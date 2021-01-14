РУС
Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти, - Кулеба о решении ЕСПЧ

Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти, - Кулеба о решении ЕСПЧ

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать жалобу Украины на РФ о нарушении прав человека в Крыму "частично приемлемой" к рассмотрению по существу, является победой и важным шагом на пути к привлечению РФ к юридической ответственности за агрессию против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти", - сказал Кулеба.

Читайте также: Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ

Министр указал, что юридическая совокупность действий Украины будет подтверждать правду, которую доносила Украина, и опровергать дезинформацию РФ.

"Я абсолютно убежден, что юридическая совокупность действий Украины - а это не только Европейский суд по правам человека, это и те процессы, которые происходят в Международном морском трибунале, Международном суде ООН и в Международном криминальном суде - они шаг за шагом будут подтверждать ту правду, которую доносила Украина миру, начиная с 2014 года, когда началась российская агрессия, и будут опровергать всю ту пропаганду и дезинформацию, которую в связи с этим распространяла РФ", - подчеркнул Кулеба.

14.01.2021 12:54 Ответить
14.01.2021 13:03 Ответить
Кулєба розкажи краще ЩО? обговорював Єрмак з Козаком? Перевибори на Медведчука чи просто початок захоплення з Одеси ?
14.01.2021 13:05 Ответить
"Частично приемлемой" - это о чем?
14.01.2021 12:52 Ответить
14.01.2021 12:52 Ответить
14.01.2021 12:54 Ответить
14.01.2021 12:56 Ответить
14.01.2021 13:03 Ответить
1. Собирать чемодан...
14.01.2021 13:05 Ответить
Кулєба розкажи краще ЩО? обговорював Єрмак з Козаком? Перевибори на Медведчука чи просто початок захоплення з Одеси ?
14.01.2021 13:05 Ответить
Он еще не рассказал, что делал ЗЄ в Омане
14.01.2021 13:27 Ответить
цена растет, да кто ж ее заплатит? А там, глядишь, киваловы, всякие суки православные с портянками, шуфричи и мертведчуки и скидку сделают, и рассрочку назначат...
Херня это все... шкарлетовская новость про ************* академию просто укатала...
14.01.2021 13:16 Ответить
І чи заставлять ще заплатити і коли? Як кажуть в народі - на Миколи або ніколи.
14.01.2021 13:29 Ответить
Грядёт мульти пенетрэйшен. Тут и мх17 назревает, и ещё кое-что от Джозефа, и казачок домой рвётся... ВВП и клике совсем не комфортно станет функционировать. Сядут усе.
15.01.2021 15:30 Ответить
 
 