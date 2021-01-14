Верховный Суд отменил указ об увольнении Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки

Кассационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение тридцати дней.

Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении его с должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.

Тем не менее, 24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-руководителя СВР, отметив, что тот подал его с пропуском 30-дневного срока. Семочко не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного Суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на пропуск истцом сроков.

13 января 2021 года коллегия судей Кассационного админсуда во главе с Ириной Васильевой вынесла свой вердикт.

"Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.