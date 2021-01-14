По заказу Минобороны КБ "ЛУЧ" начало производство ракетных комплексов "Нептун", - "Укроборонпром"
Государственное предприятие "ЛУЧ", которое входит в состав "Укроборонпрома", начало производство ракетных комплексов "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины. Контракт на поставку РК был подписан в конце 2020 года.
Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook.
"Ознакомились с ходом работ по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины, контракт с которым был заключен в декабре. Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинской армии - ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно заряжающие машины, а также подвижной командный пункт", - заявил Гусев.
Сеня, ты чтоль переобулся, тролльчонок?
Передвижные комплексы, типа "Тополь-2М", ездят в достаточно ограниченном районе и уязвимы для одной ракеты, которая сбросит с десяток боеголовок по площади (иногда мобильную установку даже сильный ветер переворачивал, были случаи.
Группу стратегических бомбардировщиков, с крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, можно перехватить заградительным огнем ядерными зарядами над океаном, так как бомбардировщики достаточно медленны.
Атомные подводные лодки всегда оставляют радиоактивный след, который видно из космоса, а потому они почти всегда видны вероятному противнику и их всегда преследуют атомные лодки-охотники, задача которых недопустить запуска более 2-х ракет, а лучше стрелять. как только ПЛАРБ поднимется на достаточную для стрельбы глубину и начнет открывать люки шахт с ракетами.
И только комплексы на железнодорожных вагонах, точно похожие на грузовые вагон, НЕ ОТСЛЕЖИВАЛИСЬ США из космоса. США ЗНАЛИ о существовании в СССР таких комплексов, но именно они был их настоящей головной болью. Сейчас у РФ таких комплексов нет, у самих у них не выходит каменный цветок, а КБ "Южное" и Южмаш, естественно не собирается помогать. А вот для нас очень даже можно сделать, к тому же, масса и размеры ракеты меньше, а значит и задача попроще.
Такие фуры будут очень тяжелыми для дорожного покрытия и их надо сопровождать машинами с усиленной охраной. А как со скрытностью?
Железнодорожный комплекс размещают в сцепке вагонов, типа рефрижератор. Там и сами ракеты, и оборудование по управлению и охрана в комфортных условиях, и свободное передвижение (стоянка на станции) вдоль морского побережья и давно разработанное устройство (было на тех комплексах), которое раздвигает высоковольтные провода над вагоном, перед пуском ракеты, если такие имеются в месте пуска.
2. Контейнер для ракеты, это одно. А аппаратура связи и управления? А места для боевых расчётов?
А их замена? А охрана?
Это только малая часть вопросов...
2. Старт из морских контейнеров, как задача, уже давно решён некоторыми странами.
Если стрелять из морского контейнера, то это означает, что на таком контейнеровозе ВЕСЬ экипаж из военнослужащих, в эпоху компьютеров и спутников наш противник очень быстро вычислит, что такой контейнеровоз по сути ничего не перевозит, а значит он цель для боевых кораблей противника.
У вас очень поверхностный подход, к решению этой проблемы.
И опять повторюсь, если с первого раза не доходит: такое размещение уже существует и все те сложности о которых Вы говорите ДАВНО решены. Просто Вам об этом забыли доложить.
У Вас очень ограниченный кругозор!
Ракета "Нептун" помещается, вот только вы абсолютно (судя по вашим постам) не понимаете, что дело не только в контейнере (повторяться не стану).
Для ракеты дальностью до 550 км, морского контейнера мало.
А КБ "Южное" и "Южмаш" имеют полностью свой собственный ОПЫТ разработки и создания подобных систем.
Для ПКР, а именно об этой ракете в данной статье речь, размещение на железнодорожной платформе - НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО!
Вы Генеральный конструктор? Нет, иначе так бы и написали, значит максимум разрабатываете КАКУЮ-ТО часть или узел. Я же, в соответствии с должностями, изучал не только то, что было у нас, но и то, что было у противника на вооружении и в разработках! Разница понятна? У меня, извините, масштаб знаний, в этой области, больше вашего минимум на два порядка (именно, что не в два раза).
"Нептун" точно так же можно размещать на ж/д комплексе. Плюсы. 1. Скрытность перемещения. 2. Мобильность. 3. Есть где скрытно разместить ВСЮ необходимую аппаратуру. 4. Легче обустроить быт боевых расчетов и охраны. 5. Можно перебросить и к северной и к южной границе быстро и без особой огласки. 6. Обслуживание экономичнее, без тягачей на солярке.