Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января, - главный санврач Ляшко
Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января
Как инфрмирует Цензор.НЕТ, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", - сказал он.
Ляшко отметил, что Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и больше не вводить жесткого карантина в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.
Вместе с тем он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.
Вы б не торопились, а дали возможность лохторату осознать, за кого им следует голосовать на следующих выборах.
Вы поможете Киве, а Кива поможет вам, как то так.