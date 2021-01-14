Иммунитет после перенесенного коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина, - Организация общественного здравоохранения Англии
Иммунитет, образовавшийся после коронавируса, в первые пять месяцев защищает от повторного заражения примерно так же эффективно, как и вакцина от COVID-19, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование организации общественного здравоохранения Англии.
"Иммунитет дает вам эффект почти как у вакцины Pfizer и гораздо лучший эффект, чем у вакцины AstraZeneca, и это обнадеживает людей", - сказала главный медицинский советник организации профессор Сьюзан Хопкинс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Иммунитет после выздоровления от коронавируса в среднем дает 83% защиту от повторного заражения в течение по меньшей мере 20 недель. От повторного заражения с симптомами он защищает в 94% случаев. Вероятность для переболевшего коронавирусом заболеть бессимптомно чуть выше: в этом случае иммунитет работает в 75% случаев.
Во время клинических испытаний вакцина Pfizer показала эффективность в 95% случаев, а AstraZeneca - в 65%.
В исследовании участвовали более 20 тыс. работников сферы здравоохранения. Их разделили на две группы в зависимости от того, болели ли они коронавирусом. С июня по ноябрь прошлого года участникам делали ПЦР-тесты раз в две недели и каждый месяц проверяли уровень антител в крови.
Исследование не позволяет сделать выводы насчет иммунитета пожилых людей, выздоровевших от коронавируса, потому что все участники были возрастом от 35 до 54 лет. Вопрос о повторном заражении новыми штаммами коронавируса, обнаруженными в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, тоже остается открытым.
Навпаки, такі новини лише нервують людей, бо вони думають, що існуючі вакцини не працюють, що людина дарма зробила щеплення і викинула гроші на вітер, хоча насправді це не так..
Не треба дратувати людей новинами, що мають візькоспеціалізований напрямок. Це не має відношення до свободи слова.
Старик Дарвин всё правильно предсказал.
Оце я ще від цих болячок перейматися буду.)))
Імунітет після хвороби значно надійніший аніж після вакцинації.
і чи у вакцині багато вірусу ?
А ви ж стверджуєте, що за природньої імунізації вірусу в організмі може бути менше ніж при вакцинації, що є абсурдним, бо вірус швидко множиться в клітинах носія.
Давно відомо що імунітет після захворювання стійкіший.
Вакцин треба робити кілька.
А от після хвороби взагалі такої необхідності немає.
Якщо Ви вважаєте подвійне щеплення достатнім доказом, то Ви не праві. Подвійне щеплення - це всього лише метод перестраховки, щоб зменшити вірогідність негативного впливу на деяких людей. Я бажаю Вам, якщо таке станеться, одержати природній імунітет від малої кількості природніх вірусів, але не раджу розраховувати на такий ідеальний, але маловірогідний випадок.
Надто самонадіяно з Вашої сторони.
Я наведу приклад.
Достатньо один раз перехворіти на дифтерію, щоб забути про неї назавжди.
Те саме стосується віспи.
Але. Для створення стійкого імунітету шляхом щеплення, процедуру слід повторювати кілька разів.
Тому що кількість антигену замала, він заслабкий, або взагалі інактивований. Тому реакція організму на збудник може бути відсутньою. А от хвороба дає результат.
Втримаюсь.
1. Я нічого не пропонувала.
Віспа смертельно небезпечна хвороба.
Навіть вакцину ін'єкційну не роблять.
2. Я виступаю за вакцинацію.
3. Вам бракує клепки зрозуміти наукові істини.
4.Не стрибайте з мови на язик.
Варнякає вона щось про наукові істини.
І більше мені не пиши.
З лайном не спілкуюсь.
Байййй...
Тож не прикидайтесь ввічливою особою, не вдягайте овечої шерсті.
Все одно ви рано чи пізно опустите себе перед опонентом.
Тому нічого дурити людям голову.
А організм починає знову захищатись від нового вірусу. Примирення ж із відомими організму вірусами, як симбіоз, це рідкісне явище. І причини йього занадто складні і індивідуальні в кожному окремому випадку, щоби казати про це, як явище. Існують віруси, які не вражають соматичні клітини, але вражають клітини імунної системи. Але це не сімбіоз і примирення, а відсутність у імунної системи генетично закладенного механізму боротьби з подібними збудниками.
Все очень просто, КНР не желает отвечать за этот шмурдяк и не продаст его государству Украина иначе может быть международный скандал, а вот бизнес прокладки могут её купить и выкинуть в помойку или продать её государству Украина и вакцинировать граждан!
Крайних нету, бюджетные деньги освоены и подерибанены!
Так работают схемы в медицине, а украинская медицина гарантий не даёт и деньги не возвращает!
Всеволод Дорошенко
Европейское исследование показало, что пациенты с легкими случаями COVID-19 гораздо чаще сообщают о потере обоняния, чем пациенты со средними и критическими случаями. По данным исследования, почти у всех пациентов обоняние вернулось в течение 6 месяцев.
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Internal Medicine, исследователи опросили и наблюдали за 2581 пациентом с COVID-19 из 18 европейских больниц с марта по июнь по поводу обонятельной дисфункции (OD) или потери обоняния . OD - один из самых распространенных симптомов коронавируса.
В исследовании говорится, что пациенты сообщили о потере обоняния в 85,9% легких случаев COVID-19, 4,5% в умеренных случаях и 6,9% в тяжелых и критических случаях. Считалось, что у человека легкое заболевание, если не было доказательств https://emedicine.medscape.com/article/300455-overview вирусной пневмонии и он выздоравливал дома.
Пациенты сообщали о потере обоняния в среднем на 21,6 дня, но около четверти пациентов заявили, что не восстанавливали его в течение 60 дней.
Исследователи также провели «объективную клиническую оценку», используя такие вещи, как «тест с запахом палочки». Исследователи наблюдали потерю обоняния в 54,7% легких случаев и 36,6% умеренных и критических случаев, говорится в исследовании.
«OD более распространена при легких формах COVID-19, чем при формах от умеренных до критических», - заключили исследователи. «OD исчезла у 95% пациентов по объективным оценкам обоняния через 6 месяцев».
Из 2581 пациента 2194 случая были классифицированы как легкие, 110 - как умеренные и 277 - как тяжелые до критических. Пациенты были классифицированы на основе шкалы тяжести заболевания COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.
Этнические группы людей в исследовании были кавказскими (83,6%), южноамериканскими (11,6%), азиатскими (1,2%), североафриканскими (1,2%), чернокожими африканцами (0,7%) и смешанными / другими (1,5%) .
Исследование показало, что более молодые пациенты чаще сообщают о потере запаха, чем пожилые пациенты, но исследователи заявили, что не знают почему.Источник
Журнал внутренней медицины : «Распространенность и 6-месячное восстановление обонятельной дисфункции: многоцентровое исследование 1363 пациентов с COVID-19».