Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ
Директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге заявил, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 можно, если привить 70% населения мира.
Об этом Клюге сообщил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Это поэтапный процесс", - заявил представитель организации.
Он заверил, что ВОЗ сохраняет позитивный настрой. Организация рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.
Сейчас же необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры.
Сергей Крот
Eugen Mk
Nick Sochenko
Україна до Миру не належить...
Едина країна Україна в Світі ,в часи локд(х)ауну,
підняла комірне до захмарних цін...
пытаетесь нанести финансовый ущерб продавцам вакцин?
не простят...
если все переболеют - даже выгодно будет вакцинировать
скажут после - во как хорошо вакцина сработала
и поди докажи что фуфло