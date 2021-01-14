Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти, - Кулеба о решении ЕСПЧ

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать жалобу Украины на РФ о нарушении прав человека в Крыму "частично приемлемой" к рассмотрению по существу, является победой и важным шагом на пути к привлечению РФ к юридической ответственности за агрессию против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти", - сказал Кулеба.

Министр указал, что юридическая совокупность действий Украины будет подтверждать правду, которую доносила Украина, и опровергать дезинформацию РФ.

"Я абсолютно убежден, что юридическая совокупность действий Украины - а это не только Европейский суд по правам человека, это и те процессы, которые происходят в Международном морском трибунале, Международном суде ООН и в Международном криминальном суде - они шаг за шагом будут подтверждать ту правду, которую доносила Украина миру, начиная с 2014 года, когда началась российская агрессия, и будут опровергать всю ту пропаганду и дезинформацию, которую в связи с этим распространяла РФ", - подчеркнул Кулеба.