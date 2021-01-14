По заказу Минобороны КБ "ЛУЧ" начало производство ракетных комплексов "Нептун", - "Укроборонпром"

Государственное предприятие "ЛУЧ", которое входит в состав "Укроборонпрома", начало производство ракетных комплексов "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины. Контракт на поставку РК был подписан в конце 2020 года.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook.

"Ознакомились с ходом работ по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины, контракт с которым был заключен в декабре. Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинской армии - ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно заряжающие машины, а также подвижной командный пункт", - заявил Гусев.

