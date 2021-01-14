РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9385 посетителей онлайн
Новости
532 10

За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 89,1 тыс. человек: вдвое меньше эпидпорога

За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 89,1 тыс. человек: вдвое меньше эпидпорога

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 89 133 человека, из них 35,5% - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 тыс. населения, что на 51,4% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

В Украине не зафиксировано географического распространения гриппа. По результатам лабораторного исследования образцов материалов от пациентов положительных результатов на вирус гриппа не получено, однако определены вирусы SARSCoV-2.

По данным 6 дозорных учреждений здравоохранения зарегистрировано 16 пациентов, клиническое состояние которых подлежало определению случая гриппоподобного заболевания (ГПЗ), показатель 40,9 на 100 тыс. населения, и 148 пациентов, клиническое состояние которых подлежало определению случаев ТОРИ (тяжелых острых респираторных инфекций).

Читайте на "Цензор.НЕТ": По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 26,8%, - КГГА

Вмсте с тем сообщается, что информация о летальных случаях за неделю не поступала.

За неделю от гриппа вакцинировано 2895 человек.

В ведомстве напомнили, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но гораздо опаснее.

Клинические признаки гриппа: внезапное начало; головная боль; ломота в мышцах и суставах; боль в горле; повышение температуры тела до 38 °С и более; кашель, в отдельных случаях - рвота и понос.

грипп (573) Минздрав (4915) ОРВИ (207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
"За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 89,1 тыс. человек: вдвое меньше эпидпорога" - за неделю COVID-19 заболели 33 595 человек: в шестеро меньше эпидпорога.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:52 Ответить
+1
Карантин дратує, але допомагає, звичайно.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:52 Ответить
+1
Ковид это святое не смей сомневаться штраф захотел за отрицание ковида так это легко
Раз-два и постновлние от ковидмафии готово.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас очень здоровый народ оказывается. Живет правда не долго и не счастливо.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:44 Ответить
Тобто карантин допомагає.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:46 Ответить
Карантин дратує, але допомагає, звичайно.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:52 Ответить
Кому? В тебе перекладач поламаний.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:57 Ответить
Ти нагадав мені знайомого, для якого 2 х 2 не дорівнює 4. Він каже: 2 х 2 = 4, але 1 в умі.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:25 Ответить
Висновок: якщо покласти всіх у могилу то хворіти ніхто не буде!
Мініздр охорони від здоров'я досягне в такому випадку своєї мети і його насяльники -глобалісти теж!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:11 Ответить
Можно писать статью о том, как бороться с грипом с помощью ковида.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:47 Ответить
"За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 89,1 тыс. человек: вдвое меньше эпидпорога" - за неделю COVID-19 заболели 33 595 человек: в шестеро меньше эпидпорога.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:52 Ответить
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:08 Ответить
Ковид это святое не смей сомневаться штраф захотел за отрицание ковида так это легко
Раз-два и постновлние от ковидмафии готово.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:33 Ответить
 
 