Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ

Директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге заявил, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 можно, если привить 70% населения мира.

Об этом Клюге сообщил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Это поэтапный процесс", - заявил представитель организации.

Он заверил, что ВОЗ сохраняет позитивный настрой. Организация рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.

Сейчас же необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет покупать низкосортные COVID-вакцины, - "слуга народа" Забуранная