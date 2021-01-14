РУС
Агрессия России против Украины
Хомчак о реформировании ВСУ по стандартам НАТО: Нужно наращивать спецвозможности, чтобы не только дать достойный отпор, но и нанести такой уровень потерь, после которого агрессия будет нецелесообразной

ВСУ должны стать адекватными вызовам национальной безопасности, которые сегодня стоят перед Украиной. Самое главное – перед вооруженной агрессией со стороны России. Ведь именно армия в первую очередь является гарантом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом в интервью Обозревателю заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 2014 год стал "моментом истины" для страны, для Вооруженных сил, для каждого офицера, для каждого солдата и для каждого украинца. Война подтолкнула всех к радикальным изменениям.

Кроме этого Хомчак отметил, что для успешного внедрения реформ на основе стандартов НАТО необходимо наращивание оперативных, боевых, специальных возможностей ВСУ, которые позволят дать не просто достойный отпор агрессору, но и нанести такой уровень потерь, после которого любая агрессия будет нецелесообразной.

По словам главнокомандующего ВСУ, достижение военных критериев, необходимых для вступления в НАТО, будет способствовать получению нашим государством статуса полноправного члена евроатлантического сообщества и системы коллективной безопасности.

"Стандарты НАТО" – это не перечень обязательных документов, разработанных раз и навсегда. Альянс вместе с вооруженными силами государств, входящих в него, постоянно меняется, также меняются и стандарты. Однако неизменной является необходимость обеспечения такого уровня совместимости, который позволит эффективно применять многонациональные группировки войск (сил), состоящие из военных формирований государств-членов НАТО", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В этом году ВСУ сделают акцент на углублении совместимости с НАТО, - Минобороны

"Такой подход используется и в наших Вооруженных Силах. И он заключается не в безусловном принятии к исполнению всех стандартов НАТО, а в адаптации национальных документов к уровню, который обеспечит достижение совместимости как штабных процедур, так и непосредственно действий на поле боя", - заявил Хомчак.

"С приобретением и поддержанием определенных возможностей, необходимых для обеспечения совместимости, мы приближаемся к цели. Поэтому жестких сроков перехода всех украинских войск на стандарты НАТО не существует. Но внедрение этих стандартов – одно из ключевых направлений, которое позволит нашим Вооруженным Силам окончательно преодолеть остатки советской системы функционирования и выйти на уровень способности отвечать на современные угрозы", - добавил главком ВСУ.

Кроме этого он утверждает, что поддержка идет по нескольким направлениям. Первое – это консультативно-совещательная помощь. По словам Хомчака, несмотря на то, что сотрудничество с НАТО началось еще в 2004 году, через 10 лет – с началом вооруженной агрессии России против Украины – Альянс принял решение об усилении совещательной помощи, направленной на: а) укрепление обороноспособности ВСУ и других военных формирований; б) продолжение реформирования составляющих сектора безопасности и обороны.

"Для оказания консультационной помощи руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ сегодня успешно работает группа стратегических советников высокого уровня. Также масштабной и эффективной является работа иностранных инструкторов непосредственно в армии", - заключил Хомчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новое оружие против беспилотников и снайперов украинские военные до конца года не получат, - Хомчак

НАТО (10352) членство в НАТО (1561) реформы (3969) ВСУ (6934) Хомчак Руслан (250)
Топ комментарии
+13
Поэтому Хомчак расформировал аэророзведку.

Слепая арта гораздо лучше наносит ответные удары.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:40 Ответить
+11
Та від одного вигляду нашого говнокомандувача вороги вже розуміють, що агресія недоцільна
показать весь комментарий
14.01.2021 11:37 Ответить
+11
Ну да, как ты сделал в Иловайске: бросил войска и убежал вместе с тетеруком и березой
показать весь комментарий
14.01.2021 11:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заЯц во хмелю.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:33 Ответить
"надо", "будем", "в планах", "да уже послезавтра, в крайнем случае через три года"..
балаболы..
показать весь комментарий
14.01.2021 11:34 Ответить
Але займатись цим будете не ви.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:34 Ответить
Несомненно! Он ведь кто? Главком. Его обязанность какая? А лапши на уши поболее, беспечным слушателям. Он уже много чего наговорил. И не только сегодня. Как я понимаю, у Зебобиков есть такая тактика: каждый день, кто-то из их банды-команды что-то вещает. Исключение- Степанов, тот балаболит нон-стоп. Остальные, мне кажется- по жребию.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:40 Ответить
виполнім і пєрєвиполнім!
ура, товаріщі!
бла-бла-бла
показать весь комментарий
14.01.2021 11:36 Ответить
https://www.atlanticcouncil.org/news/press-releases/statement-of-concern-regarding-civilian-criminalization-of-combatant-commander-decisions-and-its-impact-on-ukraines-security-western-support/

https://www.youtube.com/watch?v=ZBPw_KfU0xM

УКРАЇНА МОЖЕ ПОЗБУТИСЬ ВОЄННОЇ ПІДТРИМКИ США (2021)
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 11:37 Ответить
"В цьому плані стоять цифри у пошані, а із них, як із бика, не надоїшь молока"
показать весь комментарий
14.01.2021 11:37 Ответить
З ковідного фонду гроші на дороги вже кинули. Тепер можна з оборонки. Ну а що? Чому росія маючи васала у вигляді зелі-єрмака повинна бухати гроші в інфраструктуру? Вона і так вгатила величезну суму у кримський міст!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:37 Ответить
Ну да, как ты сделал в Иловайске: бросил войска и убежал вместе с тетеруком и березой
показать весь комментарий
14.01.2021 11:38 Ответить
блин... Азербайджан и без стандартов дал просраться арам.... если нет политической воли вести боевые действия, ни ната ни одкабе не поможет....
показать весь комментарий
14.01.2021 11:39 Ответить
ну ты и сравнил армян и кацапов,у армян 111 место по силе в мире а у русни 2
показать весь комментарий
14.01.2021 12:15 Ответить
и???
показать весь комментарий
14.01.2021 12:24 Ответить
И? Просто турецкие дроны кацапами на донбассе будут сбиваться "на ура".
показать весь комментарий
14.01.2021 13:21 Ответить
что за мантра такая?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:32 Ответить
Мантра такая, что кацапская армия это не армянская и даже не сирийская армия, после тогоькак мы накроем 2 Т-72 Б2 в этом районе сразу появятся тоы, иглы, осы, жители и зоопарки.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:37 Ответить
«Непобедимые» русские не сунулась в непризнанный карабах, забыл??
показать весь комментарий
14.01.2021 18:04 Ответить
Я к тому, что нельзя брать никаких обязательств и отводить вооружение, действовать с позиции силы, появился момент. - бить по банд формированиям
показать весь комментарий
14.01.2021 18:07 Ответить
Имено с позиции силы и только так. В карабах не сунулись? Просто турки, да имено турки а не азербаджасы, оказались сильнее. Да и не вопрос в дронах,а вопрос в доминировании
показать весь комментарий
14.01.2021 19:11 Ответить
Ага. В Ливии и Сирии не сбивали их на "ура". Скорее наоборот.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:47 Ответить
Вы путаете эшелированую ПВО с гавном которое передано арабам.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:24 Ответить
послушай меня, "спецвозможность". купи сначала хотя бы 1000 дальнобойных (2500-3200 метров) снайперских у завода МАЯК. вот тогда сепарам будет "жизненнонецелесообразно" лазить даже близко к серой зоне а не то чтоб по ней гулять
показать весь комментарий
14.01.2021 11:39 Ответить
2500-3200 метров уже смешно
показать весь комментарий
14.01.2021 13:23 Ответить
от чего уже смешно? что убойная и приельная дальность 3,2 км? по сравнению с свд 800метров
показать весь комментарий
14.01.2021 14:11 Ответить
Ви коли небудь пробували стріляти хоча б на 500 метрів???
показать весь комментарий
14.01.2021 14:57 Ответить
я бывший военный. применял практичесски гранаты, пистолеты, автоматы и рпк. на 500 м ростовую мишень из ак 74 или рпк поражал обычный солдат, не все конечно. а снайперу 500 м это как тебе снежкой в бигборд. канадский снайпер снял араба на 3300 с более слабой винтовки. изобретение Маяка есть самой мощьной сн. винтовкой в мире но в армии всего пара образов. нашему командованию больше не нужно. укроборонпром их продаст и после круиза по морям- океанам они будут в лднр и стрелять из них будут по нам
показать весь комментарий
14.01.2021 15:27 Ответить
Все зрозуміло... Далі без коментарів...
показать весь комментарий
14.01.2021 16:44 Ответить
Более 1000 метров это больше исключение, чем правло. 3300 метров это просто случайность.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:09 Ответить
случайность, это когда п,яные менты через кусты попадают в мальчика, не видя его. а есть понятие, профессионализм. в ВОВ некоторые летчики сбивали десятки самолетов, а накоторые ни одного, первым повезло? тайсон ронял на пол всех подряд, случайно? шумахера не могли обогнать тоже случайно? мухамед али издевался над соперниками потому что они случайно не могли в него попасть. а джимми хендрикс случайно стал лучшим гитаристом в мире. вот все это и многое,многое другое називается профи и на прямую относиться к снайперам и к другим спецам. и вообще, такое понятие как снайпер одиночка отходит на второй план. сейчас, снайперский расчет, а это на много сложнее и точнее
показать весь комментарий
14.01.2021 17:38 Ответить
Вы размазали про самолеты и боксеров. Какая связь?! Ну то такэ. Попробуйте "поймать' в оптику цель на расстоянии 3 км. А потом сложить влажность, напровление ветра и и выстрелить, пока цель на двигается.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:17 Ответить
я не размазал а написал. и не о самалетах и боксерах а о спецах, профессионалах. мог бы подобрать кого то другого. но больше обьяснять смысла не вижу так как я верю что случайность бывает а Вы верите что в мире все случайно. конструктор говорит что этой винтовкой можна раззуть танк, пробить бтр на вылет и грохнуть противника на 3 км. но он же не знает что есть некий спец военного дела который скажет что все это Рздеж.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:19 Ответить
Раджу ютуб канали тих хто стріляє на великі дистанції, хоч не будете смішно виглядати.
показать весь комментарий
15.01.2021 02:39 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 11:40 Ответить
Нецелесообразность агрессии и спецвозможности это перестать стрелять? Мышь дохлая.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:40 Ответить
Це для "нарощування можливостей" рлзформовують аеророзвідку? Яке воно брехливе! Яке воно нице!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:41 Ответить
Это же тот же самый Хомчак который говорил, что закупка ракетного вооружения сейчас не актуальна?
показать весь комментарий
14.01.2021 11:42 Ответить
Не! Это не тот. Это другой. У этого женулька при интересной должности. Можно, в принципе, уже и не быть Главкомом.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:44 Ответить
Що ви хочете від чувака, який пересидів ілловайський котел у кущах.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:44 Ответить
Он в него лично направил войска. А сам уехал в конец колонны, бросил бронеавто с ранеными и журналистами.. а на утро спокойно выехал на Другом авто через другие российские укрепленные позиции где его никто не тронул.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:52 Ответить
да ладно . зачем нам готовиться ? Вовка вон рассмотрел в глазах Путина нежелание воевать . а если верить Хомчаку то с нами воюет " кремлевская власть а не российский народ " а уж от одних то представителей "кремлевской власти " мы и так отобьемся
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
Собственно, конкретный руководитель государства (не клоун с Банковой) довёл до сведения населения дальнейший ход событий. До этого, он также обрисовал контуры внешней политики: окончание войны.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
Кто отпор будет давать, опять добробаты? Вы же превратили армию в сборище заробитчан.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:49 Ответить
О!
Привет махнарылому!
Вот Сорос напрказничал!
показать весь комментарий
14.01.2021 18:04 Ответить
толстожёпые генералы без армий и такие же узкоплечие полковники без полков... без нормального образования и вообще тупоголовые... Украине - 30 лет, а нормального военного образования нет... ПОЗОР всем алкоголикам и гитаристам из числа президентов Украины, министрам обороны и прочей быдлоте...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:12 Ответить
стандарты нато и советское вооружение 70х годов, интересный симбиоз
показать весь комментарий
14.01.2021 12:12 Ответить
Странно что Цензор печатает всякие фейки и второсортные "новости", а не печатает например такое: "Мы предупреждаем, что, если даже несправедливый приговор генералу Назарову будет отменен, все равно создан очень опасный прецедент. По нашим сведениям, Генеральная прокуратура Украины возбудила еще несколько уголовных дел в отношении других офицеров, воевавших на Донбассе. И это говорит о том, что в Украине появилась весьма опасная тенденция. Если она не будет пресечена на корню, это фактически потопит вашу национальную безопасность, поскольку станет веским поводом не только для США, но и для любой западной страны в отказе помощи Украине. Ни одна западная держава не станет оказывать военную помощь государству, которое так обращается со своими офицерами. Мы просто умоем руки и скажем: «Ребята, если вы сами не хотите навести у себя порядок и будете преследовать военнослужащих, то что мы можем сделать? Мы останемся вашими друзьями, но на этом помощь прекращается»." (Интервью с американским военным экспертом Филиппом Карбером)
показать весь комментарий
14.01.2021 12:22 Ответить
Бо зразу випливе: 27 березня 2017 року, генерал-майор Віктор Назаров був визнаний судом винним у загибелі українських військовослужбовців у збитому терористами Іл-76 та засуджений до 7 (семи) років позбавлення волі, без позбавлення звання «генерал-майора».
показать весь комментарий
14.01.2021 14:55 Ответить
В точку! А еще на высшем уровне сливают развед операции- с какого перепуга нам будут поставлять новые образцы техники, чтоб хенералы их на следующий день продали в рашку!
показать весь комментарий
14.01.2021 19:55 Ответить
Стандарты НАТО позволят побороть недоброжелателей внутри Украины?
А тех, которые при власти?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:49 Ответить
Даже больше. Нужно хомчаку купить ТАКОЙ джип, что бы при следующем Иловайске ездил в 2 раза быстрее и в 4 раза незаметнее.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:16 Ответить
Ничего не понял, но очень интересно. О каких "спецвозможностях" говорит Хомчак, какие именно стандарты НАТО введены в 2020 и вообще итоги по прошедшему году, хотелось бы услышать. Кстати у всех военных во всём мире есть определённые сроки выполнения задачи, а иначе тема превращается в совковый долгострой без каких-либо перспектив, это так, для справки целому генерал-полковнику
показать весь комментарий
14.01.2021 15:04 Ответить
Задача есть - мир с россией и не стрелять!
показать весь комментарий
14.01.2021 15:17 Ответить
Не то обсуждаете, таварищи!
Вопрос в том, какие потери могут быть неприемлемы для Расии?
Я думаю - тысяч сорок убитыми за полгода.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:06 Ответить
всё верно.
показать весь комментарий
15.01.2021 04:11 Ответить
 
 