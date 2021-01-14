РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3840 посетителей онлайн
Новости
1 604 26

Кулеба о санкциях США против Дубинского: На отношения между странами не повлияли

Кулеба о санкциях США против Дубинского: На отношения между странами не повлияли

Объявление американских санкций против нескольких украинских граждан не привело к напряженности в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Кулеба заявил во время брифинга.

"Нет, мы его не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалось во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что США во всех коммуникациях по этому вопросу отмечают, что имеют основания подозревать указанных лиц в действиях в интересах Российской Федерации, а не Украины.

"Это очень важно отметить, чтобы в информационном пространстве и в общественном мнении Соединенных Штатов не формировалась мнение, что это украинцы от имени украинского государства что-то делали", - подчеркнул Кулеба.

"Я уже высказывался, что любой человек, который хочет так или иначе повлиять на внутренне политические процессы в США, в конце концов будет вынужден нести за это ответственность. Потому что Соединенные Штаты очень жестко относятся к таким вещам. Поэтому все люди, которые пытались это делать, должны были осознавать последствия подобных шагов", - подытожил министр.

Также читайте: Ермак о санкциях США против Дубинского и еще 6 человек: Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности

Автор: 

санкции (11880) США (27960) Кулеба Дмитрий (2882) Дубинский Александр (430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
наоборот- респект сша- они в отличии от нашей власти борятся с подобными ублюдками-украинофобами-
показать весь комментарий
14.01.2021 13:14 Ответить
+17
Интересно, а запрос на экстрадицию Игоря Валерьевича повлияет на отношения между странами?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:19 Ответить
+8
Та подумаешь глава ячейки правящей партии по Киевской области попал под санкции и он же шестёрка Бени, на которого в Штатах уже кучу дел завели После 20 все ощутите)))
показать весь комментарий
14.01.2021 13:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наоборот- респект сша- они в отличии от нашей власти борятся с подобными ублюдками-украинофобами-
показать весь комментарий
14.01.2021 13:14 Ответить
не для того рашисты эту власть нам поставили - Одессу уже готовят ...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:22 Ответить
***** поставив нам цю владу руками корисних ідійотів. Хто ж нам дохтур?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:25 Ответить
Кулеба, тебе учора на 60 мінутах Скобєєва назвала - САМИЙ ВМЕНЯЕМЫЙ ВО ВЛАСТИ КЛОУНОВ . Класс похвала? Може пора вже "отклеившийся ус приклеить"?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:18 Ответить
Интересно, а запрос на экстрадицию Игоря Валерьевича повлияет на отношения между странами?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:19 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 13:21 Ответить
Та подумаешь глава ячейки правящей партии по Киевской области попал под санкции и он же шестёрка Бени, на которого в Штатах уже кучу дел завели После 20 все ощутите)))
показать весь комментарий
14.01.2021 13:20 Ответить
НЕ только! Он еще Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов!
И это при том, что за США основной голос в МВФ от которого мы хотим получить кредитование!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 13:27 Ответить
_Зеркаль правильно сделала: ушла от бандитов и предателей. А это пресмыкающееся... жалкое зрелище!
показать весь комментарий
14.01.2021 13:21 Ответить
Как было жаль, когда Лена уходила! Умничка, украинка, патриотка. Сколько интересных и полезных вещей могла сделать. Но Бенечка протащило бубочку и вменяемые люди отошли в сторону.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:48 Ответить
Американці прямим текстом кажуть, що Україною керують вороги, та це ніяк не вплине на співпраую. Серйозно?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:22 Ответить
Конечно нет! Верим! Пока еще до 20.01 рыжий клоун у руля ,которомузеля обещал через полностью своего прокурора сына Байдена посадить! А так конечно никак это не влияет,что это мурло,которое всех в рот,лучший кореш клоуна.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:23 Ответить
Полюбому. Сразу назначат нового посла в Украине, который больно пнет Клоуна.
Возможно даже вернут Йованович в качестве посла
показать весь комментарий
14.01.2021 13:31 Ответить
Т.е. даже такие непрозрачные намеки они не понимают?) Наблюдаем.)
показать весь комментарий
14.01.2021 13:23 Ответить
Они не поймут даже открытым текстом сказанное. Кулеба сам всё понимает, но вынужден делать хорошую мину при плохой игре. Это неизбежное зло всех дипломатов.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:40 Ответить
Які ж паскудні ці новиє літса.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:27 Ответить
Так це ще самих кращих на помийках підібрали.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:35 Ответить
Нормальний дипломат не піде працювати на Зелену , прокремлівську владу !
показать весь комментарий
14.01.2021 13:46 Ответить
Дубіністи навіть не заходять захищати свого матюкливого собачого рота.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:02 Ответить
Хуцпа, она такая хуцпа )
показать весь комментарий
14.01.2021 14:27 Ответить
Да вам хоть сци в глаза, вы скажете Божья роса
показать весь комментарий
14.01.2021 14:33 Ответить
Кулеба про санкції США проти Дубінського: На відносини між країнами не вплинули - Цензор.НЕТ 3756
показать весь комментарий
14.01.2021 14:34 Ответить
Кулеба такой себе пластилиновый попугай.
А ничего, что Дубинский в партии Слуг, а Слуги партия Зеленского?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:37 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26134866.html Забань Дубинського
А тепер ми подивимось, чи стосується політика американських соцмереж тільки в розрізі Дональда Трампа, або ж її можна використати і в усі інші боки.
Дивіться.
Ось є Олександр Дубінський. Він на днях потрапив під американські санкції за втручання у вибори в США з формулюванням «через формування пов'язаною з Росією мережі дезінформації і спроби через неї вплинути на вибори у США». Так? Так.

А є американські соціальні мережі, які Дубінський використовував, власне, для впливу на американські ж вибори. У першу чергу це Facebook, Instagram і YouTube.
Нікому не здається дивним, що під санкціями Дубінському заблоковано рахунки, активи і власність у США, а власне інструмент злочину - соцмережі - ні? Нам здається. Тож давайте це виправимо!

Флешмоб https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23MakeDubinskyNullAgain #MakeDubinskyNullAgain стартує тут і зараз!
Кулеба про санкції США проти Дубінського: На відносини між країнами не вплинули - Цензор.НЕТ 791

Що треба зробити -- https://ibigdan.livejournal.com/26134866.html
показать весь комментарий
14.01.2021 14:51 Ответить
"Нет, мы его не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалось во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц", - сказал Кулеба. - вот те раз?Люди , представляющие Украинское государство ,оказывается физические лица,как и все остальные граждане Украины?Следующие санкции США,могут быть и против Кулебы за подобную чушь
показать весь комментарий
14.01.2021 15:12 Ответить
як може шматок пархатого, смердючого, дешевого курчавого лайна вплинути на стосунки між двома країнами?)
показать весь комментарий
14.01.2021 17:26 Ответить
 
 