За несколько дней до увольнения на меня было прямое давление из здания, где работает Ермак, - Ясько

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила, что за несколько дней до увольнения с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на нее осуществлялось давление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью изданию "Новое время".
"За несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак… Парламент перестал принимать решения в пользу общества. Но на удивление быстро голосует законопроекты и кадровые решения, где есть коррупционный интерес или лоббистские назначения. Я за эти вещи не голосовала, и меня много раз "предупреждали": от "дружеских" советов до давления", – сказала она.
При этом отвечая на вопрос, объяснили ли коллеги по фракции "Слуга народа", почему они поддержали ее увольнение, Ясько предположила, что это решение не было поспешным.
"Заранее меня предупредили: если не перестану вести "антигосударственную деятельность" – меня уволят. Это не была спешка. Думаю, его готовили. Это был удобный момент перед началом сессии ПАСЕ (25-28 января), на которой можно протянуть новую политическую повестку дня в тех вопросах, где я была принципиальна. Однако меня удивило, насколько хорошо все было устроено. На заседании делегации почти четыре часа обсуждали мое увольнение. Но это была бутафорская дискуссия. Все делалось, чтобы подогнать готовое решение о моем отстранении", – объяснила она.
Причиной своего увольнения с должности Ясько считает свою "проукраинскую позицию и твердые убеждения по актуальным вопросам". Так, политик отметила, что в Раде "нет желания ставить на голосование жесткий вариант постановления ВР по Крыму и по событиям в Беларуси".
Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
