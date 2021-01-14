Глава МИД Венгрии Сийярто приедет в Украину для разрешения кризиса в отношениях

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто планируют провести переговоры в Киеве из-за кризиса в отношениях.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "Европейской правде", визит министра уже согласован, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, приезд венгерского чиновника ожидается до конца месяца.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения ", - заявил министр.

Как пишет издание, другие источники также говорят, что визит запланирован на последнюю неделю января, уже после смены власти в США.

По данным ЕП, речь идет не об официальном заседании межправительственной комиссии, которое было основанием для встреч Кулебы с Сийярто ранее в этом году, а о персональном визите венгерского министра для поиска выхода из кризиса в отношениях.

Отмечается, что инициатором переговоров стала Венгрия, но приглашение встретиться в Киеве поступило от украинской стороны.

