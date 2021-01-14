Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", - сказал он.

Ляшко отметил, что Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и больше не вводить жесткого карантина в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

Вместе с тем он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина изучает вопрос введения COVID-паспортов, - Ляшко