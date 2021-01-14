Сеть пунктов обогрева будет развернута по всей Украине, - Госкомиссия утвердила меры реагирования на чрезвычайные ситуации из-за ожидаемого похолодания
На период существенного снижения температуры во всех областях Украины будет развернута сеть пунктов обогрева, в регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная техника.
Соответствующие меры готовности органов власти в рамках реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий на территории Украины в течение 13-17 января 2021 года, приняты по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"По решению Комиссии областные и Киевская городская госадминистрации при участии органов местного самоуправления должны развернуть на период значительного снижения температуры (от -10 градусов и ниже) в населенных пунктах сеть пунктов обогрева и обеспечить их продуктами питания, одноразовой посудой, топливом и другими предметами первой необходимости. Также необходимо через СМИ и соцслужбы проинформировать население о местах нахождения таких пунктов и помощи, которая в них предоставляется. В то же время социальные службы должны активизировать работу по оказанию помощи незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого, решением Комиссии предусмотрено, что Минэнерго вместе с областными и Киевской городской администрациями должны обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло- и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов. А в случае возникновения аварии - в первую очередь восстановить системы жизнеобеспечения больниц, учебных заведений и других социально-значимых объектов и жилого сектора. В задачах также не допустить размораживания тепловых сетей и технологического оборудования.
"Среди мероприятий, которые должны осуществить Мининфраструктуры, Национальная полиция, ГСЧС, и "Укравтодор", - информирование через СМИ перевозчиков и водителей об ожидаемом осложнении ситуации на дорогах. Также в областях, где ожидаются интенсивные осадки, нужно вывести снегоочистительную и посыпочную технику на наиболее сложные участки дорог, привести в готовность такую технику для взаимодействия со смежными регионами, где прогнозируются сильные снегопады. Кроме того, необходимо обеспечить профилактическую обработку дорожного покрытия и уборку снега на дорогах и в населенных пунктах и своевременно принимать решения об ограничении движения транспорта с соответствующим информированием об этом", - добавили в пресс-службе Кабмина.
Как сообщалось, синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни. При этом, по данным "Укравтодора", по данным на утро 14 января, проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен.
