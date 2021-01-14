Кабмин предоставит ЕСПЧ позицию по нарушениям Россией прав человека в Крыму, - Енин

Кабинет Министров Украины предоставит Европейскому суду по правам человека позицию относительно непосредственных нарушений Российской Федерацией прав человека на временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу и правительством Украины будет предоставлена позиция относительно непосредственных нарушений РФ прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь. Мы убеждены, что России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека и основополагающих норм и принципов международного права", - сказал Енин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти, - Кулеба о решении ЕСПЧ