Танасевич в институте Кивалова проводила рабочую встречу с Филюком и студенческим самоуправлением, - ВАКС
23 декабря 2020 года глава ВАКС Елена Танасевич встречалась с директором Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" Василием Филюком для обсуждения проведения цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-служба ВАКС, комментируя сюжет "Слідство Інфо", в котором говорится о том, что Танасевич якобы была в одной компании с подозреваемым Павлом Вовком и другими влиятельными судьями, например, главой КС Александром Тупицким в рамках посещения института Кивалова.
"Судьи ВАКС, как и судьи других судов, адвокаты, прокуроры и ученые регулярно участвуют в тематических мероприятиях, проводят лекции в вузах. Высший антикорсуд регулярно проводил встречи со школьниками и студентами и продолжает делать это в дальнейшем с учетом карантинных ограничений", - подчеркивается в сообщении.
"23 декабря 2020 года состоялась рабочая встреча председателя ВАКС Елены Танасевич и директора Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" Василия Филюка со студенческим самоуправлением. По ее результатам была достигнута договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС. Призываем журналистов воздержаться от домыслов и руководствоваться официальными данными. ВАКС с уважением относится к работе работников СМИ и просит не подрывать доверие к судебной власти", - подытожили в пресс-службе ВАКС.
Как сообщалось ранее по данным на сюжет "Слідство Інфо", глава ВАКС Танасевич посещала институт Кивалова, когда там на вечеринке гуляли Вовк и Тупицкий.
гы.
Це писец. Полный.
Пришла как раз, когда была гулянка.
Как часто Танасевич бывает в академии Кивалова по работе?
Ручками шмигля Зеля фактично здав Одесу портнову та новінському.
Але в неї і досі винний Порошенко !
Зебілізм таки не виліковний.
А при вашем Зеле он уважаемый человек.
Уважаемый Зелей и его министрами.
Повторю свою думку з іншої новини: "якщо вона залишиться на своїй посаді, то про вакс можна забути"
Уверен, ни один уважающий себя родитель, зная репутацию ********, не посоветовал бы своему ребенку его учебное заведение. Ну и соответственно те, кто преподает в ВУЗах ******** абсолютно беспринципные личности.