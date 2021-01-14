Из-за погоды в воздухе над Киевом накапливаются вредные примеси: уровень загрязненности диоксидом азота в 5-7 раз превысил допустимые нормы

Метеорологи предупреждают о высоком уровне загрязненности в столице – с 11 января в Киеве наблюдаются метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным постов наблюдения обсерватории, только 11-12 января уровень загрязненности диоксидом азота в 5-7 раз превысил предельно допустимую концентрацию в воздухе в районах Бессарабской площади, бульвара Леси Украинки и улицы Каунасской (район Соцгорода).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем, - Кульбида

По прогнозам метеорологов, 13-14 января тенденция дальнейшего накопления вредных примесей в столичном воздухе будет сохраняться.

Попадая в атмосферу, диоксид азота способен вызывать кислотные дожди, а также раздражать слизистую. Это токсичное вещество воздействует в основном на верхние и нижние дыхательные пути, вызывает изменения в составе крови, в частности может способствовать снижению уровня гемоглобина.