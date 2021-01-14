Ситуация с COVID-19 в 2021 г. останется непростой, однако станет более управляемой, - глава европейского подразделения ВОЗ Клюге

Полностью победить коронавирус COVID-19 в 2021 году вряд ли удастся, однако при этом ситуация все же станет более управляемой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"2021 год еще будет годом пандемии... Однако это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация", - сказал он на брифинге в четверг.

Таким образом, оценка Клюге отличается от мнения главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, заявившего ранее, что 2021 может оказаться еще хуже, чем 2020 год.

"Второй год может оказаться еще сложнее, учитывая динамику передачи инфекции, а также ряд наблюдаемых нами проблем", - заявлял Райан.