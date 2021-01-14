РУС
Глава ВАКС Танасевич посещала институт Кивалова, когда там на вечеринке гуляли Вовк и Тупицкий, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" именно в тот вечер, когда там на предновогодней вечеринке развлекались одиозные судьи, включая главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом говорится в сюжете "Слідство Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщают источники, Танасевич была в одной компании с подозреваемым Павлом Вовком и другими влиятельными судьями, например, главой КС Александром Тупицким.

На эту же вечеринку пришли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку в суд.

Журналисты связались с главой ВАКС Еленой Танасевич, но та посоветовала обратиться в пресс-службу и бросила трубку. В ответ на запрос Антикоррупционный суд сообщил, что действительно вечером 23-го декабря Танасевич посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия". Однако, в ВАКС заявили, что она приехала в учебное заведение "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов". Интересно, что такое обсуждение было назначено на 18.00.

Глава ВАКС Танасевич посещала институт Кивалова, когда там на вечеринке гуляли Вовк и Тупицкий, - Слідство.Інфо 01

Глава ВАКС Танасевич посещала институт Кивалова, когда там на вечеринке гуляли Вовк и Тупицкий, - Слідство.Інфо 02

Директор института Василий Фелик сказал журналистам "Слідства.Інфо", что не знает о проведении судейской вечеринки на территории института. Также он путался в деталях, когда именно приехала председатель ВАКС в учебное заведение. Директор не смог предоставить фото или видео со встречи с Еленой Танасевич с преподавателями, студентами и руководством института. 

На вопрос, что вечером 23 декабря на территории учебного заведения делал подозреваемый судья Павел Вовк, директор Фелик сказал, что "любой может ходить по территории института, она открыта для посетителей".

Также отмечается, что на следующий день (12 января) после отправки информационного запроса в Высший антикоррупционный суд, на страницах ВАКС и Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" почти синхронно появились анонсы онлайн-лекций, в которых примет участие Елена Танасевич .

Топ комментарии
+50
Журналистам за работу спасибо, но у нас и так ни малейшего сомнения не было, что судейская мафия крепка и монолитна как никогда.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:24 Ответить
+21
Та же ****, только в профиль
показать весь комментарий
14.01.2021 10:24 Ответить
+20
якщо її не змусять піти у відставку, то про вакс можна забути
показать весь комментарий
14.01.2021 10:25 Ответить
А що ви хотіли?
Трохи фактів:
У декларації Танасевич за 2017 рік була внесена інформація про 6 земельних ділянок. За 2018 рік сім'я Танасевич придбала додатково 13 ділянок в Запорізькій області, ще 5 ділянок в Харківській області (право керування та користування від Тетяни Грицаченко).
Площа ділянок від 20 тис до 80 тис кв м.
Дама є співвласниця компанії Енергетична альтернатива.
І ми хотіли, щоб вона боролася з корупцією?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:21 Ответить
Як так? Це ж чесні американці разом із майданівською владою її поставили. Це ж кришталево чистий Порошенко її проштовхував. Такого, шо Ви написали не може бути.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:26 Ответить
Не неси дурню. До чого тут Порошенко та американці. Вона була обрана 7 травня Головою ВАКС 2019 р. таємним голосуванням 38 суддями Вищого антикорупційного суду на 3 роки. (23 голоси - "За")
показать весь комментарий
14.01.2021 11:43 Ответить
Ваня, перед тим як щось зморозити загляни в американську Вікіпедію. Танасевич пройшла конкурс на посаду судді ВАКС, а в кінці травня 2019 р. стала головою суду. Скільки ж ще буде тобі срати в штани Порошенко? а тепер ще ці противні америкоси теж почали какати зебуїнам в ті ж штанці.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
Хаха. Ти думаєш, що ВС набирали чесно за прозорим конкурсом без втручання Президента? Ти реально так думаєш? Я тебе розчарую, це не так. Абсолютно всі судді ВС (тоді ще кондидати) в свій час їздили до Секретаріату Президенту і клялися в своїй відданості. Багато хто навіть на камеру.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:54 Ответить
Порош каким боком к американцам?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:50 Ответить
Погугли.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:55 Ответить
прийдет время и эти суки ответят по полной
показать весь комментарий
14.01.2021 20:07 Ответить
А навіщо боротися, можна спробувати очолити.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:36 Ответить
Наконец-то рыго-негодяи по типу Кивалов, Вовка и Тупицкого становятся в Украине настолько токсичными, что с ними по одной улице не стоит приличным людям ходить
показать весь комментарий
14.01.2021 11:31 Ответить
Прилічним - так, западло. Тільки проблема в тому, що "там" не залишилося прилічних.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:38 Ответить
То, напевно, єдиний позитив. Хоча, цих покидьків на вулиці навряд зустрінеш.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:45 Ответить
Позитивов множество. Для начала воров народ погнал под сраку из власти
показать весь комментарий
14.01.2021 12:33 Ответить
Тобто, журналісти кажуть, що мадам була на новорічному корпоративі разом із підозрюваними в тяжких злочинах суддів, а ВАКС відповідає, що там де був корпоратив вона в цей час проводила зустріч із студентами? Висновок: Мадам культурна і вихована- вона культурно посилає всіх в сраку. На відміну від нашого припіздента, який не добирає слів в таких випадках.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:36 Ответить
Коли 2 роки тому назбирали саме - саме чесне і порядне , то воно вже ,як і інше, перетворилося у лайно ! Є приклад , коли покликали варягів вершити правосуддя ...., здається у Казахстані планували або зробили : найняли Британських суддів ... бо це КРИВОСУДДЯ , це не знущання - це руйнація держави ... без правосуддя нема держави ... все більш розумних людей кажуть про необхідність сильної президентскої влади , бо парламент - служки олігархів , закордонних спекулянтів і закордонних авантюристів , бо за грощі дозволено все ( а якщо недозволено , то треба поділитись ) узурпація влади - це не найгірший наслідок , бо втрата держави знову на 200 - 300 років , а може назавжди - ще гірше .... Є в країні сильні і розумні ... до теплих краін клин веде мудріший ,а дурні птахи б"ются за лайно у смитті ... придивись , ВКЛЮЧИ МОЗОК !!!
показать весь комментарий
14.01.2021 12:08 Ответить
Якщо кинути свіжий огірок у бочку з соленими, то він теж стане соленим.

Єдиний запобіжник - ротація. Їх на 3 роки обрали.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:19 Ответить
Шо то, не то с 8-м мехозотом Израиля.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:30 Ответить
Для справки: Ківалов - це всім відомий "підрахуй" на виборах. Судячи по всьому, всі гості вечірки теж із когорти " кристально чесних та непідкупних юристів"...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:52 Ответить
Які непорядні люди у нас в "правосудді". Все-таки треба чистити нашу судову систему до останнього судді. Інакше вони "зачистять " всіх нас. Людей вони вже не бояться і не звертають на них увагу.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:17 Ответить
насчет госпереворота судей очень правильно сказано:

создана мафиозная клановая система судей

в нормальной стране вечеринка Председателя Высшего антикоррупционного суда со своими "клиентами" обозначала бы увольнениеhttps://censor.net/ru/n3241715
показать весь комментарий
14.01.2021 13:30 Ответить
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
показать весь комментарий
14.01.2021 13:43 Ответить
Эти СУКИ все повьязанные! Их нужно всех вместе на баржу и в море!
показать весь комментарий
14.01.2021 16:15 Ответить
ДО КОЛЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ!?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:16 Ответить
Ну что здесь такого, Танасевич посетила маланскую вечеринку. Может по ихней вере так надо. Главное, что бы посол в Киеве не нервничал.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:46 Ответить
1. Бубочке просто не с кем работать.
2. Да и вообще, он не в курсе
показать весь комментарий
15.01.2021 00:40 Ответить
Кивалов вырастил не одно поколение, преданных ЕМУ и баблу юристов.ТОЛЬКО через кидалова идут назначения на судей ПО ВСЕЙ Украине , стоимость от 100 тыс баксов. И с чего бы этим судьям быть честными?

Пока не закроют эту кидадовско-*********** клоаку толку не будет!
показать весь комментарий
15.01.2021 01:57 Ответить
Всю ОПГ Украинский суд ,на каштаны ,по другому ни как .😡
показать весь комментарий
15.01.2021 05:50 Ответить
