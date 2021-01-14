РУС
Сеть пунктов обогрева будет развернута по всей Украине, - Госкомиссия утвердила меры реагирования на чрезвычайные ситуации из-за ожидаемого похолодания

На период существенного снижения температуры во всех областях Украины будет развернута сеть пунктов обогрева, в регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная техника.

Соответствующие меры готовности органов власти в рамках реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий на территории Украины в течение 13-17 января 2021 года, приняты по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"По решению Комиссии областные и Киевская городская госадминистрации при участии органов местного самоуправления должны развернуть на период значительного снижения температуры (от -10 градусов и ниже) в населенных пунктах сеть пунктов обогрева и обеспечить их продуктами питания, одноразовой посудой, топливом и другими предметами первой необходимости. Также необходимо через СМИ и соцслужбы проинформировать население о местах нахождения таких пунктов и помощи, которая в них предоставляется. В то же время социальные службы должны активизировать работу по оказанию помощи незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели", - подчеркивается в сообщении. 

Кроме этого, решением Комиссии предусмотрено, что Минэнерго вместе с областными и Киевской городской администрациями должны обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло- и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов. А в случае возникновения аварии - в первую очередь восстановить системы жизнеобеспечения больниц, учебных заведений и других социально-значимых объектов и жилого сектора. В задачах также не допустить размораживания тепловых сетей и технологического оборудования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности на Закарпатье. Туристам рекомендовано воздержаться от выхода в высокогорье

"Среди мероприятий, которые должны осуществить Мининфраструктуры, Национальная полиция, ГСЧС, и "Укравтодор", - информирование через СМИ перевозчиков и водителей об ожидаемом осложнении ситуации на дорогах. Также в областях, где ожидаются интенсивные осадки, нужно вывести снегоочистительную и посыпочную технику на наиболее сложные участки дорог, привести в готовность такую ​​технику для взаимодействия со смежными регионами, где прогнозируются сильные снегопады. Кроме того, необходимо обеспечить профилактическую обработку дорожного покрытия и уборку снега на дорогах и в населенных пунктах и ​​своевременно принимать решения об ограничении движения транспорта с соответствующим информированием об этом", - добавили в пресс-службе Кабмина.

Как сообщалось, синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни.  При этом, по данным "Укравтодора", по данным на утро 14 января, проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен.

 

Кабмин (14121) погода (2819) снегопад (787) ГСЧС (5151)
та подорощаня газу
14.01.2021 12:39 Ответить
А рюмашку там наливатимуть для сугрєву?
14.01.2021 12:44 Ответить
Кінець епохи зубожіння.
14.01.2021 13:51 Ответить
За одно там можно подбирать кандидатов в депутаты ВР.
14.01.2021 14:53 Ответить
коммунальщики (работники служб по снегоотчистки) улутшают себе бытовые условия труда и заимели халявный хавчик и чай на обед!
14.01.2021 16:32 Ответить
 
 