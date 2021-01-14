Загруженность коек в целом по Украине составляет 31,7%, на Львовщине по-прежнему проводят недостаточное количество тестов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 14 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Загруженность коек по Украине составляет 31,7%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости населения составляет 219,8 человек на 100 тыс. населения.
Во Львовской области проводят меньше тестов, чем установленная норма - 44,3 теста на 100 тыс. населения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Еще бы сказал что "все бесплатно" что-ли?
было бы бесплатно, то загруженность стала бы 146%
Надо просто перестать госпитализировать.