ЕСПЧ признал приемлемым "крымское дело" Украины против России и перешел к рассмотрению по существу, - Малюська
Сегодня Европейский суд по правам человека огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России относительно оккупации Крыма и перешел к рассмотрению дела по существу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.
По словам главы Минюста, решение ЕСПЧ - мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне.
"Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека! Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу", - говорится в сообщении.
Малюська напомнил, что в деле Украина просит суд признать нарушение Россией статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливый суд), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни), статьи 9 (Свобода мысли, совести и религии), статьи 10 (Свобода выражения мнения), статьи 11 (Свобода собраний и объединений), статьи 14 (Запрещение дискриминации) в сочетании со статьями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенции и статьей 1 (Защита права собственности) протокола, статьей 2 (Свобода передвижения) протокола № 4 к Конвенции.
"Дело имеет сразу несколько важных аспектов:
(1) юридический: мы шаг за шагом доводим судебными решениями факты агрессии и преступного поведения Российской Федерации на территории нашего государства. Решения судов - это не политические заявления. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора
(2) коммуникационный: и мы, и Совет Европы даем мощный месседж, Крым остается в наших приоритетах, мы все помним и будем догонять всех причастных.
(3) противодействие гибридной войне: Россия поддерживает миф о "мирном" и "правомерном" "присоединении" Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене", - объяснил министр.
головне, щоб ці все це не розвалили...
Много ли или мало для рф сумма в 1,5-2 трлн долларов? Давайте считать вместе. В список Форбс, в число наиболее крупных, входят 17 компаний нефтегазового сектора рф, которые выручили за весь 2019 год 13,3 триллиона ржублей. Всего же в 19-м году выручка 200-т наиболее крупных компаний рф составила 45,3 трлн рублей.
Для тех, кто в танке, объясняю в баксах : при курсе доллара 75 за 1 бумажку с мертвым американским президентом, вся выручка самых крупных компаний рф [45,3 трлн ржублей] - это тупо не деньги. Поэтому часть из этих предприятий можно тупо забрать в пользу Хунты. Кстати, смотрите, какой прекрасный скриншот я нашел
Объясню почему. Представьте себе ситуацию: вы - условный житель Тюмени. У вас в регионе есть все и выход на международные рынки. До войны и до репараций вам крохи доставались в регионе, все шло в москву, а теперь ... А теперь вы вообще в говне по уши, ведь вам достается нихуа фактически из-за того, что кто-то в москве не рассчитал сил на старости лет и решил понты ботоксные покидать. Слышите на заднем плане лозунги о Сибирской Народной Республике, о том, что хватит кормить москву? А что будет, если москва кадырову денег не даст. И я о том же.
Поэтому не потянет рф отдавать в год по 100-200 млрд баксов Украине, слишком бедная страна это.