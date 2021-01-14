РУС
Покупка тока с Белорусской АЭС угрожает энергетической безопасности Украины, - Deutsche Welle

Восстановление импорта электроэнергии из Беларуси в Украину может нести угрозу энергетической безопасности Украины.

 Об этом говорится в материале немецкого издания Deutsche Welle.

"Беларусь и Россия значительно повысят цены. Такую историю мы проходили в конце 1990-х, когда были созданы искусственные привлекательные условия для импорта нефтепродуктов, что уничтожило украинскую нефтеперерабатывающую отрасль", - цитирует издание слова директора энергетических программ киевского Центра Разумкова Владимира Омельченко.

Поэтому открывать рынок даже для одной из этих стран опасно, тем более, что через Беларусь может идти российское электричество, предостерегает Омельченко. Кроме того, решение закупать ток в Беларуси, где с осени 2020 функционирует построенная по российским технологиям АЭС, нарушает принципы солидарности Украины с ее европейскими партнерами. "Открывая рынок электроэнергии для Беларуси в 2021 году, Украина нарушает солидарность с европейскими партнерами, убеждает Омельченко.

Ранее бойкот белорусскому электричеству объявили Литва, Латвия и Эстония. Хотя единой позиции Евросоюз по этому поводу пока нет. В конце декабря официальные лица ЕС посетили Беларусь, чтобы проверить безопасность атомной электростанции, но результаты визита пока неизвестны", - отмечает издание.

Не видит риска в импорте председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, который в конце 2019 был автором поправки об открытии импорта из России и Беларуси. "Герус убежден, что когда импорт из одной страны не превышает 5 процентов потребления (около 7,5 млрд кВт часов в год - прим.), то он не представляет угрозы энергетической безопасности Украины", - приводит издание позицию нардепа.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украине начали три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям. Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено более 1 млрд кВт часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн. Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупки тока в России 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждены были остановиться.

Беларусь (8023) импорт (566) электроэнергия (776)
14.01.2021 13:55
14.01.2021 13:55
Пліснява ще й за газ з кацапами домовиться.
14.01.2021 13:53
незрозуміло, навіщо купувати електроенергію з АЕС у Білорусі, коли ми маємо купу своїх АЕС, які за вказівками ахмєта перевели на мінімально-допустиму потужність?
14.01.2021 14:01
Пліснява ще й за газ з кацапами домовиться.
14.01.2021 13:53
14.01.2021 13:54
14.01.2021 13:54
Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украине начали три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Коломойского среди них нет.

Коломойского среди них нет.
14.01.2021 14:41
нах оно ему надо?))) он выкупил половину всей выработки на 2021 от украинских АЭС.
14.01.2021 15:54
14.01.2021 13:55
14.01.2021 13:55
14.01.2021 14:05
14.01.2021 14:05
все украла юлькаворовка
14.01.2021 14:06
з бюджету на дотації Нафтогазу та іншим державним монополістам - дані не наведеш?
14.01.2021 15:02
Тебе тоже про войну рассказать или сам загуглишь?
14.01.2021 14:10
Вот благодаря таким тупицам Украина самая бедная страна Европы. Я постоянно привожу в пример Польшу, т.к. это соседка Украины и начинали в начале 90-х в одних условиях. Польша проходила все то, что Украина начала проходить с 2014 по 2019 годы. Было больно и дорого, но потом реформы дали свои плоды. И Польша изменилась не за четыре года и даже не за десять. Да кому я это объясняю? Холопам вроде тебя? Живи в совке дальше. Видать вам мазохистам нравиться жить в дерьме.
14.01.2021 14:33
Шановний Цензор.нет! Звільніть, нарешті свого наполегливо безграмотного редактора за його постійну "покупку тока" без напруги. Скільки він буде вас ганьбити?
14.01.2021 13:56
журналисты это в первую очередь гуманитарии, а на филологических факультетах физику не преподают
14.01.2021 14:01
Хорошо хоть не сопротивление закупает. Ну пусть хоть на "электричество" заменит, в самом деле. А еще есть "электроэнергия". Ваще красиво было бы.
14.01.2021 14:13
Раз уж он филолог, то терпимо было бы сочетание слов, электрического тока, вместо электроэнергия. А то вообще, слух режет.
14.01.2021 14:19
А на фізиці у загальноосвітній школі твої гуманітарії що мастурбували до втрати свідомості...?)))
14.01.2021 14:22
Він з кварталу переїхав до них! Колись всі двірники були з даунєцка,а тепер усі дауни з кварталу заповнюють "теплі " посади.
14.01.2021 14:26
Интересы Украины для властей Украины - второстепенное. Главное - оманские офшоры.
14.01.2021 13:56
А закрывать украинские АЕС и покупать у Ахметова в 10 раз дороже електроенергию, а так же закупать росийский уголь для Ахметовских ТЕС не угрожает безопасности Украины?
14.01.2021 13:56
безопасности Украины угрожает прежде всего отсутствие технологии производства собственных ТВЭЛов...изза чего приходится или покупать их у раиськи,или в США,или экономно их использовать...
14.01.2021 14:04
.
https://www.youtube.com/watch?v=wi83r6YdrJo&t=53s https://www.youtube.com/watch?v=wi83r6YdrJo&t=0s Нормандская встреча: не в бровь, а в газ.

14.01.2021 13:58
14.01.2021 13:58
Немчура посадила нас на *зеленые тарифы*, а теперь хочет чтобы мы еще и без света сидели? Выгляните в окно, где вы видели в последний раз солнце или ветер?
14.01.2021 13:58
А что же тогда продаёт Ахметов?
14.01.2021 14:00
Тепловую под видом зелёной.
14.01.2021 14:04
Litve dopustim vetruvki raboatejet bez subsidiji gosudarstva,Solnecnyje drugoje delo im pomogajet,no i to jesli ix budet bolsoje kolicestvo cena upadiot na 2 raza.Cem bolse solnecnix tem cena padajet
14.01.2021 14:04
Только тебя, **** ватная, с методичкой в обнимку и видим.
14.01.2021 14:15
тут роги Ахметова, а почему наши атомные глушат?
Есть в этой стране нормальный президент или он до сих пор игрок на рояле?
14.01.2021 13:58
Членограй в буковеле на лыжах катается... надеюсь это недоразумение на эти лыжи встанет...хотя и на каштане висячкой будет красиво смотреться 😂
14.01.2021 14:02
А ПП-2 не загрожує...))) Так, фріци? Чия б корова мукала...
14.01.2021 14:01
незрозуміло, навіщо купувати електроенергію з АЕС у Білорусі, коли ми маємо купу своїх АЕС, які за вказівками ахмєта перевели на мінімально-допустиму потужність?
14.01.2021 14:01
Запустить наши остановленные енергоблоки будет означать что опять как в 2018-19 годах появится *избыточная* енергия как и появятся вопросы зачем нам Ахметов со свей дорогой *зеленкой*. Ахметову проче временно закупить електроенергию зарубежом а летом уже его ТЕС и *зеленка* с горем пополам будет справляться с енергопотреблением. Правда для етого понадобится еще поднять цены на електроенергию чтобы часть населения опять перешло с електро на газовое отопление. Потому что на сегодняшний день електроенергией дешевле в 1,5-2 раза отапливать дома (оп ночному льготному тарифу) чем даже дровами и тем более газом
14.01.2021 14:11
З 1,5-2 разами тебе, друже, щось файно понесло...)))
14.01.2021 14:26
1500грн за декабрь мой знакомый заплатил за отопление частного дома около 180кв.м. електроенергией включая стиралку, бойлеры, електроплиту и духовку и всю бытовую технику. Я например только за газ заплатил больше 2000грн. Еще около 1000грн за електроенергию. Может назовешь чем дешевле?
14.01.2021 14:46
дровами все равно пока дешевле, как ни крути.
И знакомому своему теперь добавь до 90% к оплате, потому что тариф на электроотопление отменили)))
14.01.2021 14:51
Я же сказал за декабрь. А уже с етого месяца видимо придется еще поясок затягивать чтобы * пойти в Эуропу*. А после нарушения властью
14.01.2021 14:58 Ответить
За декабрь еще тариф на отопление работал. Это сюрпризы в платежках за этот месяц уже получат те, кто на этом тарифе сидел.
Да сколько там та доставка дров если у местных брать? Понты.
А так, ну да, выбирать, или работать кочегаром у себя дома, либо платить за газ или электроэнергию. После отмены льготных тарифов выход только один, точнее два:
- СЭС под зеленый тариф, чтобы она за теплые месяцы зарабатывала и зимой платить этими деньгами за отопление.
- Тепловой насос.
Только не каждый же себе такое может позволить.
14.01.2021 19:21 Ответить
Мільйони українців? Щось не те Ви пишете. Отримати пільговий тариф на електроопалення, якщо маєш газ нереально. Я не чула про жодного українця який відмовився б від газу (відрізав трубу) заради пільгового електротарифу.
16.01.2021 10:03 Ответить
Як для 180 кв. м трішки замало, хіба будинок з рекуперацією і неймовірно якісне утеплення включно з двокамерними склопакетами.
16.01.2021 09:57 Ответить
Вже ні. Єдиний тариф 1,68 грн. Нічний 0.84 грн.,який справді дешевший, ніж "газовий" кВт. Дрова ще дешевше. Але весною планують підняти тариф за кВт до 3 грн.Електроопалення стане найдорожчим.
16.01.2021 09:51 Ответить
Экология чище... бабло радиацией не так сильно воняет...
14.01.2021 14:12 Ответить
та да, від вонючих ахмєткіних ТЕС екологія значно краще..
14.01.2021 14:20 Ответить
Ти реально не розумієш? Іде демонтаж України.
14.01.2021 14:37 Ответить
я якраз розумію, що клован, який у кіно поборов усіх олігархів у реалі виявився їх слугою.. З таким "очильником" будь-які події можливі..
14.01.2021 14:42 Ответить
Вони (події) не тільки можливі, а й майже два роки в життя втілюються. Ви ж бачите що в Україні коїться? Іде повзучий захват України кремлядями. На наступних виборах владу можуть взяти Медведчук и Ко. Я боюся уявити що тоді почнется...
14.01.2021 14:53 Ответить
все це, нажаль, можливо. Що почнеться? Або нічого не почнеться, або почнеться збройне повстання, яке дозволить, можливо, назавжди знищити ворогів України.
Без боротьби наша країна приречена..
15.01.2021 11:55 Ответить
Медведчук не проходной,даже при самых худших сценариях....скорее всего на Бойко лапти ставят.Вспомним их совместный визит к куйло перед выборами 2019.С Бойко геморра гораздо меньше,а результат один.
15.01.2021 13:14 Ответить
Потому что, наши АЭС нужно уничтожить! Загнать в дефолт, и продать или отдать Ахметке.
14.01.2021 21:59 Ответить
Только пассивные перидасты могут останавливать Украинские АЭС, чтоб покупать эл энергию у козлорылых, при этом снимая шкуру с собственного народа посредством тарифов.
14.01.2021 14:03 Ответить
Покупка тока /Режет слух технарям. Ток -движение, протекание.Лучше -покупка электроэнергии.
14.01.2021 14:07 Ответить
lukosenko skazal sto 2 AES budet strojit,vot i profinonsirujet ejio s tex deneg,na granice s Ukrainoj budet strojet etu AES,togda svoji mozno zakryt
14.01.2021 14:07 Ответить
Купівля струму з Білоруської АЕС загрожує енергетичній безпеці України, - Deutsche Welle - Цензор.НЕТ 8418
14.01.2021 14:07 Ответить
Раніше бойкот білоруській електриці оголосили Литва, Латвія та Естонія. Хоча єдиної позиції Євросоюз з цього приводу поки не має.Джерело: https://censor.net/ua/n3241787
Не бачить ризику в імпорті голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус, який наприкінці 2019 року був автором поправки про відкриття імпорту з Росії та Білорусі.Джерело: https://censor.net/ua/n3241787

з жовтня 2019 по березень 2020 р. Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн. Імпорт також спровокував найбільший за всю історію країни криза на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушені були зупинитися.Джерело: https://censor.net/ua/n3241787

14.01.2021 14:08 Ответить
ОСОБЕННО ЕСЛИ ВЕТЕР СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ БУДЕТ !?)
14.01.2021 14:10 Ответить
покупка тока чего?
14.01.2021 14:20 Ответить
сколько же схем зекоманда использует, под прикрытием страшного Зеленого тарифа, который якобы во всем виноват)))
14.01.2021 14:48 Ответить
ES prinial zakon v dekabre sto vse ES strani nemozet zakupat elektru s tretix stran gde AES nesovtestvujet zakonami ES.Tam dolzna jexat komisija v drugom mesiace i togda budet resenyje.
14.01.2021 14:49 Ответить
уже навіть німці попереджають стосовно небезпеки торгівлі з касапстаном... Німці, Карл! Ті самі, які хочуть газ з «Nord Stream 2»!!!
14.01.2021 14:59 Ответить
Олигархов нужно уничтожить! Народ должен в сетях организовываться, как Белорусы и выходить, только не против власти, а против олигархов и не так, как Беларусы пасуться бездейственно, а нужно идти в атаку на все, что захватили олигархи и забрать в национальную собственность все предприятия у олигархов!
14.01.2021 15:00 Ответить
А наші АЕС нехай відпочивають...
14.01.2021 15:41 Ответить
странно всё это, ведь зеленский уже насрал в душу кому только мог (имеются ввиду только его избиратели), и всё равно каждый пятый украинец собрался за него голосовать. почему? неужели нет сил выключить телевизор, включить компьютер и открыть первых десять сайтов выдачи и убедиться что зеленский работает на благо маланского народа?
14.01.2021 15:57 Ответить
Купівля струму з Білоруської АЕС загрожує енергетичній безпеці України, - Deutsche Welle - Цензор.НЕТ 4150
15.01.2021 01:27 Ответить
А строительство гансами и фрицами "Северного потока - 2" - благодать для Украины? Завыли, суки.
14.01.2021 16:00 Ответить
як би і собі заключити договір на поставку ел.енергії з атомної української сканції? а зеленою енергетикою нехай користується коломойша.
14.01.2021 20:22 Ответить
Свої АЕС працюють на половину потужності, несуть збитки, а нам виявляється потрібна електроенергія.
15.01.2021 00:14 Ответить
 
 