Глава ВАКС Танасевич посещала институт Кивалова, когда там на вечеринке гуляли Вовк и Тупицкий, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Председатель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елена Танасевич приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" именно в тот вечер, когда там на предновогодней вечеринке развлекались одиозные судьи, включая главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом говорится в сюжете "Слідство Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщают источники, Танасевич была в одной компании с подозреваемым Павлом Вовком и другими влиятельными судьями, например, главой КС Александром Тупицким.

На эту же вечеринку пришли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку в суд.

Читайте также: Высший антикоррупционный суд отказался продлевать срок следствия по делу о "пленках Вовка", - ЦПК

Журналисты связались с главой ВАКС Еленой Танасевич, но та посоветовала обратиться в пресс-службу и бросила трубку. В ответ на запрос Антикоррупционный суд сообщил, что действительно вечером 23-го декабря Танасевич посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия". Однако, в ВАКС заявили, что она приехала в учебное заведение "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов". Интересно, что такое обсуждение было назначено на 18.00.

Директор института Василий Фелик сказал журналистам "Слідства.Інфо", что не знает о проведении судейской вечеринки на территории института. Также он путался в деталях, когда именно приехала председатель ВАКС в учебное заведение. Директор не смог предоставить фото или видео со встречи с Еленой Танасевич с преподавателями, студентами и руководством института.

На вопрос, что вечером 23 декабря на территории учебного заведения делал подозреваемый судья Павел Вовк, директор Фелик сказал, что "любой может ходить по территории института, она открыта для посетителей".

Читайте также: Глава Окружного админсуда Киева Вовк не явился в суд для избрания ему меры пресечения: заседание снова перенесли

Также отмечается, что на следующий день (12 января) после отправки информационного запроса в Высший антикоррупционный суд, на страницах ВАКС и Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" почти синхронно появились анонсы онлайн-лекций, в которых примет участие Елена Танасевич .