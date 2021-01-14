РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3790 посетителей онлайн
Новости
12 597 31

За несколько дней до увольнения на меня было прямое давление из здания, где работает Ермак, - Ясько

За несколько дней до увольнения на меня было прямое давление из здания, где работает Ермак, - Ясько

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что за несколько дней до увольнения с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на нее осуществлялось давление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью изданию "Новое время".

"За несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак… Парламент перестал принимать решения в пользу общества. Но на удивление быстро голосует законопроекты и кадровые решения, где есть коррупционный интерес или лоббистские назначения. Я за эти вещи не голосовала, и меня много раз "предупреждали": от "дружеских" советов до давления", – сказала она.

При этом отвечая на вопрос, объяснили ли коллеги по фракции "Слуга народа", почему они поддержали ее увольнение, Ясько предположила, что это решение не было поспешным.

"Заранее меня предупредили: если не перестану вести "антигосударственную деятельность" – меня уволят. Это не была спешка. Думаю, его готовили. Это был удобный момент перед началом сессии ПАСЕ (25-28 января), на которой можно протянуть новую политическую повестку дня в тех вопросах, где я была принципиальна. Однако меня удивило, насколько хорошо все было устроено. На заседании делегации почти четыре часа обсуждали мое увольнение. Но это была бутафорская дискуссия. Все делалось, чтобы подогнать готовое решение о моем отстранении", – объяснила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ясько об отставке: Нормой для некоторых "слуг народа" стали коррупция, девальвация совести и преклонение перед повесткой РФ

Причиной своего увольнения с должности Ясько считает свою "проукраинскую позицию и твердые убеждения по актуальным вопросам". Так, политик отметила, что в Раде "нет желания ставить на голосование жесткий вариант постановления ВР по Крыму и по событиям в Беларуси".

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.

ПАСЕ (1675) увольнение (2710) Ермак Андрей (1314) Офис Президента (1828) Ясько Елизавета (78)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Це той випадок, коли у збіговиську собачих ротів, затесалась притомна особа, але їй не місце серед недоумків і шкідників, ця система виштовхує несобіподібних.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:33 Ответить
+22
Зеленський працює у Єрмака. Остання поїздка в Німеччину російського агента - тому підтвердження.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:37 Ответить
+12
Ну почему же? Все знают. Клоун в 95 квартале. Но иногда забегает в президента поиграть.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай-яй-яй!!!

Так шо монобольшинство СН больше не моно? Есть просто идиоты, а есть идиоты, управляемые кормлем?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:31 Ответить
Даже монобольшинству не все мона.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:12 Ответить
а ще є справжні ідіоти, яких найбільше в цій країні, і які лишень спостерігають як обрані ними у ВР просто ідіоти, здають і зливають країну кремлю, через керованих ідіотів олігархами у тій же ВР. ще чуть і ВР можна сміливо називати ВЗ (ВерховнаЗрада). бо ОП вже давно і відкрито працює проти країни на користь кремля. звісно, це не стосується абсолютно всіх, є рідкі виключення з якими чинять подібним чином як і з Ясько, усувають з усіх важливих для країни напрямків.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:03 Ответить
Це той випадок, коли у збіговиську собачих ротів, затесалась притомна особа, але їй не місце серед недоумків і шкідників, ця система виштовхує несобіподібних.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:33 Ответить
Притомна перед Саакашвілі ноги б не розставила.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:17 Ответить
А Ермак таки уже давно стоит на табурете и с веревкой на шее Вавка толкни табуретку....
показать весь комментарий
14.01.2021 11:34 Ответить
Где работает зеленский, я так понимаю, не знает никто.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:35 Ответить
Зеленський працює у Єрмака. Остання поїздка в Німеччину російського агента - тому підтвердження.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:37 Ответить
Ну почему же? Все знают. Клоун в 95 квартале. Но иногда забегает в президента поиграть.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:39 Ответить
Я к тому, что они по какой-то причине всеми силами пытаются избегать слово "зеленский". Говорят о ком угодно, кроме зеленского. Это очевидная чушь. Да и попытка выгородить зеленского из всех негативных контекстов совершенно бесполезна. И клоуну идет во вред. Впрочем, это уже неважно: дерьмо дерьмом не испортить.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
а что это за здание?можно озвучить?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:36 Ответить
на меня было прямое давление из здания, где работает Ермак, - Ясько

...
козаки, цить!
(гусары, молчать!) 🤐🤐🤐
показать весь комментарий
14.01.2021 11:41 Ответить
я бы на нее тоже оказал давление. Животом.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:04 Ответить
то что страной управляют дерьмаки а дурачек на лыжах это не новость для НАРОДА УКРАИНЫ
показать весь комментарий
14.01.2021 11:45 Ответить
https://newsua.one/news/tisnuli-z-budivli-de-pracyue-ermak-eksgolova-delegacii-ukraini-u-pare-yasko-pro-svoe-zvilnennya-z-posadi.html На питання про роль голови Комітету ВР з зовнішньої політики Олександра Мережка у її звільнені, Ясько відповіла: "Мережко - це ніхто. Його позиція виходила з набагато вищих кабінетів: від посадових осіб (Офісу президента, - ред.) та домовленостей з різними групами впливу"
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак по возвращении из Берлина заявил - "Тимофеев (*обозначение Ермака внутри администрации президента РФ) сказал, что им срочно нужен позитивный кейс. Десятка два, любых на обмен. Любое разведение войск в любом месте"
показать весь комментарий
14.01.2021 11:51 Ответить
https://prm.ua/ye-tsila-nyzka-deputativ-z-opzzh-iaki-efektyvno-spivpratsiuiut-z-op-a-mizh-bankovoiu-ta-pidkontrolnymy-kanalamy-medvedchuka-nalahodzhena-komunikatsiia-yasko/ Про роль, яку відіграють представники ОПЗЖ Олег Волошин і Юлія Льовочкіна в українській делегації̈ ПАРЄ, голоси яких стали вирішальними у звільненні Є.Ясько, нардепка відповіла:
"Є ціла низка депутатів з ОПЗЖ, які ефективно співпрацюють з ОП, а між Банковою та підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація. Деякі колеги по фракції влаштовували істерику, дізнавшись про мої законопроекти щодо невизнання окупації Криму та встановлення відповідальності за заперечення агресії РФ, оскільки це засмутило б їхніх промосковських парламентських "товаришів""
Слід розуміти, що цю істерику влаштували саме Волошин і Льовочкіна.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:53 Ответить
Очередная рабочая сосна оказалась ненужной квартальным клоунам. Походу ее место займет очередная шлюха из столичного притона в который наведывается дерьмак.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:03 Ответить
А на меня мой начальник давит, если я иногда допускаю ошибки, и правильно делает. Ясько думает, что в сказку попала? И вооще, кто детей политику пускает?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:05 Ответить
На Зебіла лохдауна треба навести порчу або щось ще суттєвіше.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:10 Ответить
А, это «давление» на тебя, было сзади, или сверху тебя? Это так вопрос для полноты раскрытия темы.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
Вузькоспрямований поршневий тиск всередину.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:16 Ответить
а вот в давние времена все делегации имели письменные задания на период командировки... а сейчас есть? дает ли такие указания главный политикан зеленьський и его прямой подчиненный кулеба... наверное, не дают... зеленьський стал гнусавее, кулеба - толще... за жратвой и интригами работать некогда и некому...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:14 Ответить
За кілька днів до звільнення на мене був прямий тиск із будівлі, де працює Єрмак, - Ясько - Цензор.НЕТ 2547
показать весь комментарий
14.01.2021 12:28 Ответить
ЗЕко/***** все намагається робити на користь мордору. Чи довго ще ці запроданці будуть верховодити?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:37 Ответить
"Слуги народа" - это антиукраинская партия. Кто ещё этого не понял?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:40 Ответить
Та всі давно це зрозуміли...
Але, для мене, наприклад незрозумілим є питання такого гатунку: а що, серед 255-ти обраних нардепами не знайшлось жодного з проукраїнськими яйцями?
Та навіть в СДПУ(о), серед 17-ти, один таки й знайшовся... А тут - всі 255 - гівно... як максимум, декілька лише з пробеніними вульвами...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:48 Ответить
ДО КОЛЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ !?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:13 Ответить
Ясько внесла проект закону про відповідальність за заперечення агресії РФ в Криму і Донбасі , за це ї ї треба поважати , а ОПЗЖ та СН звільнили її
показать весь комментарий
14.01.2021 21:16 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ Стали відомими інші причини заміни депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько на посаді голови делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи , про які повідомляє головний редактор порталу «Букви» Тетяна Ніколаєнко в своїй статті https://bykvu.com/ua/mysli/bednaia-lyza-uvolnial-ly-ofys-prezydenta-hlavu-delehatsyy-v-pase-iasko/ "Бідна Ліза: чи звільняв Офіс президента главу делегації в ПАРЄ Ясько".
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:30 Ответить
"Розумний правитель оточує себе мудрими, щоб в їх оточенні досягти мудрості в прийнятті рішень. Дурний оточує себе дурнішими за себе, щоб на їх фоні виглядіть генієм...".
Зеленський - саме з дурних правителів...
показать весь комментарий
15.01.2021 10:41 Ответить
 
 