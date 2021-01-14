В Национальной организации розничной торговли призвали депутатов не допустить резкого повышения акцизного налога на ТИЭН

"Национальная организация розничной торговли" сделала заявление о резком повышении акцизного налога на ТИЭН.

Общественный союз "Национальная организация розничной торговли" вынуждена обратить внимание общественности, бизнес-сообщества, народных депутатов Украины, членов правительства на ситуацию вокруг беспрецедентного в истории Украины повышения ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) - на 320% с 1 января 2021 года.

В средствах массовой информации уже появились сообщения, что из-за такого резкого повышения ставки налога третий крупнейший налогоплательщик - табачная компания "Филип Моррис" вынуждена снизить планы выкупа акцизных марок с запланированных 50 млн до 35млн, а это может создать дополнительные риски для доходов государственного бюджета Украины и будет иметь негативное влияние на сектор розничной торговли.

В нынешних экономических реалиях ни один законопослушный бизнес не может пережить повышение налога сразу на 320% без разрушительных последствий для легального рынка. ОС "НОРТ" обращался в ноябре и декабре 2020 года в профильные комитеты Верховной Рады Украины и Министерства финансов Украины и сообщал, что, по мнению экспертов союза, значительное однократное повышение ставки налога на ТИЭН будет иметь негативные последствия не только для более чем 1 млн совершеннолетних потребителей ТИЭН, но и для доходов государственного бюджета и инвестиций в экономику Украины, направленных на производство и реализацию указанных табакосодержащих изделий. Действия правительства должны быть взвешенными, с учетом всех рисков. И поэтому для обеспечения стабильными поступлениями в государственный бюджет ставки акцизов на ТИЭН должны расти постепенно на 50% с 2021 до 2025 года включительно.

Табачная отрасль и легальный рынок розничной торговли смогли бы работать без значительных потрясений в случае не более чем 200% повышения акциза на ТИЭН, однако 17 декабря 2020 Верховная Рада Украины провалила соответствующую поправку Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Поправку поддержали 168 представителей фракции "Слуга народа", но по инициативе народного депутата Лады Булах поправка была отклонена. Члены ОС "Национальная организация розничной торговли" реализуют в своих торговых сетях ТИЭН, которые являются инновационным продуктом и пользуются спросом у потребителей. Но значительное повышение цен сделает этот продукт неконкурентоспособным по сравнению с ценами в нелегальной торговле.

Предприниматели отмечают, что надлежащей борьбы контролирующих органов с нелегальными торговцами не наблюдается. Поэтому могут лишь констатировать факт, что потребители или вернутся к потреблению других табачных изделий или, что более прогнозируемо, - перейдут на потребление изделий, реализуемых представителями нелегальной торговли. Таким образом, государство будет нести потери по поступлениям в бюджет дважды: уменьшение поступлений от акцизных налогов и поступлений от предприятий розничной торговли.

"От имени членов нашей организации - представителей рынка розничной торговли - выражаем возмущение таким отношением к прозрачному и законопослушному бизнесу и призываем уважаемых народных депутатов инициировать соответствующие изменения в законодательство, чтобы не допустить потерь бюджета из-за роста контрабандного рынка ТИЭН в Украине и уменьшения доходов от продажи в легальной розничной сети, которая платит все налоги", - говорится в сообщении.