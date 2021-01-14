Кулеба о санкциях США против Дубинского: На отношения между странами не повлияли

Объявление американских санкций против нескольких украинских граждан не привело к напряженности в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Кулеба заявил во время брифинга.

"Нет, мы его не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалось во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что США во всех коммуникациях по этому вопросу отмечают, что имеют основания подозревать указанных лиц в действиях в интересах Российской Федерации, а не Украины.

"Это очень важно отметить, чтобы в информационном пространстве и в общественном мнении Соединенных Штатов не формировалась мнение, что это украинцы от имени украинского государства что-то делали", - подчеркнул Кулеба.

"Я уже высказывался, что любой человек, который хочет так или иначе повлиять на внутренне политические процессы в США, в конце концов будет вынужден нести за это ответственность. Потому что Соединенные Штаты очень жестко относятся к таким вещам. Поэтому все люди, которые пытались это делать, должны были осознавать последствия подобных шагов", - подытожил министр.

