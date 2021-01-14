РУС
"Приграничные шахтеры с нашей стороны должны быть как сыр в масле, чтобы с той стороны смотрели и понимали, где хорошо", - бизнесмен Кропачев

Для улучшения ситуации в энергетике необходимо принять программу реформирования угольной отрасли и начать ее реализовывать. Если решили оставить 20 шахт, то под них должно быть финансирование, сбыт. И за каждый пункт стратегии кто-то должен отвечать персонально. И самое главное, чтобы этот вектор не менялся от перемены власти.

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал собственник группы компаний УкрДонИнвест Виталий Кропачев, отвечая на вопрос о том, что надо сделать, чтобы улучшить ситуацию в энергетике и в угольной отрасли, передает Цензор.НЕТ.

"Первое что нужно сделать – принять программу реформирования угольной отрасли. Не разработать – она уже давно готова. А принять и начать ее реализовывать", - отметил он.

Комментируя свое отношение к возможному закрытию 10 госшахт (почти треть из оставшихся), Кропачев заявил: "Не обязательно. Я считаю, что нужно делать технический аудит. Все зависит от объемов реализации. Если судить по пустым складам ТЭС Центрэнерго, у нас должна быть безумная реализация угля. А у нас разговоры, в основном, идут вокруг экологии. Якобы шахты нужно обязательно закрывать. А почему Польша не закрывает свои шахты и теплоэлектростанции? Они, наоборот, наращивают добычу. С каждым годом технологии развиваются. Появляются новые системы очистки воздуха. У нас же нет стратегии. Если решили оставить 20 шахт, то под них должно быть финансирование, сбыт. И за каждый пункт стратегии кто-то должен отвечать персонально. И самое главное, чтобы этот вектор не менялся от перемены власти".

"Давайте распродадим. А дальше приходит конечный потребитель – как Центрэнерго к нам – и говорит: а мы не хотим брать ваш уголь. Еще при Януковиче была идея: давайте все продадим за 1 гривню. Через год вы же, журналисты, будете рассказывать, что все это было украдено за копейки. Кроме того, не весь бизнес социально-ответственный. Кто-то придет на шахту, посчитает необходимые инвестиции и решит порезать ее на металлолом. А тысячи шахтеров потеряют рабочие места. Есть и политический фактор. Я еще в 2014 году говорил: приграничные шахтеры с нашей стороны должны быть как сыр в масле. Чтобы с той стороны смотрели и понимали, где хорошо", - рассказал Кропачев о сложностях с привлечением частных инвестиций в отрасль.

"Мое глубокое убеждение – у нас всегда было много популизма. Никогда не хватало профессионализма и трезвого взгляда на вещи. Если коротко – не хватает профессионалов, людей, которые независимо от политического окраса будут делать свою работу", - резюмировал бизнесмен.

Топ комментарии
+26
Шахтьори 30 років жили як сир в маслі, маючи найвищі зарплати і пензії в Україні, маючи найкращі бази відпочинку на Кримі, та вважали що годують всю країну. І шо? Бандери їм забороняли гаваріть парускі і вони молились на мааскву.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:54 Ответить
+16
И гордые домбаситы поднимут восстания? Прямо не становясь на колени? )) Армия только. И всю зелёную и синюю мразь по могилам и нарам
показать весь комментарий
14.01.2021 09:49 Ответить
+15
Ага. Т.е. надо опять раздеть других, чтобы накормить шахтеров.

Давайте вбухивать бабло в убыточную дотационную отрасль, вместо того, чтобы уменьшать зависимость от угля.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очередной бла бла бла бла бла бла бла...заэпали!
показать весь комментарий
14.01.2021 09:48 Ответить
И гордые домбаситы поднимут восстания? Прямо не становясь на колени? )) Армия только. И всю зелёную и синюю мразь по могилам и нарам
показать весь комментарий
14.01.2021 09:49 Ответить
вот и проспонсируй домбасят-кормильцев со своего кармана...
показать весь комментарий
14.01.2021 09:51 Ответить
А может просто на ***. ????
показать весь комментарий
14.01.2021 09:51 Ответить
Так "господар" в них все одно той самий - бандит "ахметка"!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 09:52 Ответить
Пусть эти сказки своей бабушке расскажет,на которую его бизнес записан.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:53 Ответить
С Виталием Валериевичем встречаться не приходилось,а вот с его ,,героическим,, папашкой общаться приходилось часто.,,Деловой,,был тАвариСЧ. Ободрал Торезский электротехзавод,как липку.Далеко бы пошел,да сердечко слабым оказалось.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:23 Ответить
Ага. Т.е. надо опять раздеть других, чтобы накормить шахтеров.

Давайте вбухивать бабло в убыточную дотационную отрасль, вместо того, чтобы уменьшать зависимость от угля.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:54 Ответить
Кіля Азіров виділяв на одну лише Юзівку дотацій більше ніж на всю Західну Україну.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:56 Ответить
Молодых рыгонавтов СН и рыговского шута ЗЕ ничему новому не научишь.
Азиров закидывал баблом гномов, и они будут.

А Тетчер к чертям позакрывала убыточные шахты, когда в ВБ такой же вопрос стоял. А когда гномы решили покачать права, им так вломили, что они до сих пор сопли утирают.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:05 Ответить
правильно говоришь, у этого бизнесмена-киздабола мечта, 200 баксов дотаций на каждую добытую тонну, 100 баксов уже не хватает и кормить его шахты будем мы, в Европе давно почти все шахты по закрывали, даже в ********** они давно закрыты, проще и дешевле купить уголь у Африки чем содержать эту отрасль с ахметами бойками королевскими и прочими аферистами.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:33 Ответить
Шахтьори 30 років жили як сир в маслі, маючи найвищі зарплати і пензії в Україні, маючи найкращі бази відпочинку на Кримі, та вважали що годують всю країну. І шо? Бандери їм забороняли гаваріть парускі і вони молились на мааскву.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:54 Ответить
А у них такий менталітет. Поверніть калбасу по 2-20 і ми загаварім по украінскі. Це було сказано ще при Ющу.

Так за деньги они готовый говорить на украинском или нет? В одном реплике вы утверждаете, что за деньги готовы говорить на украинском, а в другой, что не смотря на «жизнь как сыр в масле» продолжали говорить на русском и смотреть на Москву.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:18 Ответить
Хех! Знов данєцкій намалювався, хрен зітреш. Фраза про калбасу по 2-20 була сказана ще при Ющу одним дамбасітом на камеру. Було відео.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:29 Ответить
Мені здається, що ця фраза була сказана ще при Кравчуку, зразу ж після проголошення Незалежності.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:15 Ответить
Тобто російської військової агресії не було...
показать весь комментарий
14.01.2021 10:04 Ответить
Дурниці пишете, шановний. Вони де-юре і по-сьогодні в складі України. Але вони хотіли московських зарплат, українських цін, власного законодавства, та його пріоритету над українським і що саме важливе - визнання на рівні держави їх виключності.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:13 Ответить
а нужно?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:30 Ответить
Переманювати смаколиками можна тільки тваринок. Навіщо Україні такі громадяни, які ведуться за палку ковбаси? Це принизливо.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:56 Ответить
А у них такий менталітет. Поверніть калбасу по 2-20 і ми загаварім по украінскі. Це було сказано ще при Ющу.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:00 Ответить
За цією логікою коли ковбаса була 2-20 вони говорили українською. І чим дорожчою ставала ковбаса, тим більше вони говорили російською мовою...
показать весь комментарий
14.01.2021 10:06 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 09:56 Ответить
Задрали они до 2013 года были по сравнению со всей Украиной в шоколаде и шо помогло. Всем я живущий возле Крыма хуже или харьковчанин , сумчанин
Да и вся Украина чем хуже. Или этот бизнесмен с
Донбаса и считает себя особенным , или он долбень
показать весь комментарий
14.01.2021 09:57 Ответить
Почему шахтеры? Почему не токари? Или например шоферы и учителя?
показать весь комментарий
14.01.2021 09:59 Ответить
Потомушто шахтьоры - кормильцы и элита нашево опчества!
показать весь комментарий
14.01.2021 10:02 Ответить
"Как сыр в масле..."-так было уже такое. Результат всем известен. Этот " сыр" с плесенью оказался.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:01 Ответить
Что за муйня, любезные. Донбасс, как сыр в масле катался , а в трудную годину завопил :"Пуцын , паамааги, Пуцын введи...". В ровные ряды, сукины дети, в ровные ряды. Это, в значительной мере, из-за вашей ненасытности идет война на Донбассе.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:06 Ответить
А от німці з вуглем зав'язують. Не дивлячись на робочі місця, економічність, доступність. Упор на джерела енергії що поновлюються . А і рузьку трубу.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:15 Ответить
из-за того что завязали с углем и АЭС, сейчас стоят раком перед Рашей и просят "Путинвведи" (Сев.Поток-2).
показать весь комментарий
14.01.2021 10:38 Ответить
там концлагерь кропачов и донбасяо там ничего не решают а ты дебил если за 6 лет этого не понял.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:16 Ответить
А толку их прикармливать? Сколько москаля не корми - он все равно на Москву смотрит.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:19 Ответить
патамушта патаму шта ми шахтьори а ні то что ви назвалі нас "вафльори"...
показать весь комментарий
14.01.2021 10:35 Ответить
Чтобы шахтеры катались как "сыр в масле", владельцы шахт должны им платить соответственно. Какие претензии к Украине? Или он считает что Украина должна платить барские зарплаты кротам которые работают на частной шахте?
И почему нельзя закрывать убыточные шахты?
Короче непонятно что этот "бизнесмен" имеет в виду.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:37 Ответить
вот потому он бизнесмен и потому он с баблом. так как он не думает ни один министр и тем более ОП с зеленским. именно такие мыслящие люди должны руководить и страной и всем, всем.... а не богданы ермаки и прочие алчные вороватые твари и предатели
показать весь комментарий
14.01.2021 10:48 Ответить
"Мыслящий" ? Він такий самий тупий як і ти...Країна під окупацією і від шахтарів зараз взагалі нічого не залежить, від слова ВЗАГАЛІ!!! Чи ти хочеш сказати, що шахтар піде проти автомата?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:59 Ответить
Ідіотський аргумент...Там де є різна ідеологія не працюють ні сир,ні масло...
показать весь комментарий
14.01.2021 10:56 Ответить
Та ні, з того боку дегенерати, тому із ними саме так потрібно спілкуватись - холодильник їх Бог.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:06 Ответить
Бізнес або збитковий, або прибутковий. Якщо шахти для нас вигідні, то де гідні зарплати шахтарів? А якщо ні, то нах.ра ми ці шахти утримуємо?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:05 Ответить
Это точно, профессионалов почти не осталось. Кум, сват, брат- вот и всё решение кадрового вопроса.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:22 Ответить
Шо опять кормить "кормильцев"? А не пошли бы они .... потом еще больше автоматов и танков в своих норах накопают.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:29 Ответить
Так плати им, а не плачь, что ты бедный и несчастный. Деньги из бюджета разворовывали всегда, сверх прибыли получали. Кричали, что кормите всю Украину. А шахтеров за зарплатой к государству отправляли.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:31 Ответить
Выходит, за бюджетные деньги, то есть, за наш счет, нужно сделать приграничным шахтерам "харашо", чтоб их коллеги по ту сторону, такие же сепары, завидовали?!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:33 Ответить
Проще и дешевле эту подземную ылиту закопать вместе с норами и купить дешовый уголь где то в африке или индии... а то этим кротам все мало...
показать весь комментарий
14.01.2021 11:40 Ответить
Для чого тоді лізти в шахту, можна на поверхні "кататися з таким сиром і маслом".
показать весь комментарий
14.01.2021 11:43 Ответить
А в норе мона танк откопать и на нем ехать требовать бабла и дружбу с ******.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:46 Ответить
Отож то, скільки вовка не годуй, а він на ліс дивиться.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:19 Ответить
Так собственники шахт, кондитерских и пароходов и так как сыр в масле катаются, поставить динамическую ставку НДС как в Франции и штатах, чем больше получаешь тем больше налогов и контроля, схема то рабочая правда депутаты служат не народу а олигархам, что ахметов что порох одного поля ягоды.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:06 Ответить
 
 