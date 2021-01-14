Из-за погоды в воздухе над Киевом накапливаются вредные примеси: уровень загрязненности диоксидом азота в 5-7 раз превысил допустимые нормы
Метеорологи предупреждают о высоком уровне загрязненности в столице – с 11 января в Киеве наблюдаются метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.
Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По данным постов наблюдения обсерватории, только 11-12 января уровень загрязненности диоксидом азота в 5-7 раз превысил предельно допустимую концентрацию в воздухе в районах Бессарабской площади, бульвара Леси Украинки и улицы Каунасской (район Соцгорода).
По прогнозам метеорологов, 13-14 января тенденция дальнейшего накопления вредных примесей в столичном воздухе будет сохраняться.
Попадая в атмосферу, диоксид азота способен вызывать кислотные дожди, а также раздражать слизистую. Это токсичное вещество воздействует в основном на верхние и нижние дыхательные пути, вызывает изменения в составе крови, в частности может способствовать снижению уровня гемоглобина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підараса Педаліка Баблобакса і його будівельних дегенератів треба відправити до газифікаторів на переробку - біомаса в енергію.
А плебсу эксперты-метеорологи расскажут, что нужно просто закрыть поплотнее форточку и меньше на своём камазе ездить.
Да + наше качество дизтоплива ...