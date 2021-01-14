"Нафтогаз" готов продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.
"Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды", готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - говорится в сообщении.
"Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщикам газа. Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за "температурные" коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы ", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
елементарно)
Если все перестанут платить, они ничего не сделают. Всех не отрежут!!!!
Клянусь морячком!!!
І тут Нафтагаз готовий нам як остання надія продати газ по 6.99 ???
Надурілово !
А здирають як за газ.
в начале декабря был участником толпы/очереди в приват банк. За 1ч15мин до открытия был 23й. К открытию (8:30) подтянулась толпа и в основном старшее поколение.Практически все для "ВЫБОРА" поставщика газа....кошмар однако!!
А насчет терпения,Вы правы,кргда то все равно лопнет терпение.
Вот чем тибе, Зебулон, нужно заниматься для снижения цен!
Буде дуже багато судових позовів Й знов,
за власну тупість сплатить уряд.
http://mingas.by/tarify-na-prirodnyj-gaz/
1 руб. = 10.986 грн.