Украина не будет покупать низкосортные COVID-вакцины, - "слуга народа" Забуранная

Нардеп "Слуги народа" Леся Забуранная утверждает, что украинское правительство не будет закупать низкосортные вакцины от коронавируса.

Об этом Забуранная написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не будет брать низкосортный продукт с неподтвержденной эффективностью. Мы не можем рисковать здоровьем наших граждан, поэтому закупим только лучшие вакцины на рынке, которыми можно будет пользоваться безопасно и эффективно", - написала нардеп.

Она добавила, что "правительство работает над получением качественных западных вакцин вместо покупки российской, потому что украинцы должны иметь доступ к проверенным и безопасным, а не к продуктам с сомнительной эффективностью".

