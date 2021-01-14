РУС
Из-за погоды в воздухе над Киевом накапливаются вредные примеси: уровень загрязненности диоксидом азота в 5-7 раз превысил допустимые нормы

Метеорологи предупреждают о высоком уровне загрязненности в столице – с 11 января в Киеве наблюдаются метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным постов наблюдения обсерватории, только 11-12 января уровень загрязненности диоксидом азота в 5-7 раз превысил предельно допустимую концентрацию в воздухе в районах Бессарабской площади, бульвара Леси Украинки и улицы Каунасской (район Соцгорода).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем, - Кульбида

По прогнозам метеорологов, 13-14 января тенденция дальнейшего накопления вредных примесей в столичном воздухе будет сохраняться.

Попадая в атмосферу, диоксид азота способен вызывать кислотные дожди, а также раздражать слизистую. Это токсичное вещество воздействует в основном на верхние и нижние дыхательные пути, вызывает изменения в составе крови, в частности может способствовать снижению уровня гемоглобина.

Комментарии
+5
Це не через погоду, а через суцільні забудови, кі перешкоджають провітрюванню міста.
Підараса Педаліка Баблобакса і його будівельних дегенератів треба відправити до газифікаторів на переробку - біомаса в енергію.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:28 Ответить
+2
А нічого, що сьогодні вже 14? Попереджають вони...!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:17 Ответить
+2
Тільки 20% кисню виділяють дерева на планеті Земля, 80% - фіто-планктон.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:25 Ответить
"По прогнозам метеорологов, 13-14 января тенденция дальнейшего накопления вредных примесей в столичном воздухе будет сохраняться." - вчера в телевизоре сказали, что в мороз воздух чище, в мороз в воздухе больше кислорода.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:12 Ответить
"в мороз в воздухе больше кислорода." Ага, в мороз деревья больше кислорода выделяют, водители не прогревают моторы, как летом, да и котельни в городах и отопительные котлы и печи в домах стоят отключенными...
показать весь комментарий
14.01.2021 11:22 Ответить
Тільки 20% кисню виділяють дерева на планеті Земля, 80% - фіто-планктон.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:25 Ответить
Взагалі то був сарказм, але я не думаю, що фітопланктон на півдні Атлантики буде виробляти настільки більше кисню, коли в Києві температура на кілька днів значно знижується і ми в Києві це зможемо відчути.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:29 Ответить
Це я просто для загальної інформації, сам недавно узнав. Раніше говорили що джунглі - легені планети, але виявилось, що це не зовсім так.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:35 Ответить
Взагалі там потрібен глобальний підхід. Біомаса тропічних лісів приблизно стала, той вуглець, що зв"язаний в деревину чи листя потім майже весь під час гниття повертається в атмосферу, забираючи назад кисень. Найбільші продуценти кисню - планктон, трави степів (Згадайте метровий шар чорнозему і порівняйте з біднми грунтами джунлгів), болота (торф).
показать весь комментарий
14.01.2021 11:43 Ответить
Можу Вас заспокоїти - кисень входить у склад диоксиду азоту, так що телевізор сказав правду.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:23 Ответить
Ти дивишся не той телевізор.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:24 Ответить
А нічого, що сьогодні вже 14? Попереджають вони...!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:17 Ответить
Це як у радянському метро: поїзд вже рушив, а у динаміку: "Обережно, двері зачиняються".))
показать весь комментарий
14.01.2021 11:26 Ответить
А-ааааааа, мы всє умрьом!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:19 Ответить
...в борьбє за ЕТО. Так співали камуняки.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:25 Ответить
Це не через погоду, а через суцільні забудови, кі перешкоджають провітрюванню міста.
Підараса Педаліка Баблобакса і його будівельних дегенератів треба відправити до газифікаторів на переробку - біомаса в енергію.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:28 Ответить
какого фига в Киевев всегда какие то проблемы с воздухом? Там что так все плохо с екологической ситуацией?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:29 Ответить
«И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет». (с)
показать весь комментарий
14.01.2021 11:34 Ответить
......Виталь у нас может и есть!) а вот мэра нет! крапка, город на этот раз устал от жителей!),,,,,,только не надо говорить а он при чем!)ясное солнышко
показать весь комментарий
14.01.2021 11:42 Ответить
Да-да. А особенно часто эти природные явления начнут проявляться ночами в районе ДВРЗ. И это природное явление называется ТЭЦ, есть и конкретная фамилия - ********.
А плебсу эксперты-метеорологи расскажут, что нужно просто закрыть поплотнее форточку и меньше на своём камазе ездить.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:53 Ответить
Ето перегар и пердежь сидящих по домам людей во время карантина. Как всем известно, чем ближе к центру тем жирнее хряки которые жрут и срут в несколько раз больше чем те что на периферии
показать весь комментарий
14.01.2021 12:01 Ответить
Обычно власти списывают загазованность на автомобилистов чтобы был повод повысить им налоги, а здесь нежданчик. Автомобилисты все сидят по домам или выехали по селам а загазованность в городе осталась.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:05 Ответить
как ездили миллионы смердящих так и ездят...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:36 Ответить
это хорошо... пусть к диоксиду азота добавится серная кислота и точечным выливом пойдет на верховну зРаду, офис пердизента, ключевые министерства и нафтогаз... главное, чтобы рыжий прусак кобылев был на месте...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:16 Ответить
Что бы воздух был чище - нужно побольше закупать старых дизелей!
Да + наше качество дизтоплива ...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:55 Ответить
 
 