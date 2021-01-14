РУС
Танасевич в институте Кивалова проводила рабочую встречу с Филюком и студенческим самоуправлением, - ВАКС

23 декабря 2020 года глава ВАКС Елена Танасевич встречалась с директором Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" Василием Филюком для обсуждения проведения цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-служба ВАКС, комментируя сюжет "Слідство Інфо", в котором говорится о том, что Танасевич якобы была в одной компании с подозреваемым Павлом Вовком и другими влиятельными судьями, например, главой КС Александром Тупицким в рамках посещения института Кивалова.

"Судьи ВАКС, как и судьи других судов, адвокаты, прокуроры и ученые регулярно участвуют в тематических мероприятиях, проводят лекции в вузах. Высший антикорсуд регулярно проводил встречи со школьниками и студентами и продолжает делать это в дальнейшем с учетом карантинных ограничений", - подчеркивается в сообщении. 

"23 декабря 2020 года состоялась рабочая встреча председателя ВАКС Елены Танасевич и директора Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" Василия Филюка со студенческим самоуправлением. По ее результатам была достигнута договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС. Призываем журналистов воздержаться от домыслов и руководствоваться официальными данными. ВАКС с уважением относится к работе работников СМИ и просит не подрывать доверие к судебной власти", - подытожили в пресс-службе ВАКС.

Как сообщалось ранее по данным на сюжет "Слідство Інфо",  глава ВАКС Танасевич посещала институт Кивалова, когда там на вечеринке гуляли Вовк и Тупицкий.

Читайте также: Шкарлет утвердил состав набсовета академии Кивалова: туда вошли Новинский и Портнов. ДОКУМЕНТ

Кивалов Сергей (391) Вовк Павел (261) Антикоррупционный суд (1278) Тупицкий Александр (234) Танасевич Елена (14)
+15
як можна подорвать то, чого вже давно нема?
14.01.2021 13:04 Ответить
+15
Бывают же такие совпадения!)
Пришла как раз, когда была гулянка.
Как часто Танасевич бывает в академии Кивалова по работе?
14.01.2021 13:08 Ответить
+10
Обісралася так, що уже не відмиєшся. Не намагайся.
Повторю свою думку з іншої новини: "якщо вона залишиться на своїй посаді, то про вакс можна забути"
14.01.2021 13:10 Ответить
як можна подорвать то, чого вже давно нема?
14.01.2021 13:04 Ответить
за всех не говори. У меня есть.
14.01.2021 13:08 Ответить
вы выдуманный персонаж, вам можно
14.01.2021 13:15 Ответить
Голобородько - моя настоящая фамилия. А твоя - ***?
14.01.2021 13:26 Ответить
у вас моча в глазах, протрите - первая буква "Ь"
14.01.2021 13:35 Ответить
У тебя дерьмо в башке, раз такой псевдоним выдумал.
14.01.2021 13:36 Ответить
вам тоже с фамилией не повезло, но у меня мой ник не в паспорте
14.01.2021 13:39 Ответить
😁👏👏👏👍
14.01.2021 14:17 Ответить
А ви це прізвище успадкували від батька, чи взяли після виборів 2019 року?
14.01.2021 14:18 Ответить
Взяв пІсля виборів. До виборів у мене було прізвище Вальцман, але я вирішив, що треба йти в ногу з часом.
14.01.2021 15:19 Ответить
Незазмб я твоїй шиї. 😁 Рано чи пізно ти її так зламаєш від такого вертіння. 😊
14.01.2021 15:25 Ответить
доверие к судебной власти...
гы.
гы.
14.01.2021 13:08 Ответить
"ВАКС с уважением относится к работе работников СМИ и просит не подрывать доверие к судебной власти".
Це писец. Полный.
Це писец. Полный.
14.01.2021 13:08 Ответить
Бывают же такие совпадения!)
Пришла как раз, когда была гулянка.
Как часто Танасевич бывает в академии Кивалова по работе?
14.01.2021 13:08 Ответить
Ну порошенко же мог оказаться случайно в вене и случайно там встретиться с фирташем, случайно проговорить с ним всю ночь
14.01.2021 13:11 Ответить
Танька моторола это тебе мосейчучка по Г+Г рассказала? Тогда верим.
14.01.2021 13:18 Ответить
Это фирташ под присягой сказал, говорил правду, иначе бы его в три секунды выдали американцам.
14.01.2021 13:37 Ответить
Конечно верим,что из за этого пока не выдали? Кому давал показания под присягой Американцам? Ты бы меньше г+г слушала, беня тебе не такое наговорит,под присягой ,что бы его Американцам не выдали. Дело в США ,открыли не против Пороха ,а против самых честных организаторов зедебильной партии ,бени и фирташа! Надеюсь ,что с приходом Байдена Фирташ поедет из под домашнего 7летнего ареста в Австрии по назначению на зону ,США на объявленные судом 30 лет,ну а там и беня подтянется и возможно и твой кумир.
14.01.2021 13:50 Ответить
ты под столом подслушивала? откуда такие подробности,про всю ночь?
14.01.2021 13:19 Ответить
І досі все валить на Порошенка ?
Ручками шмигля Зеля фактично здав Одесу портнову та новінському.
Але в неї і досі винний Порошенко !
Зебілізм таки не виліковний.
14.01.2021 13:24 Ответить
При Пете рыгован Портнов прятался у пуйла и носа не показывал в Украину.
А при вашем Зеле он уважаемый человек.
Уважаемый Зелей и его министрами.
14.01.2021 13:30 Ответить
***** спалилась з патрохами, проте головне в іншому, вона ...ти на всіх хтіла і обрала для себе важливіше. єдине що я стверджую - таке можливим стало при лоханутому янелосі.
14.01.2021 14:10 Ответить
Ну да ну да-----бреше в очі щей студентів навчає як брехать правильно
14.01.2021 13:08 Ответить
так у підрахуя коливана там "кваліфікована брехня" є окремим і ключовим предметом.
14.01.2021 14:23 Ответить
довбана мафія . . .
14.01.2021 13:09 Ответить
Обісралася так, що уже не відмиєшся. Не намагайся.
Повторю свою думку з іншої новини: "якщо вона залишиться на своїй посаді, то про вакс можна забути"
14.01.2021 13:10 Ответить
ох і чудні ми українці......... , звісно що залишиться, і перед ким це вона має відмиватися? нарід в цій країні виключно в ролі спостерігача на якого всій владі без виключення - на..ати. більше того, вона туди зїздила і отримала стопудові гарантії залишитись на посаді стільки, скільки вистачить сміливості, цинізму, наглості і жадібності. про президента вовочку навіть не згадую цей кловун залишився в кварталі, країни для нього занадто багато і він дужевтомлюється.
14.01.2021 14:21 Ответить
Підра$уйчики...
14.01.2021 13:15 Ответить
Після того, як я дізнався, що вона пов'язана з мамою бенедіктової (студентка і викладач) - то я зарікся говорити про незалежність антикорсуду.
14.01.2021 13:22 Ответить
они живут по принипу " пипл схавает" все что они номололи. в эту ффуйню поверит или конченный дебил или заинтересованная мордалицо. любая личная встреча судьи с подозреваемым, это серьезное преступление. и что, вообще может рассказивать судья под следствием студентам??? В корее експрезидент получили 22 года всего ли за лоббирование. КАК ВАМ ЭТО????? ус...атся и недожить нам до такого. да здравствует на суд!!! и чтоб они все подохли от долго и мучительной смерьтью. С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
14.01.2021 13:24 Ответить
Просто так совпало! Они там бухали ,а эта глав. антирокорупционер приехала про онлайн лекции договариваться,потому что бухать онлайн с волком и тупицким нельзя.
14.01.2021 13:28 Ответить
Да,да..Слушаем и верим каждому слову.
14.01.2021 13:30 Ответить
Лекції-онлайн проводити можно. А от зустрічі-онлайн не виходять. З чого так?Батарейки сіли, електрика кінчилась?
14.01.2021 13:35 Ответить
Во всей Украине не нашлось более достойного учебного заведения чем институт ********.
Уверен, ни один уважающий себя родитель, зная репутацию ********, не посоветовал бы своему ребенку его учебное заведение. Ну и соответственно те, кто преподает в ВУЗах ******** абсолютно беспринципные личности.
14.01.2021 13:36 Ответить
"Не верю!" (с)
14.01.2021 13:47 Ответить
Дармоедка,как и весь суд!
14.01.2021 13:49 Ответить
К ******** не за взяткой,а на деловую встречу - да,да,мы вам верим,как самим себе.
14.01.2021 14:02 Ответить
зальот.
14.01.2021 14:03
14.01.2021 14:09 Ответить
ВРАНЬЕ В ЄТОМ РУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ ВОЗВЕДЕНО В ВЫСШИЙ РАНГ ЧИНОВНИКА И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
14.01.2021 14:13 Ответить
ВАКС с уважением относится к работе работников СМИ и просит не подрывать доверие к судебной власти", - подытожили в пресс-службе ВАКС- ВАКС и без СМИ справится с этой задачей и связями с антиукраинскими киваловыми убьет крохи доверия к судебной власти,
14.01.2021 15:17 Ответить
во как свальный грех на корпоративе теперь называется!
14.01.2021 18:32 Ответить
Ну, махнула рюмку другую в процессе обсуждения договорённости. Ну как можно "на сухую" чего-нибудь достичь?
15.01.2021 15:28 Ответить
 
 