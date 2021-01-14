Верховный Суд отменил указ об увольнении Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки
Кассационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение тридцати дней.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.
Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении его с должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.
Тем не менее, 24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-руководителя СВР, отметив, что тот подал его с пропуском 30-дневного срока. Семочко не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного Суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на пропуск истцом сроков.
13 января 2021 года коллегия судей Кассационного админсуда во главе с Ириной Васильевой вынесла свой вердикт.
"Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Любимый, поосторожнее, пожалуйста, я девственница.
У того глаза на лоб вылезают:
- Как??? Ты же пять раз была замужем?
- Видишь ли, в чем дело… Мой первый муж был психиатром - он только говорил о ceкcе. Второй был гинекологом - он только все осматривал. Третий был менеджером по продажам - он говорил, что знает, что это за товар, но не знает, как им пользоваться. Четвертый был госслужащим - он говорил, что знает, как всё нужно делать, но не уверен, что это в его компетенции. Пятый был электронщиком - он говорил, что если всё работает нормально, то не нужно лишний раз вмешиваться. Вот затем я и вышла за тебя потому что если в этой стране кто-то кого-то и трахает, то это точно вы.
После этих слов сбушник написал план, согласовал с его с тёщей, назначил жене совещание, внёс дополнения, провёл инструктаж, получил санкции соседей, доложился устно и письменно, написал план дополнительных мер и план устранения недостатков, согласовал со всеми сторонами, но решение переспать с женой реализовать не получилось по причине дефицита времени. Доложился о нереализованном мероприятии и был оттрахан тестем - ветераном ЧК, за отсутствие наступательности, за недостатки планирования, за отсутствие системного подхода и за недостаточное количество задействованных средств.
Баба говорит надо было за мента выходить - те сначала оттрахают, а потом разбираются!!!
Купи себе больничный, и, будь ты хоть под@уйловником с красной звездой во лбу и двуглавой курицей подмышкой, уволить тебя не смогут и суд встанет на твою сторону!
ВСЯ судовая система страны работает только для сохранения своей власти и безнаказанности .
Говорил и говорю - ни одна реформа в стране не будет иметь смыла , пока не будет неотвратимости наказания для ВСЕХ - и в первую очередь для судей всех рангов.
Есть еще вопросы?
13.01.2021
Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак по возвращении из Берлина - "Тимофеев (*обозначение Ермака внутри администрации президента РФ) сказал, что им срочно нужен позитивный кейс. Десятка два, любых на обмен. Любое разведение войск в любом месте".(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Не успело МВФ виртуально вернуться с миссией, как третий по объему налоговых платежей налогоплательщик "Филип Моррис" (1. Нафтогаз 2. Ургаздобыxа) сообщила МВФ о возможном резком сокращении доходов госбюджета от табачного акциза, из-за резкого повышения акциза на ТИЭНы - сразу на 320% - с января 2021 г.
На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами.
СБУ тихо закрыло уголовные дела по обвинению Кучмы и Ермака в государственной измене.
Полный провал усилий Ермака в налаживании коммуникации с администрацией Байдена вызвал целый шквал предложений от шарлатанов всех мастей по "лоббированию интересов Украины". Пока Ермак отсутствовал, "стоматолог-инфекционист широкого профиля", Director of Translational Research Division Миша Фаворов пробился к Зеленскому с предложением своих услуг.
Предлагаемый коррумпированной властю Зеленского путь бесконечного увеличения цен на коммунальные тарифы для населения прекрасно показывает за чей счет собирается власть Зеленского компенсировать свои ужасающие провалы в экономике и управлении. Но путь дотирования олигархического "спрута" никогда не приводил к положительным экономическим результатам. Более того, он стимулирует распад этих структур.
Классический пример - состояние запасов угля на ТЭС энергогенерирующего типа. на начало 2021 года не превышает 7 дней.
"Нормандская встреча" внешнеполитических советников (это у на Ермак "внешнеполитический советник" ?) ожидаемо закончилась ничем. Договорились договариваться.
_______
Зєлю геть. Дострокові.
Я так понимаю, что то единственное дело, по которому Порошенко предъявили обвинения, Скрипучий лыжник может засунуть глубоко под клавиши своего рояля.
А когда оправдают Риффмастера с Кузьменко, то засовывать уже будут сами клавиши. Куда? Меня забанят, если опишу процесс подробно.
Helgi Sharp
Так страна быстрее сдохнет.
Нехай не мучается...