"Слуга народа" Ясько: ОП эффективно сотрудничает с ОПЗЖ, а между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, ранее увольненная с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, рассказала о сотрудничестве пророссийской "Оппозиционной платформы "За жизнь" и Офиса Президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью изданию "Новое время".

Отвечая о роли представителей ОПЗЖ Олега Волошина и Юлии Левочкиной в украинской делегации ПАСЕ, Ясько заявила: "Раньше их мнения на заседаниях нашей делегации было неслышно. Их всего 2 из 24. Однако во время операции по моему устранению, они были среди лидеров. Опыт делегатов от ОПЗЖ показывает, что их цель играть против Украины, как это показало голосование за возвращение российской делегации в ПАСЕ (Левочкина поддержала это решение. - Ред.). Впрочем, стоит говорить не только о ПАСЕ, а в целом о сотрудничестве, которое прослеживается у части депутатов СН с ОПЗЖ. Есть целый ряд депутатов из ОПЗЖ, которые эффективно сотрудничают с ОП, а между Банковой и подконтрольными каналами [главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора] Медведчука налажена коммуникация. Некоторые коллеги по фракции устраивали истерику, узнав о моих законопроектах о непризнании оккупации Крыма и установление ответственности за отрицание агрессии РФ, поскольку это огорчило бы их промосковских парламентских "товарищей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За несколько дней до увольнения на меня было прямое давление из здания, где работает Ермак, - Ясько

"Оказалось, что главный вопрос, который мы должны рассматривать — это "влияние ковида на права человека". То есть для страны, которая воюет "влияние ковида на права человека" — это самое важное? Это издевательство над нашими национальными интересами, защищать которые я пришла в политику", - добавила Ясько, отметив, что надеется, что позиция украинской делегации относительно агрессии РФ не поменяется.

"Однако возвращение России в ПАСЕ (29 января 2020 года) стало их мощной победой — дыркой в санкционном режиме, и они стремятся закрепить этот успех", - резюмировала она.

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.

Автор: 

Медведчук Виктор (1795) ПАСЕ (1675) Левочкина Юлия (60) Офис Президента (1828) Оппозиционная платформа - За жизнь (459) Ясько Елизавета (78) Волошин Олег ОПЗЖ (31)
Топ комментарии
+55
Ну это только для Зебилов может быть новостью
14.01.2021 13:24 Ответить
+47
ОП и с врагом "эффективно сотрудничает".
14.01.2021 13:24 Ответить
+40
Я несколько раз посмотрел каналы медвежьи и у меня закралось сомнение,что я живу в Украине.
Ребята ,так нельзя. Это просто пиз...ь стране.
14.01.2021 13:28 Ответить
Страница 2 из 2
А у мине ёсц дакассатильства.
И даже с сепарьей.
14.01.2021 18:09 Ответить
Нічого, спіть далі, поки не прийде гаплик.
15.01.2021 10:58 Ответить
Зелена пліснява злигалася с блювотай.
14.01.2021 18:06 Ответить
Ну это давно стало де факто. Власть яныка вернулась. Импичмент и чем быстрее тем лучше.А этих левочкиныхволошиных лишать гражданства и гнать.
14.01.2021 18:20 Ответить
Власть яныка по сравнению с нынешней властью-детская игра в песочнице
14.01.2021 22:30 Ответить
Відкрила Америку....
14.01.2021 19:25 Ответить
а хіба між ними є якась різниця? просто на вибори вони йшли двома потоками
14.01.2021 19:30 Ответить
трьома, про патріота забув
15.01.2021 02:36 Ответить
третій український, а два кацапські
15.01.2021 13:57 Ответить
третий стеснительный
16.01.2021 08:02 Ответить
Кто-то из мудрых сказал: - если хочешь помочь человеку, скажи ему правду; если стараешся для себя, скажи то, что хотят от тебя услышать. "Мальчик" бубочка очень любит, когда его "гладят по головке". Очень многие знают про это и вовсю стараются. Вова береги темячко. Оно у тебя еще не заросло.
14.01.2021 20:40 Ответить
Ермак це агент Москви. Клікуха його "Козир". Батяня його служив у ГРУ МО СРСР, яке було на одному рівні з КДБ СРСР. Так що він буде гнути лінію по знищенню України до "останнього патрона". Бачу що Зеклоун зі своїм "шоблом" завалять Державу нашу. Треба гуртуватись і щось робити поки не пізно.
14.01.2021 20:43 Ответить
С факелами ходить маршировать - Европа в акуе от этого.... вот что могут эти партии))))трускавецких стрельцов...
14.01.2021 21:23 Ответить
Вважаю, що українські партії державного спрямування повинні негайно провести загальний з'їзд і виставити Зеленському вимогу: негайно йти у відставку. В разі невиконання цього протягом 24 годин вони мають звернутися до українського війська аби вони ввели полк до столиці з броньованої технікою з метою передачі влади від міжнародних жидокацапських бандитів до українського народу.
14.01.2021 21:03 Ответить
Залик очканет и объявит военное положение - расклад круче чем у Яныка....
14.01.2021 21:24 Ответить
Нісенітниця-що ти верзеш?
14.01.2021 22:32 Ответить
а що таке "українські партії державного спрямування"??
15.01.2021 02:34 Ответить
Єдино правильний вихід -- звернутися до війська. Як Єльцин у 1993 го року. І змести сволоту , а Зелю закрити на дачі, як Горбача. І по всіх каналах показувати "Танець маленьких лебедів".
15.01.2021 11:06 Ответить
Зє-біли, дивіться і ******..ТЕ!

Не зє-біли, до речі, теж...
14.01.2021 22:54 Ответить
"Слуга народу" Ясько: ОП ефективно співпрацює з ОПЗЖ, а між Банковою і підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація - Цензор.НЕТ 9926
15.01.2021 02:16 Ответить
та мы знаем, што вы втроём с петькой и ведмедчуками одна кацапская лужа
15.01.2021 02:32 Ответить
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
15.01.2021 04:56 Ответить
"Слуга народу" Ясько: ОП ефективно співпрацює з ОПЗЖ, а між Банковою і підконтрольними каналами Медведчука налагоджена комунікація - Цензор.НЕТ 8789Продажний кремлівський слуга - ...резидент капітулянт Зеленковіч .... КЛОУНОЗЕК !!
15.01.2021 08:36 Ответить
ясно одно малоПид,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат Враг Украины, как и меРтвечук и их место на одной "ветке" как всего Сброда слуг и за Жопу!!!!
15.01.2021 09:58 Ответить
Ясно, пора брати їх за жопу.
15.01.2021 11:14 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ Стали відомими інші причини заміни депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько на посаді голови делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи , про які повідомляє головний редактор порталу «Букви» Тетяна Ніколаєнко в своїй статті https://bykvu.com/ua/mysli/bednaia-lyza-uvolnial-ly-ofys-prezydenta-hlavu-delehatsyy-v-pase-iasko/ "Бідна Ліза: чи звільняв Офіс президента главу делегації в ПАРЄ Ясько".
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
15.01.2021 10:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 