"Приграничные шахтеры с нашей стороны должны быть как сыр в масле, чтобы с той стороны смотрели и понимали, где хорошо", - бизнесмен Кропачев

Для улучшения ситуации в энергетике необходимо принять программу реформирования угольной отрасли и начать ее реализовывать. Если решили оставить 20 шахт, то под них должно быть финансирование, сбыт. И за каждый пункт стратегии кто-то должен отвечать персонально. И самое главное, чтобы этот вектор не менялся от перемены власти.

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал собственник группы компаний УкрДонИнвест Виталий Кропачев, отвечая на вопрос о том, что надо сделать, чтобы улучшить ситуацию в энергетике и в угольной отрасли, передает Цензор.НЕТ.

"Первое что нужно сделать – принять программу реформирования угольной отрасли. Не разработать – она уже давно готова. А принять и начать ее реализовывать", - отметил он.

Комментируя свое отношение к возможному закрытию 10 госшахт (почти треть из оставшихся), Кропачев заявил: "Не обязательно. Я считаю, что нужно делать технический аудит. Все зависит от объемов реализации. Если судить по пустым складам ТЭС Центрэнерго, у нас должна быть безумная реализация угля. А у нас разговоры, в основном, идут вокруг экологии. Якобы шахты нужно обязательно закрывать. А почему Польша не закрывает свои шахты и теплоэлектростанции? Они, наоборот, наращивают добычу. С каждым годом технологии развиваются. Появляются новые системы очистки воздуха. У нас же нет стратегии. Если решили оставить 20 шахт, то под них должно быть финансирование, сбыт. И за каждый пункт стратегии кто-то должен отвечать персонально. И самое главное, чтобы этот вектор не менялся от перемены власти".

"Давайте распродадим. А дальше приходит конечный потребитель – как Центрэнерго к нам – и говорит: а мы не хотим брать ваш уголь. Еще при Януковиче была идея: давайте все продадим за 1 гривню. Через год вы же, журналисты, будете рассказывать, что все это было украдено за копейки. Кроме того, не весь бизнес социально-ответственный. Кто-то придет на шахту, посчитает необходимые инвестиции и решит порезать ее на металлолом. А тысячи шахтеров потеряют рабочие места. Есть и политический фактор. Я еще в 2014 году говорил: приграничные шахтеры с нашей стороны должны быть как сыр в масле. Чтобы с той стороны смотрели и понимали, где хорошо", - рассказал Кропачев о сложностях с привлечением частных инвестиций в отрасль.

"Мое глубокое убеждение – у нас всегда было много популизма. Никогда не хватало профессионализма и трезвого взгляда на вещи. Если коротко – не хватает профессионалов, людей, которые независимо от политического окраса будут делать свою работу", - резюмировал бизнесмен.