В 2020 году "Нафтогаз" предоставил российскому "Газпрому" услуги по транспортировке газа на $2,11 млрд

В течение 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" оказал ПАО "Газпром" (РФ) услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе НАК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За 2020 год "Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. Согласно договору от 31 декабря 2019 года между "Нафтогазом" и "Газпромом", стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей — $2,1 млрд. Кроме того, в четвертом квартале 2020 года Нафтогаз дополнительно оказал Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает свыше $30 млн", - сказано в пресс-релизе.

По данным компании, общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

