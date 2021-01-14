Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП. ФОТОрепортаж
В районе проведения ООС тренируются противотанковые резервы. На одном из самых танкоопасных направлений противотанкисты мотопехотных бригад отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения, - рассказывает руководитель занятий. - Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава расчетов. Во время проверки, противотанкисты показали, если будет необходимость - они готовы выполнить свою задачу на все сто".
Командир противотанкового расчета на псевдо "Джордж" отметил, что для него, как для командира, есть две главные задачи. И от успешного выполнения обоих одновременно зависят человеческие жизни.
"Если вражеским танкам удастся прорвать первую линию оборону - они наделают много беды. Потери будут и среди наших военнослужащих и среди мирного населения прифронтовых сел. Поэтому первая задача - уничтожить броневики и защитить людей. Вторая задача - сохранение жизни и здоровья подчиненных. После уничтожения цели расчет должен как можно быстрее покинуть свою позицию. От этого и зависит выживание подразделения. Поэтому и тренируемся", - рассказывает "Джордж".
Це аксіома - в армії усе новим бути не може.
Хоча ні. Хаммери для парадів і для роздачі наближеним для переобладнання в цивільні машини, на яких перед виборами розвозять агітки за Кошулинського.
проходимость неплохая , нагрузить можно под самое нехочу ,
мтлб уже лет 100 ( шютка ) , давным давно пора менять , плохо че нечем