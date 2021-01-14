Пандемия COVID-19 будет взята под контроль к концу 2021 года, - Институт Коха

Пандемия COVID-19 будет взята под контроль к концу этого года, однако стоит соблюдать все противоэпидемические меры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Лотар Вилер, глава немецкого Института Роберта Коха.

"К концу этого года мы будем контролировать эту пандемию. ... Вирус все еще распространяется среди всего населения и всех возрастных групп", - заявил Вилер.

Вилер обратился к населению: "Я призываю вас защитить себя и защитить других от Sars-Cov-2". Вы не можете сказать, что меры не сработают, если вы их не примените. Это как зонтик, который не открываешь, когда идет дождь".

