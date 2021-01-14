Украина не будет покупать низкосортные COVID-вакцины, - "слуга народа" Забуранная
Нардеп "Слуги народа" Леся Забуранная утверждает, что украинское правительство не будет закупать низкосортные вакцины от коронавируса.
Об этом Забуранная написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Украина не будет брать низкосортный продукт с неподтвержденной эффективностью. Мы не можем рисковать здоровьем наших граждан, поэтому закупим только лучшие вакцины на рынке, которыми можно будет пользоваться безопасно и эффективно", - написала нардеп.
Она добавила, что "правительство работает над получением качественных западных вакцин вместо покупки российской, потому что украинцы должны иметь доступ к проверенным и безопасным, а не к продуктам с сомнительной эффективностью".
бабки вправе ширнуться сами и проколоть своих родных хоть руской вакциной, хоть физраствором.
нормальным людям будет больше доступа к западным вакцинам
"каждому свое"
У Леси самый большой авторитет...
++++100500
Турецко-подданый - во время написания романа означало национальность "еврей".
Они
тогда ещёвсегда русскую демократию **красили. Правильнее, они любую демократию красили.
А деньги в бюджете страны третьего мира есть ли, чтобы брать высокосортный продукт? (Я не призываю брать Спутник, но во сколько же обойдётся Пфайзер?) Можно, конечно, ещё раз залезть в карманы людей, но там уже тарифы вычистили почти всё.
Представляю, кстати, какое дерьмо под видом вакцины будут колоть бесплатно пенсионерам...