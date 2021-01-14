ЕСПЧ признал приемлемым "крымское дело" Украины против России и перешел к рассмотрению по существу, - Малюська

Сегодня Европейский суд по правам человека огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России относительно оккупации Крыма и перешел к рассмотрению дела по существу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По словам главы Минюста, решение ЕСПЧ - мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне.

"Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека! Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу", - говорится в сообщении.

Малюська напомнил, что в деле Украина просит суд признать нарушение Россией статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливый суд), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни), статьи 9 (Свобода мысли, совести и религии), статьи 10 (Свобода выражения мнения), статьи 11 (Свобода собраний и объединений), статьи 14 (Запрещение дискриминации) в сочетании со статьями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенции и статьей 1 (Защита права собственности) протокола, статьей 2 (Свобода передвижения) протокола № 4 к Конвенции.

"Дело имеет сразу несколько важных аспектов:



(1) юридический: мы шаг за шагом доводим судебными решениями факты агрессии и преступного поведения Российской Федерации на территории нашего государства. Решения судов - это не политические заявления. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора

(2) коммуникационный: и мы, и Совет Европы даем мощный месседж, Крым остается в наших приоритетах, мы все помним и будем догонять всех причастных.

(3) противодействие гибридной войне: Россия поддерживает миф о "мирном" и "правомерном" "присоединении" Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене", - объяснил министр.

