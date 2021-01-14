РУС
Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января, - главный санврач Ляшко

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", - сказал он.

Ляшко отметил, что Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и больше не вводить жесткого карантина в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

Вместе с тем он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина изучает вопрос введения COVID-паспортов, - Ляшко

карантин (16729) Минздрав (4915) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
кажется, это как-то связано с новостью о том, что понижение цены на газ будет только на период карантина
14.01.2021 13:49 Ответить
Нет, то слух прошел, что Байден выкупит госдолг Украины и тем самым спасет правительство Шмыгаля, вот и надеются, что до 25 числа продержатся, а там начнется новая жизнь, как раньше, только еще лучше.
14.01.2021 14:25 Ответить
А то шо,у сранврача стоять не будет?
14.01.2021 13:53 Ответить
14.01.2021 13:56 Ответить
25 января карантин устанавливать никак низзя - у клоуна день рождения и будет концерт 95-го квартала по этому поводу!
14.01.2021 14:03 Ответить
Ой зря вы это деляете, граждане Ляшко и Степанов.
Вы б не торопились, а дали возможность лохторату осознать, за кого им следует голосовать на следующих выборах.

Вы поможете Киве, а Кива поможет вам, как то так.
14.01.2021 14:24 Ответить
Если такой "жесткий"как сейчас,то куй с ним.
14.01.2021 14:45 Ответить
Їм байдуже що люди вмирають, тому і локдауна не хочуть. А це єдиний спосіб вберегти людей!
14.01.2021 18:41 Ответить
 
 