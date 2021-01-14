В 2020 году через аукционы проданы 58 спецразрешений на пользование недрами за более чем 826 млн грн, - глава Госгеонедр Опимах

Глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах рассказал о результатах деятельности органа в прошлом году и о планах на 2021.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Службы за 2020 год.

По словам главы Госгеонедр, за года удалось внедрить единое окно недропользователя, подписать ряд соглашений о разделе углеводородной продукции, несущих инвестиционные обязанность на сотни миллионов долларов. Кроме того, удалось восстановить проект Юзовского месторождения, а также открыть для аукциона масштабное Шевченковское месторождение литиевых руд.

Опимах рассказал, что были подписаны 7 соглашений о разделе углеводородной продукции, согласно которым минимальные обязательства превышают $350 млн на этапе геологоразведки на площади более 6400 кв. км.

"Работы на участках приведут к наращиванию добычи углеводородов, помогут созданию новых рабочих мест, увеличению отчислений в бюджеты всех уровней, а также позволят уменьшить импорт нефти и газа в перспективе десятилетия", - объяснил Опимах.

Также восстановлен проект Юзовской СРП. Работы на площади могут обеспечить раннюю добычу уже в 2021 году. Положено начало освоению углеводородного потенциала украинского шельфа Черного моря путем подготовки к оказанию специальных разрешений НАК "Нафтогаз Украины" на площадь около 30 тыс. квадратных километров.

Кроме того, в 2020 году было объявлено 8 электронных аукционов, на которые выставлен 70 лотов. По результатам проведенных торгов проданы 58 специальных разрешений на пользование недрами за более чем 826 млн грн. Общая сумма поступлений в Государственный бюджет Украины составляет почти 1 млрд грн. В 2021 году запланировано выставить на аукционы более 100 лотов.

В 2021 году в Госгеонедрах также планируют создать электронный кабинет недропользователя, который автоматизирует документооборот.