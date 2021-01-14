Покупка тока с Белорусской АЭС угрожает энергетической безопасности Украины, - Deutsche Welle

Восстановление импорта электроэнергии из Беларуси в Украину может нести угрозу энергетической безопасности Украины.

Об этом говорится в материале немецкого издания Deutsche Welle.

"Беларусь и Россия значительно повысят цены. Такую историю мы проходили в конце 1990-х, когда были созданы искусственные привлекательные условия для импорта нефтепродуктов, что уничтожило украинскую нефтеперерабатывающую отрасль", - цитирует издание слова директора энергетических программ киевского Центра Разумкова Владимира Омельченко.

Поэтому открывать рынок даже для одной из этих стран опасно, тем более, что через Беларусь может идти российское электричество, предостерегает Омельченко. Кроме того, решение закупать ток в Беларуси, где с осени 2020 функционирует построенная по российским технологиям АЭС, нарушает принципы солидарности Украины с ее европейскими партнерами. "Открывая рынок электроэнергии для Беларуси в 2021 году, Украина нарушает солидарность с европейскими партнерами, убеждает Омельченко.

Ранее бойкот белорусскому электричеству объявили Литва, Латвия и Эстония. Хотя единой позиции Евросоюз по этому поводу пока нет. В конце декабря официальные лица ЕС посетили Беларусь, чтобы проверить безопасность атомной электростанции, но результаты визита пока неизвестны", - отмечает издание.

Не видит риска в импорте председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, который в конце 2019 был автором поправки об открытии импорта из России и Беларуси. "Герус убежден, что когда импорт из одной страны не превышает 5 процентов потребления (около 7,5 млрд кВт часов в год - прим.), то он не представляет угрозы энергетической безопасности Украины", - приводит издание позицию нардепа.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украине начали три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям. Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Тогда в общем объеме было поставлено более 1 млрд кВт часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн. Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупки тока в России 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждены были остановиться.