Иммунитет после перенесенного коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина, - Организация общественного здравоохранения Англии

Иммунитет, образовавшийся после коронавируса, в первые пять месяцев защищает от повторного заражения примерно так же эффективно, как и вакцина от COVID-19, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование организации общественного здравоохранения Англии.

"Иммунитет дает вам эффект почти как у вакцины Pfizer и гораздо лучший эффект, чем у вакцины AstraZeneca, и это обнадеживает людей", - сказала главный медицинский советник организации профессор Сьюзан Хопкинс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Иммунитет после выздоровления от коронавируса в среднем дает 83% защиту от повторного заражения в течение по меньшей мере 20 недель. От повторного заражения с симптомами он защищает в 94% случаев. Вероятность для переболевшего коронавирусом заболеть бессимптомно чуть выше: в этом случае иммунитет работает в 75% случаев.

Во время клинических испытаний вакцина Pfizer показала эффективность в 95% случаев, а AstraZeneca - в 65%.

В исследовании участвовали более 20 тыс. работников сферы здравоохранения. Их разделили на две группы в зависимости от того, болели ли они коронавирусом. С июня по ноябрь прошлого года участникам делали ПЦР-тесты раз в две недели и каждый месяц проверяли уровень антител в крови.

Исследование не позволяет сделать выводы насчет иммунитета пожилых людей, выздоровевших от коронавируса, потому что все участники были возрастом от 35 до 54 лет. Вопрос о повторном заражении новыми штаммами коронавируса, обнаруженными в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, тоже остается открытым.