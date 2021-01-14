"Слуга народа" Ясько: ОП эффективно сотрудничает с ОПЗЖ, а между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, ранее увольненная с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, рассказала о сотрудничестве пророссийской "Оппозиционной платформы "За жизнь" и Офиса Президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью изданию "Новое время".

Отвечая о роли представителей ОПЗЖ Олега Волошина и Юлии Левочкиной в украинской делегации ПАСЕ, Ясько заявила: "Раньше их мнения на заседаниях нашей делегации было неслышно. Их всего 2 из 24. Однако во время операции по моему устранению, они были среди лидеров. Опыт делегатов от ОПЗЖ показывает, что их цель играть против Украины, как это показало голосование за возвращение российской делегации в ПАСЕ (Левочкина поддержала это решение. - Ред.). Впрочем, стоит говорить не только о ПАСЕ, а в целом о сотрудничестве, которое прослеживается у части депутатов СН с ОПЗЖ. Есть целый ряд депутатов из ОПЗЖ, которые эффективно сотрудничают с ОП, а между Банковой и подконтрольными каналами [главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора] Медведчука налажена коммуникация. Некоторые коллеги по фракции устраивали истерику, узнав о моих законопроектах о непризнании оккупации Крыма и установление ответственности за отрицание агрессии РФ, поскольку это огорчило бы их промосковских парламентских "товарищей".

"Оказалось, что главный вопрос, который мы должны рассматривать — это "влияние ковида на права человека". То есть для страны, которая воюет "влияние ковида на права человека" — это самое важное? Это издевательство над нашими национальными интересами, защищать которые я пришла в политику", - добавила Ясько, отметив, что надеется, что позиция украинской делегации относительно агрессии РФ не поменяется.

"Однако возвращение России в ПАСЕ (29 января 2020 года) стало их мощной победой — дыркой в санкционном режиме, и они стремятся закрепить этот успех", - резюмировала она.

Как сообщалось, 11 января члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила необходимость смены руководителя делегации тем, что перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в ПАСЕ также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать.