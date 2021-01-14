"Паспорта вакцинации" будут выдавать в Польше после получения второй дозы вакцины, - Минздрав страны

Вакцинированные от коронавируса жители Польши буду получать "паспорта вакцинации" после получения второй дозы вакцины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Euractiv".

По словам заместителя министра здравоохранения Польши Анны Голавской, люди, вакцинированные от COVID-19 в Польше, получат подтверждающий документ, "паспорт вакцинации", после получения второй дозы вакцины.

После вакцинации подтверждение придет в виде QR-кода, который можно загрузить из личного кабинета электронного правительства или системы общественного здравоохранения. Если это невозможно, распечатка также будет доступна в пункте вакцинации.

Код "будет так называемым паспортом вакцинированного человека, который подтвердит, что человек был вакцинирован и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди", - добавила она.

