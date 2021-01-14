Хомчак о реформировании ВСУ по стандартам НАТО: Нужно наращивать спецвозможности, чтобы не только дать достойный отпор, но и нанести такой уровень потерь, после которого агрессия будет нецелесообразной

ВСУ должны стать адекватными вызовам национальной безопасности, которые сегодня стоят перед Украиной. Самое главное – перед вооруженной агрессией со стороны России. Ведь именно армия в первую очередь является гарантом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом в интервью Обозревателю заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 2014 год стал "моментом истины" для страны, для Вооруженных сил, для каждого офицера, для каждого солдата и для каждого украинца. Война подтолкнула всех к радикальным изменениям.

Кроме этого Хомчак отметил, что для успешного внедрения реформ на основе стандартов НАТО необходимо наращивание оперативных, боевых, специальных возможностей ВСУ, которые позволят дать не просто достойный отпор агрессору, но и нанести такой уровень потерь, после которого любая агрессия будет нецелесообразной.

По словам главнокомандующего ВСУ, достижение военных критериев, необходимых для вступления в НАТО, будет способствовать получению нашим государством статуса полноправного члена евроатлантического сообщества и системы коллективной безопасности.

"Стандарты НАТО" – это не перечень обязательных документов, разработанных раз и навсегда. Альянс вместе с вооруженными силами государств, входящих в него, постоянно меняется, также меняются и стандарты. Однако неизменной является необходимость обеспечения такого уровня совместимости, который позволит эффективно применять многонациональные группировки войск (сил), состоящие из военных формирований государств-членов НАТО", - отметил он.

"Такой подход используется и в наших Вооруженных Силах. И он заключается не в безусловном принятии к исполнению всех стандартов НАТО, а в адаптации национальных документов к уровню, который обеспечит достижение совместимости как штабных процедур, так и непосредственно действий на поле боя", - заявил Хомчак.

"С приобретением и поддержанием определенных возможностей, необходимых для обеспечения совместимости, мы приближаемся к цели. Поэтому жестких сроков перехода всех украинских войск на стандарты НАТО не существует. Но внедрение этих стандартов – одно из ключевых направлений, которое позволит нашим Вооруженным Силам окончательно преодолеть остатки советской системы функционирования и выйти на уровень способности отвечать на современные угрозы", - добавил главком ВСУ.

Кроме этого он утверждает, что поддержка идет по нескольким направлениям. Первое – это консультативно-совещательная помощь. По словам Хомчака, несмотря на то, что сотрудничество с НАТО началось еще в 2004 году, через 10 лет – с началом вооруженной агрессии России против Украины – Альянс принял решение об усилении совещательной помощи, направленной на: а) укрепление обороноспособности ВСУ и других военных формирований; б) продолжение реформирования составляющих сектора безопасности и обороны.

"Для оказания консультационной помощи руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ сегодня успешно работает группа стратегических советников высокого уровня. Также масштабной и эффективной является работа иностранных инструкторов непосредственно в армии", - заключил Хомчак.

