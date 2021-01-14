РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3618 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 460 53

По заказу Минобороны КБ "ЛУЧ" начало производство ракетных комплексов "Нептун", - "Укроборонпром"

По заказу Минобороны КБ "ЛУЧ" начало производство ракетных комплексов "Нептун", - "Укроборонпром"

Государственное предприятие "ЛУЧ", которое входит в состав "Укроборонпрома", начало производство ракетных комплексов "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины. Контракт на поставку РК был подписан в конце 2020 года.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook.

"Ознакомились с ходом работ по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины, контракт с которым был заключен в декабре. Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинской армии - ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно заряжающие машины, а также подвижной командный пункт", - заявил Гусев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КБ "ЛУЧ" и Минобороны заключили контракт о поставках ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"

По заказу Минобороны КБ ЛУЧ начало производство ракетных комплексов Нептун, - Укроборонпром 01
По заказу Минобороны КБ ЛУЧ начало производство ракетных комплексов Нептун, - Укроборонпром 02

Автор: 

оружие (10440) ракеты (3722) Укроборонпром (1241) Гусев Юрий (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ты сопли-то зеленые втяни, зелебобик. Бубочка ракетную программу восстанавливало? Оборудование закупало? Коллектив ученых, инженеров и производственников заново создавало? Может, помогало чем-то? Шмаркля твоя уже выделенные деньги на Нептуны зажимала до последних дней 2020 года, все мир в глазу искала.
Сеня, ты чтоль переобулся, тролльчонок?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:08 Ответить
+12
Предлагаю испытать ее на крысмском мосту
показать весь комментарий
14.01.2021 12:53 Ответить
+8
Как Байден победил в выборах, так Таран патриотично подписал заказ на Нептуны. При майоре Трампове не получалось.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предлагаю испытать ее на крысмском мосту
показать весь комментарий
14.01.2021 12:53 Ответить
рано еще ...кацапня должна убраться восвояси по тому мосту,шоб не было столпотворения при эвакуации,как в гражданскую

На замовлення Міноборони КБ "Луч" розпочало виробництво ракетних комплексів "Нептун", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1116
показать весь комментарий
14.01.2021 13:10 Ответить
татары давки не допустят..
показать весь комментарий
14.01.2021 13:31 Ответить
Крымский мост пока нельзя трогать, он еще пригодится, когда по нему будут на Тамань драпать кацапы, при этом не ступая ногами и не оскверняя вонючими лаптями священную украинскую землю. А для испытания подойдет корвет, который охраняет украденную буровую в 40 км от Одессы.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:40 Ответить
Кацапы должны драпать через миные поля устанвленые их братьями из ордло
показать весь комментарий
14.01.2021 16:15 Ответить
Однозначно!
показать весь комментарий
14.01.2021 13:53 Ответить
1 дивізіон це від 2 до 4 батарей та максимум 24 пуск.установок.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:57 Ответить
Це, схоже, Зезрада.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:58 Ответить
естественно...их выпуск планировалось начать еще в начале 2020 года.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:06 Ответить
Ты сопли-то зеленые втяни, зелебобик. Бубочка ракетную программу восстанавливало? Оборудование закупало? Коллектив ученых, инженеров и производственников заново создавало? Может, помогало чем-то? Шмаркля твоя уже выделенные деньги на Нептуны зажимала до последних дней 2020 года, все мир в глазу искала.
Сеня, ты чтоль переобулся, тролльчонок?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:08 Ответить
Це схоже петух мордовский
показать весь комментарий
14.01.2021 13:54 Ответить
Да хоть бы по донецкому ОГА испытали когда там все боевики собирались. Могли бы войну закончить еще в 2014 году
показать весь комментарий
14.01.2021 12:58 Ответить
Хорошая новость .Но главное во первых чтобы она быстрее оказалась в частях .Во вторых чтобы быстрее поступили на вооружение ее различные версии -авиационная , морская и мобильная контейнерного типа
показать весь комментарий
14.01.2021 13:00 Ответить
А вот до введения серийно в строй, пройдет минимум три года. Таковы условия создания и ДОРАБОТКИ таких систем, а так же обучения л/с.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:32 Ответить
Вы правы .Но лучше позже чем никогда
показать весь комментарий
14.01.2021 13:56 Ответить
Как Байден победил в выборах, так Таран патриотично подписал заказ на Нептуны. При майоре Трампове не получалось.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:01 Ответить
Мы хоть понимаем что в России уже есть аналогичные комплексы "Бастион" с такимиже ракетами и их 97 штук?....Мы только доганяем...Так что испытывать мы ни на каком мосте не будем(((...Только для защиты.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:01 Ответить
естественно...они и входят в состав береговой обороны
показать весь комментарий
14.01.2021 13:07 Ответить
Шо это расия? Весь мир знает свинособакию, не путай
показать весь комментарий
14.01.2021 13:56 Ответить
Бастионы гавно не провереное
показать весь комментарий
14.01.2021 16:16 Ответить
Один дивизион это мало .Нужно минимум 4 дивизиона и это только береговых .Не считая воздушного , морского и контейнерных вариантов
показать весь комментарий
14.01.2021 13:02 Ответить
всё будет,как только в стране появится Президент..
показать весь комментарий
14.01.2021 13:32 Ответить
И на ж/д платформе, как самых трудно находимых для воздушной и космической разведок противника. Кстати, Л. Кучма как раз инженером на разработке подобного комплекса работал.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:34 Ответить
Президент а НЕ ,,атец нации" или ,,гетьмэн" .Стране нужен именно Президент а не комик-аматор или барыга -олигарх
показать весь комментарий
14.01.2021 13:58 Ответить
Нет, нам нужно отказываться от президентства, которое уже показало своё несоответствие историческим реалиям во Франции, с Оландом и Макроном, и в США, с Обамой нынешними фальш выборами, да и с неадекватными выходками Трампа.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:15 Ответить
У нас это очень сложно реализовать будет в жизни . Очень сложно .НО примеры все же есть .Та же Германия
показать весь комментарий
14.01.2021 22:30 Ответить
Сначала Пасечник, потом Овощ, потом Барыга, теперь Клоун - как по мне, то уже не только бизнеса, из среднего звена в провинциях, но и много простых людей понимают ненужность этой институции.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:33 Ответить
Нептуны на ж/д платформе? Зачем?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:18 Ответить
Поясняю. В СССР были железнодорожные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. В отличии от шахт. чьё местоположение было известно противнику с точностью до нескольких сантиметров и которые уничтожаются специальными ядерными боеголовками, способными пробить 25 метровый слой земли и подорвав 25 килотонный заряд уничтожить подземным ядерным взрывом шахту с МБР или её командный пункт.
Передвижные комплексы, типа "Тополь-2М", ездят в достаточно ограниченном районе и уязвимы для одной ракеты, которая сбросит с десяток боеголовок по площади (иногда мобильную установку даже сильный ветер переворачивал, были случаи.
Группу стратегических бомбардировщиков, с крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, можно перехватить заградительным огнем ядерными зарядами над океаном, так как бомбардировщики достаточно медленны.
Атомные подводные лодки всегда оставляют радиоактивный след, который видно из космоса, а потому они почти всегда видны вероятному противнику и их всегда преследуют атомные лодки-охотники, задача которых недопустить запуска более 2-х ракет, а лучше стрелять. как только ПЛАРБ поднимется на достаточную для стрельбы глубину и начнет открывать люки шахт с ракетами.

И только комплексы на железнодорожных вагонах, точно похожие на грузовые вагон, НЕ ОТСЛЕЖИВАЛИСЬ США из космоса. США ЗНАЛИ о существовании в СССР таких комплексов, но именно они был их настоящей головной болью. Сейчас у РФ таких комплексов нет, у самих у них не выходит каменный цветок, а КБ "Южное" и Южмаш, естественно не собирается помогать. А вот для нас очень даже можно сделать, к тому же, масса и размеры ракеты меньше, а значит и задача попроще.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:38 Ответить
Баржи по рекам с контейнерами такими и по железной дороге товарняки . Или фуры по трассам запустить .Самое то что надо
показать весь комментарий
15.01.2021 12:33 Ответить
Судоходных рек много?
Такие фуры будут очень тяжелыми для дорожного покрытия и их надо сопровождать машинами с усиленной охраной. А как со скрытностью?
Железнодорожный комплекс размещают в сцепке вагонов, типа рефрижератор. Там и сами ракеты, и оборудование по управлению и охрана в комфортных условиях, и свободное передвижение (стоянка на станции) вдоль морского побережья и давно разработанное устройство (было на тех комплексах), которое раздвигает высоковольтные провода над вагоном, перед пуском ракеты, если такие имеются в месте пуска.
показать весь комментарий
15.01.2021 16:23 Ответить
Верно, для стратегических баллистических ракет. Но для ПКР с дальностью не более 300 км малоэффективно. Другое дело размещение ПКР в стандартном контейнере. Такой контейнер может стоять и в торговом порту, и перемещаться на контейнеровозе. Да и вообще на любом судне, позволяющим разместить контейнер на верхней палубе. Вот тогда дистанция применения условно увеличивается от береговой линии.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:29 Ответить
1. А кто нам мешает увеличить дальность стрельбы? Ну до 550 км, для начала. Договор " О сокращении ракет малой и средней дальности" уже аннулировали его подписанты - РФ (СССР) и США.
2. Контейнер для ракеты, это одно. А аппаратура связи и управления? А места для боевых расчётов?
А их замена? А охрана?

Это только малая часть вопросов...
показать весь комментарий
15.01.2021 16:28 Ответить
1. Мешает физика. Не веришь мне, послушай Коростелёва он на пальцах поясняет почему дальность стрельбы ракеты зависит от её массогабаритных размеров.
2. Старт из морских контейнеров, как задача, уже давно решён некоторыми странами.
показать весь комментарий
16.01.2021 09:43 Ответить
Вы сможете на вопрос (без Коростелёва), насколько морской контейнер меньше по размерам, чем вагон рефрижератора? А ведь из подобного, по размерам, вагона, на Южмаше было построено 5ракетных комплексов, с ракетами, имеющими дальность стрельбы до 9 000 км!

Если стрелять из морского контейнера, то это означает, что на таком контейнеровозе ВЕСЬ экипаж из военнослужащих, в эпоху компьютеров и спутников наш противник очень быстро вычислит, что такой контейнеровоз по сути ничего не перевозит, а значит он цель для боевых кораблей противника.

У вас очень поверхностный подход, к решению этой проблемы.
показать весь комментарий
16.01.2021 12:37 Ответить
Если Вы не осознали, повторюсь: ракета Нептуна, о которой в статье речь уже готова, и она умещается в морской контейнер, как вариант базирования. То, о чем пытаетесь вещать Вы (изделия Южмаша), к данной теме отношения не имеет.
И опять повторюсь, если с первого раза не доходит: такое размещение уже существует и все те сложности о которых Вы говорите ДАВНО решены. Просто Вам об этом забыли доложить.

У Вас очень ограниченный кругозор!
показать весь комментарий
16.01.2021 12:50 Ответить
Мы с вами говорим на разных языках. Я говорю как офицер в отставке, в своё время имевший отношение к применению подобных систем и противодействию оным, вы же, явно гражданское лицо, пытаетесь со мной спорить.

Ракета "Нептун" помещается, вот только вы абсолютно (судя по вашим постам) не понимаете, что дело не только в контейнере (повторяться не стану).
Для ракеты дальностью до 550 км, морского контейнера мало.

А КБ "Южное" и "Южмаш" имеют полностью свой собственный ОПЫТ разработки и создания подобных систем.
показать весь комментарий
16.01.2021 13:47 Ответить
Вы говорите как офицер, которому "дают" оружие и "учат" им пользоваться, а я как инженер, который создаёт оружие и учит офицеров.

Для ПКР, а именно об этой ракете в данной статье речь, размещение на железнодорожной платформе - НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО!
показать весь комментарий
17.01.2021 10:38 Ответить
Ядрён батон, насмешили.
Вы Генеральный конструктор? Нет, иначе так бы и написали, значит максимум разрабатываете КАКУЮ-ТО часть или узел. Я же, в соответствии с должностями, изучал не только то, что было у нас, но и то, что было у противника на вооружении и в разработках! Разница понятна? У меня, извините, масштаб знаний, в этой области, больше вашего минимум на два порядка (именно, что не в два раза).
"Нептун" точно так же можно размещать на ж/д комплексе. Плюсы. 1. Скрытность перемещения. 2. Мобильность. 3. Есть где скрытно разместить ВСЮ необходимую аппаратуру. 4. Легче обустроить быт боевых расчетов и охраны. 5. Можно перебросить и к северной и к южной границе быстро и без особой огласки. 6. Обслуживание экономичнее, без тягачей на солярке.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:20 Ответить
Я всё понял, дальше что либо Вам пояснять бесполезно. Удачи.
показать весь комментарий
17.01.2021 15:56 Ответить
Но вы перечитайте мною написанное. Глядишь и ваши работы станут более перспективными. Удачи.
показать весь комментарий
17.01.2021 18:15 Ответить
Это так, для общего развития, не лучший вариант, но доходчиво http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fTWdSlsR71EJ:roe.ru/catalog/******-morskoy-flot/korabelnoe-vooruzhenie/klab-k/+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d контейнерное размещение ПКР
показать весь комментарий
17.01.2021 16:00 Ответить
Сергей, это для вас может и информация, а я на службе изучал ВСЕ типы стратегических вооружений противника и некоторые свои.
показать весь комментарий
17.01.2021 18:18 Ответить
Для того, чтобы иметь морские и воздушные дивизионы, нужны носители.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:08 Ответить
Уже есть предполагаемые носители. Для этих целей собираются применять Су-24 и строящиеся в данный момент корветы . Еще есть проекты построить ракетные катера ,,Лань"
показать весь комментарий
15.01.2021 12:35 Ответить
Щось в лісі здохло? Хм. Потикайте в Зєлю, шпигун не спить, часом?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:16 Ответить
Конструкторське бюро нічого не виробляє, вони лише проектують. Виробляє підприємство "ЛУЧ"
показать весь комментарий
14.01.2021 13:30 Ответить
Них.ра себе, а Ермак куда смотрит???
На замовлення Міноборони КБ "Луч" розпочало виробництво ракетних комплексів "Нептун", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5582
показать весь комментарий
14.01.2021 14:32 Ответить
А де новини про замовлення ракет до пускових установок .?????
показать весь комментарий
14.01.2021 14:55 Ответить
Поки Нептунів не буде у військах не повірю жодному слову цих зелених профанів.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:18 Ответить
Можно долго пузыри дуть и расказывать про дивизионы. Но пока эти ракеты не будут в войсках, при чем берегового,морского, воззушного базирования- все до попы.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:22 Ответить
Та то не страшно, Єрмак вже всю технічну документацію відправив , куди треба...
показать весь комментарий
14.01.2021 18:59 Ответить
 
 