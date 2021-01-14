РУС
Новости Агрессия России против Украины
2 163 5

Тротиловые шашки, артснаряды и гранатометные выстрелы: СБУ обнаружила на выезде из Северодонецка тайник наемников РФ

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал с военными средствами поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, из тайника, оборудованного в лесополосе на выезде из Северодонецка, правоохранители изъяли 13 тротиловых шашек общим весом более 5 кг, и 12 артиллерийских снарядов разного калибра.

Также выявлено 6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25 и свыше 4000 патронов.

Тротиловые шашки, артснаряды и гранатометные выстрелы: СБУ обнаружила на выезде из Северодонецка тайник наемников РФ 01

По предварительной информации, тайник со средствами поражения заложили в 2014 году боевики незаконных вооруженных формирований.

По предварительной информации, тайник со средствами поражения заложили в 2014 году боевики незаконных вооруженных формирований.

Мероприятия по выявлению и изъятию арсенала оружия проводились совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Тротиловые шашки, артснаряды и гранатометные выстрелы: СБУ обнаружила на выезде из Северодонецка тайник наемников РФ 02
Фото: сайт СБУ


один и тот же тайник раз в месяц находят в аккурат ...борьба с терроризмом
показать весь комментарий
14.01.2021 10:13 Ответить
я уже за 100 раз насчитал они его еще при диабетике мальдивском начали находить
показать весь комментарий
14.01.2021 11:17 Ответить
ниочем. вот если б словили попочленцев, которые этот тайник закладывали тогда да, зачет.

так много гладких поверхностей на этих боеприпасах, может тогда нужно было дать дактилоскопистам поиграться, авось найдут отпечатки каких-то оборотней в погонах))

а если это действительно закладка попочленцев, значит давно в Северодонецке (читай Краматорске, Славянске, Мариуполе, Щасте) не было антитеррористической отработки города с привлечением СБУ, Нацгвардии, полиции и всех заинтересованных служб. При Порохе частенько такое было
показать весь комментарий
14.01.2021 11:17 Ответить
 
 