Загруженность коек в целом по Украине составляет 31,7%, на Львовщине по-прежнему проводят недостаточное количество тестов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек по Украине составляет 31,7%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости населения составляет 219,8 человек на 100 тыс. населения.

Во Львовской области проводят меньше тестов, чем установленная норма - 44,3 теста на 100 тыс. населения.

