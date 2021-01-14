За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 89,1 тыс. человек: вдвое меньше эпидпорога

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 89 133 человека, из них 35,5% - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 тыс. населения, что на 51,4% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

В Украине не зафиксировано географического распространения гриппа. По результатам лабораторного исследования образцов материалов от пациентов положительных результатов на вирус гриппа не получено, однако определены вирусы SARSCoV-2.

По данным 6 дозорных учреждений здравоохранения зарегистрировано 16 пациентов, клиническое состояние которых подлежало определению случая гриппоподобного заболевания (ГПЗ), показатель 40,9 на 100 тыс. населения, и 148 пациентов, клиническое состояние которых подлежало определению случаев ТОРИ (тяжелых острых респираторных инфекций).

Вмсте с тем сообщается, что информация о летальных случаях за неделю не поступала.

За неделю от гриппа вакцинировано 2895 человек.

В ведомстве напомнили, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но гораздо опаснее.

Клинические признаки гриппа: внезапное начало; головная боль; ломота в мышцах и суставах; боль в горле; повышение температуры тела до 38 °С и более; кашель, в отдельных случаях - рвота и понос.