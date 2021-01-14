"Слуга народа" Ясько: ОП эффективно сотрудничает с ОПЗЖ, а между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, ранее увольненная с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, рассказала о сотрудничестве пророссийской "Оппозиционной платформы "За жизнь" и Офиса Президента Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью изданию "Новое время".
Отвечая о роли представителей ОПЗЖ Олега Волошина и Юлии Левочкиной в украинской делегации ПАСЕ, Ясько заявила: "Раньше их мнения на заседаниях нашей делегации было неслышно. Их всего 2 из 24. Однако во время операции по моему устранению, они были среди лидеров. Опыт делегатов от ОПЗЖ показывает, что их цель играть против Украины, как это показало голосование за возвращение российской делегации в ПАСЕ (Левочкина поддержала это решение. - Ред.). Впрочем, стоит говорить не только о ПАСЕ, а в целом о сотрудничестве, которое прослеживается у части депутатов СН с ОПЗЖ. Есть целый ряд депутатов из ОПЗЖ, которые эффективно сотрудничают с ОП, а между Банковой и подконтрольными каналами [главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора] Медведчука налажена коммуникация. Некоторые коллеги по фракции устраивали истерику, узнав о моих законопроектах о непризнании оккупации Крыма и установление ответственности за отрицание агрессии РФ, поскольку это огорчило бы их промосковских парламентских "товарищей".
Читайте также на "Цензор.НЕТ": За несколько дней до увольнения на меня было прямое давление из здания, где работает Ермак, - Ясько
"Оказалось, что главный вопрос, который мы должны рассматривать — это "влияние ковида на права человека". То есть для страны, которая воюет "влияние ковида на права человека" — это самое важное? Это издевательство над нашими национальными интересами, защищать которые я пришла в политику", - добавила Ясько, отметив, что надеется, что позиция украинской делегации относительно агрессии РФ не поменяется.
"Однако возвращение России в ПАСЕ (29 января 2020 года) стало их мощной победой — дыркой в санкционном режиме, и они стремятся закрепить этот успех", - резюмировала она.
Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И даже с сепарьей.
Не зє-біли, до речі, теж...
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.