"Паспорта вакцинации" будут выдавать в Польше после получения второй дозы вакцины, - Минздрав страны

"Паспорта вакцинации" будут выдавать в Польше после получения второй дозы вакцины, - Минздрав страны

Вакцинированные от коронавируса жители Польши буду получать "паспорта вакцинации" после получения второй дозы вакцины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Euractiv".

По словам заместителя министра здравоохранения Польши Анны Голавской, люди, вакцинированные от COVID-19 в Польше, получат подтверждающий документ, "паспорт вакцинации", после получения второй дозы вакцины.

После вакцинации подтверждение придет в виде QR-кода, который можно загрузить из личного кабинета электронного правительства или системы общественного здравоохранения. Если это невозможно, распечатка также будет доступна в пункте вакцинации.

Код "будет так называемым паспортом вакцинированного человека, который подтвердит, что человек был вакцинирован и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди", - добавила она.

"права, на которые имеют право вакцинированные люди" - ну вот, любители таскать маски, это второй уровень пошол.

Заметте, переболевшие таких прав чегото не получают.
14.01.2021 11:32 Ответить
+5
оппа-чки,а вот и суть вопроса прорисовываться начинает - аусвайсы 21-го века..
14.01.2021 11:43 Ответить
+3
Це звичайнісенький нацизм - розподіл і дискримінація людей за біологічними ознаками. Чергове дно, після заборони абортів і надання жінкам статусу свиноматок. Польща деградує шаленими темпами.
14.01.2021 12:06 Ответить
А Гастарбайтери теж жітєлі Польщі?
14.01.2021 11:32 Ответить
Так. Було поянення, що особа, яка має карту побиту трактується як обиватель Польскі.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:54 Ответить
Это уже откровенная и циничная дискриминация
14.01.2021 17:41 Ответить
Світ збожеволів.... BLM, QAnon, кремляді та їх прихильники по всьому світу, плюс пандемія створили божевільний світ.
14.01.2021 11:37 Ответить
Ляхи уже минимум на полгода опережают Украину в которой тупоголовые дегенераты управляют страной. С такими темпами, пока не передохнут все слабые, в нашей стране короновирус не закончится.
14.01.2021 11:37 Ответить
А людям що перехворіли і тоже мають імунітет хіба не мають давати аналогічний документ?
14.01.2021 11:55 Ответить
Беда в том, что такая хрень намечается не только в Поляндии
14.01.2021 17:43 Ответить
Носите намордники дальше. Поголовье и стада должны быть привиты
14.01.2021 12:40 Ответить
Пиво только членам профсоюза.
14.01.2021 13:26 Ответить
чего мелочится , сразу номер на руку
14.01.2021 15:13 Ответить
Ну вот, а недавно тут с кацапских паспортов прикалывались. А оно вот как оборачивается...
14.01.2021 22:47 Ответить
слуги в своем репертуаре. Очередной раз обещают. Балаболки сначала сделайте потом рапортуйте.
26.06.2021 18:47 Ответить
 
 