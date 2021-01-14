Вакцинация от COVID-19 проводится в 45 странах: сделали уже более 32 млн прививок

Вакцинация против коронавируса стартовала в мире в декабре 2020 года.

В мире по состоянию на 14 января сделали более 32,4 млн прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Вакцинация стартовала в 45 странах.

Самое большое число доз вакцины ввели в:



США – почти 10,8 млн доз (по состоянию на 13 января);

Китае – 9 млн доз (по состоянию на 8 января);

странах Евросоюза – 3,7 млн доз (по состоянию на 13 января)

Великобритании – 3 млн доз (по состоянию на 13 января);

Израиле – почти 2 млн доз (по состоянию на 13 января).