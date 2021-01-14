РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3618 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
421 3

Ситуация с COVID-19 в 2021 г. останется непростой, однако станет более управляемой, - глава европейского подразделения ВОЗ Клюге

Ситуация с COVID-19 в 2021 г. останется непростой, однако станет более управляемой, - глава европейского подразделения ВОЗ Клюге

Полностью победить коронавирус COVID-19 в 2021 году вряд ли удастся, однако при этом ситуация все же станет более управляемой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"2021 год еще будет годом пандемии... Однако это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация", - сказал он на брифинге в четверг.

Таким образом, оценка Клюге отличается от мнения главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, заявившего ранее, что 2021 может оказаться еще хуже, чем 2020 год.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань. ВИДЕО

"Второй год может оказаться еще сложнее, учитывая динамику передачи инфекции, а также ряд наблюдаемых нами проблем", - заявлял Райан.

ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да куда уже более управляемой. Настоко она управляема эта ситуация, что запретили покупать носки и батарейки
показать весь комментарий
14.01.2021 12:52 Ответить
Перевожу - как-то само рассосётся
показать весь комментарий
14.01.2021 12:53 Ответить
Повелитель ковида,управляющий вирусом.Еще одно божество для ковидных.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:59 Ответить
 
 