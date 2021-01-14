РУС
В 2020 году "Нафтогаз" предоставил российскому "Газпрому" услуги по транспортировке газа на $2,11 млрд

В 2020 году "Нафтогаз" предоставил российскому "Газпрому" услуги по транспортировке газа на $2,11 млрд

В течение 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" оказал ПАО "Газпром" (РФ) услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе НАК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За 2020 год "Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. Согласно договору от 31 декабря 2019 года между "Нафтогазом" и "Газпромом", стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей — $2,1 млрд. Кроме того, в четвертом квартале 2020 года Нафтогаз дополнительно оказал Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает свыше $30 млн", - сказано в пресс-релизе.

По данным компании, общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

По сравнению с тем что они планируют украсть у украинского населения -это копейки...Они молятся на наступающие морозы и уже считают свою троекратную прибыль....
показать весь комментарий
14.01.2021 12:10 Ответить
в аккурат под комент Хомчака о возобновлении отношений с РФ ..осталось совмесные военные учения провести ...в Харьковской или Запорожской обл
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
мама в Америке гордится сыном и по любому останется довольна.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:12 Ответить
Треба поїхати і подякувати мамі за такого синочка...В Штатах українців до холєри,в одному Новім Йорку з півмільйона...Зустріти мамцю і подякувати...Потім догнати і ще раз подякувати...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:51 Ответить
Торгівельні партньори ж.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:14 Ответить
хто образить кацапа з маланцем той ворог зеленського і *****
показать весь комментарий
14.01.2021 12:22 Ответить
И скока скока "премия" хероям "нахтогрязи"??
показать весь комментарий
14.01.2021 12:27 Ответить
де гроші падлюки???
показать весь комментарий
14.01.2021 12:29 Ответить
А також -паРаша (росія) наполегливо вмовляє Україну почати купувати російський газ безпосередньо у Москви: А підтримувані нею комунальні протести повинні підштовхнути Київ до цього "Росія наполягає, щоб Україна негайно підписала контракт з" Газпромом "і почала купувати російський газ безпосередньо у ворожій москви. Так як в такий економічно важкий час у паРаші відсутні кошти для ведення нею кривавих повномасштабних окупаційних війн по всьому світу в тому числі і в Україні в тимчасово окупованих Криму і на Донбасі. Ось кремлівські фашисти )(уйла і хочуть щоб українці самі фінансували своє вбивство російськими фашистами окупантами за свої ж українські гроші.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:38 Ответить
Прибыль какая?
На 2 млда оказал, а расходов на 4?
показать весь комментарий
15.01.2021 00:46 Ответить
 
 