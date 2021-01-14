РУС
Новости Коронавирус и карантин
Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ

Директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге заявил, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 можно, если привить 70% населения мира.

Об этом Клюге сообщил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Это поэтапный процесс", - заявил представитель организации.

Он заверил, что ВОЗ сохраняет позитивный настрой. Организация рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.

Сейчас же необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет покупать низкосортные COVID-вакцины, - "слуга народа" Забуранная

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
надеюсь войти в 30% счастливчиков...
14.01.2021 13:43 Ответить
Этож скока баблища за вакцину то в розовых мечтах крутицца..
14.01.2021 13:45 Ответить
Для цього достатньо буде вакцинувати один Китай, всі інші вкладуться в 30%
14.01.2021 13:46 Ответить
Для этого надо, что бы до 70% населения Земного Шара, сперва дошла хотя бы элементарная Цивилизация -- хотя бы до мозгов.
14.01.2021 13:36 Ответить
Ідіть ви в еротичну подорож Краще пограю з компом в доміно "в козла"
14.01.2021 13:37 Ответить
И кто из вас "кто"?
14.01.2021 13:40 Ответить
воз-брехуни. не для достіженія імунітєта, а для того шоб , і собі вкрасти, і біла гейтса зробить триліонєром.
14.01.2021 13:40 Ответить
и ваще,пока этого луиса с карнавала не выпустят-на работу ходить не будешь?
14.01.2021 13:55 Ответить
ВОЗ ПНХ...
14.01.2021 13:46 Ответить
дохренища людей
14.01.2021 13:48 Ответить
ФігВам а не вакцинацію- не буду!!
Україна до Миру не належить...
Едина країна Україна в Світі ,в часи локд(х)ауну,
підняла комірне до захмарних цін...
14.01.2021 13:55 Ответить
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
14.01.2021 14:07 Ответить
Набутий природний (нe шляхом вакцинаціі) колeктивний імунітeт вжe нeпогано проявляє сeбe. Алe про нього говорити нe політкорeктно.
14.01.2021 14:18 Ответить
от Вы только что и сказали
пытаетесь нанести финансовый ущерб продавцам вакцин?
не простят...
14.01.2021 20:23 Ответить
пока грабители и аферисты ВОЗ ,вешают лапшу народу о вирусе и вакцинах от него, колективный имунитет делает свою работу от самого начала болезни.которой ВОЗ "угостил" мировое человечество
14.01.2021 15:02 Ответить
да им похер
если все переболеют - даже выгодно будет вакцинировать
скажут после - во как хорошо вакцина сработала
и поди докажи что фуфло
14.01.2021 20:36 Ответить
 
 