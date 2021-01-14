РУС
"Нафтогаз" готов продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

"Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды", готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - говорится в сообщении.

"Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщикам газа. Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за "температурные" коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы ", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

Читайте: С января договор с "Нафтогазом" на поставку газа можно заключить в отделении Ощадбанка

Газ (10265) Нафтогаз (3120) Тарифы на газ (352)
Топ комментарии
+25
За Порошенка газ закуповували на хабах(ринку) Європи по 0,26дол(7.25грн) за 1куб., а населенню продавали по 8,3грн. У 2019р. світова ціна на газ почала падати. Зараз на ринку Європи газ по 0.16дол(4.5грн), зате населенню продають з доставкою по 11,3грн…

І тут Нафтагаз готовий нам як остання надія продати газ по 6.99 ???
Надурілово !
показать весь комментарий
14.01.2021 10:10 Ответить
+25
показать весь комментарий
14.01.2021 10:31 Ответить
+22
7 грн + 3 грн доставка - 10 грн ,при "честном" бубочке дороже чем при барыге Порошенко, причём стоимость закупки газа упала в 4 раза по сравнению с 17-18 годами
показать весь комментарий
14.01.2021 10:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знать шавка сильна раз лает на слона. 73% сделали петю мордера. сделаем и олигархат. Главное не раслаблятся 73% это сила.Не все сразу с первого раза получается,работу над ошибками никто не отменял.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:15 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 10:31 Ответить
100% Ціни ніколи не опоблікували! Баранам сказали скільки платить........і все! Чужі нам ці шкуродери - торбохвати!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
Так очевидно же, когда все ЗЕовцы передохнут, вот тогда точно хуже не будет.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:38 Ответить
З круглого. 😊
показать весь комментарий
15.01.2021 00:13 Ответить
а чего ты решил что с первого. раза? с первого раза (1-й год правления) ничего не вышло! у вас дятлы уже второй раз идет (2-й год) и ничего (назови хоть одно достижение?)! а потом будет третий раз , четвертый, пятый! да Юра?. если бы еще работа над ошибками так больно не била по украинцам. я так понимаю что стратегия вашего кумира состоит в том чтобы ничего особо не делая и особо не напрягаясь дотянуть до конца каденции! как сбитый летчик просто тянуть и тянуть на дымящем литаке до аэродрома. ему просто не дают да Юра? а кто не дает а Юра? изя каломыйский или ахметов? или может фирташ с рабиновичем или фукс с фельдманом???
показать весь комментарий
14.01.2021 10:44 Ответить
БОРИТЕСЬ И ПОБОРИТЕ. Читай классику,а гавкать на луну марна праця.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:28 Ответить
да уже пытались, но вас же много таких дятлов по приколу.... но конечно, поборем , я нисколько не сомневаюсь. поборем и вас дятлов и вашего приколиста всё будет Украина и на луне будет наш прапор!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 16:15 Ответить
Нанайскому мальчику опять побороться захотелось. Спасбо не надо. Нам содовать Конституционный лад требуется по конституции ст 142.143. Хартии самоуправления Где громаде пренадлежит все активы есть частка каждого и она нанмает себе судей прокуроров и податковую назначает податки.
показать весь комментарий
15.01.2021 04:04 Ответить
и еще создает местную народную вооруженную милицию и выбирает князька которому и будет принадлежать львиная доля народных местных активов. какое то дежавю а Длинный? кажется именно такой этап (конечно с помощью из вне) сейчас лугандон проходит. но не пережмвай и это поборем!
показать весь комментарий
15.01.2021 12:26 Ответить
Нет
показать весь комментарий
14.01.2021 13:22 Ответить
маркетинновый ход 6.99 .... вроде как и 6 но несовсем и не 7 в копейку разница ..В государстве хз что делается восновном нае..ство народа
показать весь комментарий
14.01.2021 09:59 Ответить
Як тільки першого з вас повісять на електричній опорі ви будете готові до того газу ще доплачувати - перевірено в Румунії!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 10:00 Ответить
А скількох вже повісили в Україні хоч за щось?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:07 Ответить
Жодного - тому і маємо те що маємо! Під час Майдану говорив що якщо жодного рига не повісимо - все дуже швидко повернеться на круги своя. Слухати не хотіли обзивали провокатором белькотали про якусь "толерантність" пару раз мало не побили - а тепер багато хто визнав на скільки я був правий дехто навіть вибачився але як кажуть "поїзд ту -ту" А я вважаю що це був останній "поїзд" в який ми ще могли вскочити і хоча б почати рухатись в сторону нормального розвитку.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:39 Ответить
То чому не повісив, а тільки говорив?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:42 Ответить
Охен....ть! Тролль, шо ты можешь "вважать"? Твое дело -паравоз! Пиши себе помаленьку, да от Пригожина звиздюлей за тупость получай.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:47 Ответить
І шо? Все буває вперше.....
показать весь комментарий
14.01.2021 11:50 Ответить
Ідея непогана і, саме головне, вона для України, не збиткова.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:50 Ответить
Тобиш Фирташу лапти скрутить фаберже спрятались в матку
показать весь комментарий
14.01.2021 10:00 Ответить
Точого не продае
показать весь комментарий
14.01.2021 10:00 Ответить
Бардак какой-то в стране.. Зеленая чума.. Захотели задрали цены.. захотели опустили.. А где-жн рыночный европейский подход? Все так-же по совковому ручками все регулируется...
показать весь комментарий
14.01.2021 10:00 Ответить
Де розрахунок?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:52 Ответить
Чомусь згадались слова найвеличнішого клоуна і популіста планети:
показать весь комментарий
14.01.2021 10:03 Ответить
спершу збільшити в 2(3)р., а потім - зменшити.
елементарно)
показать весь комментарий
14.01.2021 10:04 Ответить
Оманське брехло навішало локшини ЗЕлохам.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:05 Ответить
Про яку наступну зиму він веде мову, не 2025 року, коли і духу його не буде в країні, якщо ще "відбуде" строк.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:47 Ответить
Нужно просто перестать платить за комуналку!!!
Если все перестанут платить, они ничего не сделают. Всех не отрежут!!!!
Клянусь морячком!!!
"Нафтогаз" готов продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона - Цензор.НЕТ 6410


показать весь комментарий
14.01.2021 10:03 Ответить
Кинули кістку. Нате та не гавкайте, а ми обдеремо вас з іншого боку.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:04 Ответить
Ети лохи вместо того шоб вотить хороводы по пешеходным переходам и недавать нормальным людям доехать куда нада - лучше бы перестали платить за коммуналку. Было бы прикольно посмотреть если бы все 35 млн человек перестали платить
показать весь комментарий
14.01.2021 10:07 Ответить
Їм відріжуть всьо і вся. Всі діла.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:23 Ответить
Лохам ********, що МВФ вимагає зростання тарифів. Насправді, цього вимагають фірташі. Шила в мішку не заховаєш. Фірташ набрав під заставу газу кредитів, а повертати не хоче. Переклав свої борги на заручників - населення. Хто продав населення України в заручники Фірташам-Медведчукам-Ахметовим? Та всі продавали - Кучма, Ющенко, Тимошенко, Янукович, Порошенко, Зеленський.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:05 Ответить
7 грн + 3 грн доставка - 10 грн ,при "честном" бубочке дороже чем при барыге Порошенко, причём стоимость закупки газа упала в 4 раза по сравнению с 17-18 годами
показать весь комментарий
14.01.2021 10:07 Ответить
ты шо долбень, доставка в районе 1 грн., это во первых, при пэтру я платил 8.55грн., чем тебе цена 7 грн. не нравится, а уже помолчу что при пэтру цена выросла с 0.87-1.10 до 8.55 грн., а страдают всегда лохи, я например в августе заплатил 1200 кубов по 2.90 грн, и так делали многие, остальные у кого нет бабла плать зимий мизер, а гасят долги летом по низкой цене, так что иметь народ можно до поры времени, а потом народ начнет иметь, а некоторые вообще ничего не платят, долг на начало 4 квартала 20 года завалил за 60 лярдов, так что шо пэтро шо вован, два долбодятла, жалко только пенсов которые последнее отдают.
показать весь комментарий
15.01.2021 05:06 Ответить
и еще фантмаа иди полечись, цена на газ сейчас на хабах самая высокая за последние три года, где вас только таких любителей пальмового масла находят, прератили сайт в рошеновскую помойку
показать весь комментарий
15.01.2021 05:15 Ответить
Вот это поперло предприятиям Коломоя, Ахметова, Новинского, Фирташа.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:07 Ответить
За Порошенка газ закуповували на хабах(ринку) Європи по 0,26дол(7.25грн) за 1куб., а населенню продавали по 8,3грн. У 2019р. світова ціна на газ почала падати. Зараз на ринку Європи газ по 0.16дол(4.5грн), зате населенню продають з доставкою по 11,3грн…

І тут Нафтагаз готовий нам як остання надія продати газ по 6.99 ???
Надурілово !
показать весь комментарий
14.01.2021 10:10 Ответить
До того ж в нас опалення перевели з газу на торф.
А здирають як за газ.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:29 Ответить
Лугансьгаззбут....-9.76грн та 1.86грн транспортування.... так шо 6.99 це ще нормуль!
показать весь комментарий
14.01.2021 18:07 Ответить
але ж має бути меше.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:09 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 10:10 Ответить
Люди,не користуйтесь газом,не збагачуйте бариг і кацапів!
показать весь комментарий
14.01.2021 10:12 Ответить
Може й хліб не їсти шоб паразитам БІЛЬШЕ було? Легше смоли гарячої налити ненажерливим ворюгам, чим мерзнутимуть старі й малі!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:56 Ответить
А о снижении тарифов на отопление ни гу-гу ?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:13 Ответить
Та ни по 6,99 а по 0,99 надо продавать ,да и то дороговато ....
показать весь комментарий
14.01.2021 10:15 Ответить
Если нафтогаз может по 4,73 продавать без убытка, то это похоже есть реальная цена, а эти по 7 грн предложили и считают, что пошли на большие уступки и уже забыли о завешенной доставке и то что подняли цены на электроэнергию и думают дальше подымать, в общем зря протестовали, ничего существенного не добились.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:16 Ответить
вот вам и весь "рынок" - по команде нарисуют любую цену на газ!
показать весь комментарий
14.01.2021 10:20 Ответить
Фирташ 9-76 нарисовал...и ни кто нивазмущается )))
показать весь комментарий
14.01.2021 18:09 Ответить
Я підтримую,щоб лохам газ продавали по 50грн. за куб.Лох має платити,або здохнути!Вже не шкода тих тупорилих хохлів!
показать весь комментарий
14.01.2021 10:24 Ответить
Як же ви,тварі,вже всіх дістали з цим газом! А нічьо,що Україна займає друге місце в Европі за розвіданими замасами газу? А це 1,1 трильйон кубометрів! От же ж ублюдки,коли ж ви вже нажретесь,***...
показать весь комментарий
14.01.2021 10:25 Ответить
https://twitter.com/i/status/1349514140122030080 Россияне обратились к Путину с просьбой «урегулировать» вопрос с тарифами за ЖКУ: только за отопление за декабрь горожанам предлагают заплатить более 13 000
показать весь комментарий
14.01.2021 10:29 Ответить
Litve za dvuxkomnatnuju 60 kvadratnix metrov kvartiru srednem stojit dlia otoplenije 24 evro jesli novaja strojka i 40 evro staroj strojki domov eto za dekabr takyje ceni
показать весь комментарий
14.01.2021 10:51 Ответить
Pocti 15% nize cena cem proslom godu v toze vremia
показать весь комментарий
14.01.2021 10:55 Ответить
Накуй нам пукін?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:58 Ответить
это шоб мудрый нарит сравнил цены
показать весь комментарий
14.01.2021 12:05 Ответить
гыг привет соевый, как дела, хоть одну морду знакомую увидел, одни нулевки на сайте, хоть в друзья подобавляйтесь друг к другу шоли или это ты тут рекорды ставишь, сколько здесь ботов ведешь?
показать весь комментарий
15.01.2021 05:29 Ответить
сам привет
показать весь комментарий
15.01.2021 08:39 Ответить
""Нафтогаз" готов продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона" - закачали в хранилища газ по цене 2,3 грн за куб. м, а будут продавать по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона. Три шкуры слуги олигархов сдерут с самого бедного в Европе народа, чтобы Фирташ, Коломойский и Ахметов не обеднели.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:30 Ответить
...неточність:....."чтобы Фирташ, Коломойский и Ахметов та Кобелєв розбагатіли!"
показать весь комментарий
14.01.2021 12:00 Ответить
Було 7,22грн, а тепер 6,99 грн за кубометр! Знизили аж на 3%!!! Ви розумієте, що це відверте знущання!!! Зелена худоба, щоб ви вдавились цим газом!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 10:31 Ответить
Летом,когда газ был по 3 грн. ,наша власть предоставила газохранилища коммерческим структурам т.е. представляете кто сегодня зарабатывает в 3-4 раза. Не государство заполнило газохранилища по бросовой цене.Случайно?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:38 Ответить
"государство" тут нічого тридцять років не заробляло ... половина сховищ здано в оренду словакам та ******* а решта "фірташам" та решті прикоритних ублюдків ... полтавський харківський газ так взагалі на людських паях качають а у їх дюсельдорфський ХАП ціни виставляє
показать весь комментарий
14.01.2021 11:07 Ответить
Кісточку кинули і всі схавали і заткнулися. Зебільство процвітає
показать весь комментарий
14.01.2021 10:39 Ответить
Чим раніше ми попрем Зеленського, тим буде краще! Він все-рівно вже офісний планктон який вже навіть не спроможній виконати обіцянки! І побачимо, що відсмокче у Коболєва і потім будуть упиратися поки ми не дожмемо їх. Так навіщо нам такий менеджер?!?!
показать весь комментарий
14.01.2021 10:41 Ответить
У Нафтогаза цена была 7220, скинули до 6999, это 3% скидка! Как их только от щедрости не разорвало! Но, это только с феврале, в январе платите по полной, а в феврале цена на хабах может и сама упасть, ведь зима подходит концу!
показать весь комментарий
14.01.2021 10:49 Ответить
для зебидла зійде ... "завтра" рейтинги недоноска зашкалять
показать весь комментарий
14.01.2021 11:08 Ответить
6.99 это шо за цена такая еврейская вроде не 7 но и не 6 это точно. это такие цены обманки на якобы офигенных скидках хитро ж о п ые торгаши любят делать. вы шо украинцев за лохов держите? а что обещал а как пел.....
показать весь комментарий
14.01.2021 10:49 Ответить
таки да ...
показать весь комментарий
14.01.2021 11:09 Ответить
На хрена я заключил договор с НГ,повелся на цену 6.33гр. Сейчас об этом уже не вспоминают...на горизонте НЕОЖИДАННО появилась новая цена ....в 7 гр.....
показать весь комментарий
14.01.2021 10:50 Ответить
Такое намутили, ребята лучше ничего не делайте, как с китайской вакциной. Но подписать договор через приват 24 и электронную печать. Сколько людейвоспользовалось, думаю ло 5 %. Вы просто всех задрачиваете. Украинский народ терпелив, до поры до времени
показать весь комментарий
14.01.2021 10:54 Ответить
"Сколько людейвоспользовалось, думаю ло 5 %."

в начале декабря был участником толпы/очереди в приват банк. За 1ч15мин до открытия был 23й. К открытию (8:30) подтянулась толпа и в основном старшее поколение.Практически все для "ВЫБОРА" поставщика газа....кошмар однако!!
А насчет терпения,Вы правы,кргда то все равно лопнет терпение.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:30 Ответить
из дому за компом все оформил за 5 мин...16 дек.оформил..30 пришло подтверждение..Газ пересчитали ..до 17 от луганськзбут по 8-22 с температурным коэфициентом и после 17 по 6-33 и без коэфициента -накрутки
показать весь комментарий
14.01.2021 18:13 Ответить
вот он спаситель рода человеческого - стоило президенту вмешаться, все тут же разрешилось..., все сразу стали добрыми и благородными и стали прислушиваться к народному мнению..., а ведь многие почти поверили - с чего это вдруг, наши люди начали протестовать против повышения цен, если они эти цены даже еще не видели..., и все так хорошо сложилось и президент герой, и люди не в обиде и снова верят в царя батюшку и, главное,- фирташи/ахметовы/коломойские не в обиде...
показать весь комментарий
14.01.2021 11:05 Ответить
"Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за "температурные" коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы"
Вот чем тибе, Зебулон, нужно заниматься для снижения цен!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:21 Ответить
Більшість споживачів платить за газ різним облгазам, а в них ціни вище від цін Нафтогазу на 2-3 гривні, хоча він весь від Нафтогазу. Знову клоуни-шахраї розводять всіх.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:27 Ответить
Цікаво, а що ж тепер буде казати Фірташ?
Буде дуже багато судових позовів Й знов,
за власну тупість сплатить уряд.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:45 Ответить
Так і буде, візьмуть газ "на шару", бо типу "немає чим платити", потім відсудять "недоотриману виручку" і ще вимагатимуть, щоб їм простили борги за газ (таке уже було в історії України). В кінці отримаємо, що чуваки, не заплативши нічого, отримають стільки грошей, скільки намалюють в ціні.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:16 Ответить
Дякую "благодійники", аж на 3% "скостили"! Який різдвяний подарунок!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:53 Ответить
Почему цена на газ имеет мошеннический вид 6,99. Это явно не расчётная цена, а плод фантазии дурной головы. Если нет ума просчитать и назначить реально-рентабельную цену, скажите это во всеуслышание и установите цену 6,66. Это и будет вашим глупейшим выражением ума..
показать весь комментарий
14.01.2021 11:55 Ответить
"Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за "температурные" коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы" - ось цим мав би зайнятися уряд та Антимонопольний комітет. В першру чергу нагнути облгази на предмет зловживань при зміні постачальника, а не влаштовувати тут ігри з регульованими цінами. Це ж знову отримаємо той самий цирк - облгази підуть в суд і витребують "недоотриману виручку", бо їх, бачте, примушували продавати газ за ПСО чи ще якоюсь фіксованою ціною. А скільки вони "недоотримали" - це обмежене лише фантазією бухгалтерів Фірташа. Більше того, вони будуть брати газ у Нафтогаза і за нього не розраховуватимуться, сподіваючись, що їм знову мільярди подарують, як уже було при Януковичу (ВР тоді "пробачила" їм 24 млрд. грн).
показать весь комментарий
14.01.2021 12:12 Ответить
В Украине добывается 500 куб.м. газа на человека, себестоисть которого 2.5-3 грн.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:27 Ответить
Нафтогаз - збіговисько підарасів
показать весь комментарий
14.01.2021 12:36 Ответить
хочу газ покупать без барыг посредников
показать весь комментарий
14.01.2021 14:28 Ответить
тарифы на газ Беларусь
http://mingas.by/tarify-na-prirodnyj-gaz/

1 руб. = 10.986 грн.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:04 Ответить
в дырляндию и лугандон езжай, там тоже газ дешевый
показать весь комментарий
15.01.2021 05:19 Ответить
Та повішати їх на гіляках, і посадити в крісла людей які зможуть порахувати реальну собівартість газу, без впливу МВФ і інших гівнюхів!
показать весь комментарий
14.01.2021 16:18 Ответить
 
 