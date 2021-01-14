Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена включительно с оккупированным Крымом, - новая руководительница ОБСЕ Линде

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркивает, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена включительно с территорией оккупированного Россией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Линде сказала во время представления приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

"Наиболее вопиющим примером нарушения общих обязательств и международного права остается кризис вокруг Украины и в Украине", - отметила Линде.

Руководитель ОБСЕ сказала, что Швеция признает "жизненно важной необходимостью" деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и проведение переговоров в "нормандском формате" и минской Трехсторонний контактной группе с целью "нахождения устойчивого политического разрешения конфликта".

"Этого надо достичь в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ с соблюдением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе Автономной республики Крым и города Севастополь", - подчеркнула Линде.

По ее словам, Швеция во главе ОБСЕ продолжит решительно отстаивать позицию, чтобы наблюдатели СММ имели безопасный и защищенный доступ без препятствий на всей территории Украины, и необходимо обеспечить условия для выполнения миссией ее мандата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ