Танасевич в институте Кивалова проводила рабочую встречу с Филюком и студенческим самоуправлением, - ВАКС

23 декабря 2020 года глава ВАКС Елена Танасевич встречалась с директором Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" Василием Филюком для обсуждения проведения цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-служба ВАКС, комментируя сюжет "Слідство Інфо", в котором говорится о том, что Танасевич якобы была в одной компании с подозреваемым Павлом Вовком и другими влиятельными судьями, например, главой КС Александром Тупицким в рамках посещения института Кивалова.

"Судьи ВАКС, как и судьи других судов, адвокаты, прокуроры и ученые регулярно участвуют в тематических мероприятиях, проводят лекции в вузах. Высший антикорсуд регулярно проводил встречи со школьниками и студентами и продолжает делать это в дальнейшем с учетом карантинных ограничений", - подчеркивается в сообщении.

"23 декабря 2020 года состоялась рабочая встреча председателя ВАКС Елены Танасевич и директора Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" Василия Филюка со студенческим самоуправлением. По ее результатам была достигнута договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС. Призываем журналистов воздержаться от домыслов и руководствоваться официальными данными. ВАКС с уважением относится к работе работников СМИ и просит не подрывать доверие к судебной власти", - подытожили в пресс-службе ВАКС.

Как сообщалось ранее по данным на сюжет "Слідство Інфо", глава ВАКС Танасевич посещала институт Кивалова, когда там на вечеринке гуляли Вовк и Тупицкий.

