За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 13 человек, выздоровели - 699, выявили 794 новых случая, - Кличко

С начала пандемии в Киеве выявили 120 186 случаев коронавирусной инфекции, умер 2 141 житель столицы.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 794. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 2 141 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 120 186", - говорится в сообщении.

Среди зааболевших: 453 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 325 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 6 мальчиков от 3 до 15 лет.

Заболели, в частности, 24 медика.

В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 699 человек. Всего коронавирус побороли 45 527 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 136, в Днепровском - 126 и в Соломенском районе - 116 случаев.

Также читайте: Стоимость отопления и горячей воды в Киеве не повысится, – Кличко