РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9033 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
881 5

Вакцинация от COVID-19 проводится в 45 странах: сделали уже более 32 млн прививок

Вакцинация от COVID-19 проводится в 45 странах: сделали уже более 32 млн прививок

Вакцинация против коронавируса стартовала в мире в декабре 2020 года.

В мире по состоянию на 14 января сделали более 32,4 млн прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Вакцинация стартовала в 45 странах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями

Самое большое число доз вакцины ввели в:

США – почти 10,8 млн доз (по состоянию на 13 января);
Китае – 9 млн доз (по состоянию на 8 января);
странах Евросоюза – 3,7 млн доз (по состоянию на 13 января)
Великобритании – 3 млн доз (по состоянию на 13 января);
Израиле – почти 2 млн доз (по состоянию на 13 января).

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я все таки пропоную купити "спутнік - новічок" і вакцинувати нимим всіх ЗЕдебілів і ОПжидів!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 09:57 Ответить
наше гваделупське владоможне спочатку себе найціннішого а там як вийде в кінці 160 країн
показать весь комментарий
14.01.2021 09:58 Ответить
Вакцинация от COVID-19 проводится в 45 странах: сделали уже более 32 млн прививок - Цензор.НЕТ 566
показать весь комментарий
14.01.2021 09:59 Ответить
Капля в море.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:34 Ответить
Що, зебоби, ви ще не збилися з рахунку, скільки разів вас наї обманув Голозадько?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:47 Ответить
 
 