что же кошек так?
Тренироваться нужно на Слугах Народа, причем тренироваться так: не в телевизоре "привили" Слугу Народа (вместо вакцины ввели физраствор), а на площади, на открытом воздухе, при стечении народа рандомный врач берет из рамдомной упаковки вакцину - и "вакцинирует" нардепа.
И сдается мне, что желающих среди нардепов от Слуг Народа не будет.
была два неприемлемых момента для ОПГ Зеленского
1. Она в пять раз дешевле.
2. Не гарантируют откаты.
Пздц 😃
Зелені мерзотники розкрадають все , не ховаючись !
⚡️Щойно стало відомо: Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
🌴 Африка, Карл!
🐵 Нижче нас тільки мавпи на пальмах
Доголосувались, пляді!?
Г.Штельмах
Вероятно, это наш коммуняка, премьер штата Виктория, Эндрюс, хочет таким образом выполнить план по "вакцинированию" от ковида: пока не уколются домой не пустят.
Отмечу, что в то же самое время в штат Виктория завозят студентов из Китая и идет Australian Open по теннису, то есть премьер штата Виктория - настоящая проститутка: кто ему платит, тому он и "зеленый свет" дает.
CEO австралийской компании Квонтас высказался, что политика премьера Эндрюса ну очень странная:
""https://www.theage.com.au/national/coronavirus-updates-live-australian-open-players-arrive-in-melbourne-nsw-urges-people-to-celebrate-australia-day-within-limits-queensland-wants-to-use-mining-camps-as-quarantine-20210114-p56u4u.html Qantas boss says Victorian border rules 'devastating and bizarre'
Qantas boss Alan Joyce has come out swinging at the Victorian government for keeping its border shut to NSW, given it was letting in 1000 people from "countries where the virus is raging" for the Australian Open."
CEO Квонтаса мы понять можем: какой идиот будет летать в Австралии, если в любой момент очередной долбанувшийся премьер штата границы штата закроет и домой не вернешся?
Так что компания Квонтас стоит одной из первых в очереди на банкротство.
"А как дысал, как дысал"(С) CEO Квонтаса: еще совсем недавно он заявил, что не будут пускать в самолеты Квонтаза "непривитых" от ковида, а теперь Квонтасу стало вообще некого перевозить. Что-то как-то плохо помогает холуям прогибаться...