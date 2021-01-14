РУС
Загруженность коек в целом по Украине составляет 31,7%, на Львовщине по-прежнему проводят недостаточное количество тестов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Загруженность коек по Украине составляет 31,7%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости населения составляет 219,8 человек на 100 тыс. населения.

Во Львовской области проводят меньше тестов, чем установленная норма - 44,3 теста на 100 тыс. населения.

брешуть
14.01.2021 10:24 Ответить
А кому надо лежать и заражаться еще больше?
Еще бы сказал что "все бесплатно" что-ли?
было бы бесплатно, то загруженность стала бы 146%
14.01.2021 10:30 Ответить
Надо просто перестать тестировать.
Надо просто перестать госпитализировать.
14.01.2021 10:31 Ответить
Прекратите тестироваться, и "ковид" исчезнет.
14.01.2021 10:40 Ответить
Загруженность коек нормальная, а кислород? Что толку лежать без кислорода?
14.01.2021 10:43 Ответить
Мой знакомый (за 50) с двусторонним воспалением легких (пневмонией) - осложнением Ковид сидит дома. В больницу не ложат. В доковидные времена в таком состоянии госпитализировали бы сразу. Вот и получаем такую загруженность коек.
14.01.2021 10:51 Ответить
 
 