Степанов остановил закупку антиковидной вакцины за $3 и решил покупать за $17 Sinovac с эффективностью 50%, - Устинова
Украина могла бы купить индийскую вакцину, которую закупают в рамках COVAX - всемирной инициативы по борьбе с COVID-19, и в 5 раз дешевле.
Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.
"Контракт в последний момент остановил Степанов и приказал купить другую, с 50% эффективностью и по 17 долларов вместо 3", - отмечает она.
В своем блоге на "УП" она подчеркивает, что в Украине процесс регистрации производителей антиковидных вакцин начался с середины декабря 2020, "когда не то что Великобритания и США, но и бедные страны, как, например, Филиппины или Марокко уже давно закупили вакцины".
"В итоге, "конкурс Степанова" из всех производителей прошел только один - Sinovac Biotech, а фирмой-поставщиком стало украинское акционерное общество "Леккхим". Украинский производитель выступил уже всем нам привычной "компанией-прокладкой", а цена снова оказалась заоблачной", - отмечает Устинова.
Отдельно нардеп подчеркивает, что ни одна страна ЕС не приобрела вакцину Sinovac.
Устинова также сообщила, что Степанов заблокировал работу ГП "Медзакупки" из-за позиции директора предприятия Арсена Жумадилова относительно закупок антиковидных вакцин.
"Поэтому пока Украина не только не может заключать договоры о поставках новой вакцины, но и приостановила поставки всех других лекарств", - указала нардеп.
Как ранее сообщалось, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.
Наразі можливість такої махінації є у людей, котрі можуть скористатися службовим становищем, аби раніше отримати дозу препарату. Таким чином влада хоче зупинити лікарів і чиновників від порушення протоколів.
За такі зловживання позбувся посади директор чеського Державного медичного інституту Павло Бржезовський.
вакцинація від коронавірусу у Словаччині почалася 26 грудня. Щеплення там роблять препаратом від компаній Pfizer і BioNTech. Першими в списках на вакцинацію є літні громадяни, хворі на тяжкі хронічні захворювання, медики та вищі посадові особи.ПЕРВЫЕ ПОЖИЛЫЕ ВТОРЫЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ а только потом остальные В ЗЕИМПЕРИИ 1500 евро и........ в агрессоре стране РФ ввоз контабандой вакцины 3 года зоны...
закупочная цена одной дозы вакцины AstraZeneca составит 1,78 евро, Johnson & Johnson -7 евро, Sanofi - GSK - 7,56 евро, CureVac - 10 евро, BioNTech - Pfizer - 12 евро, Moderna - 14,6 евро.
"AstraZeneca разрабатывает вакцину от COVID-19 вместе с Оксфордским университетом.
AZD1222 и «Спутник V» - векторные вакцины, в которых для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса - вектор. В случае «Спутника» это два аденовируса человека (тип 26 и тип 5), в случае AZD1222 - аденовирус шимпанзе (ChAdOx1). Во всех случаях векторы не способны размножаться в теле человека.
AstraZeneca сообщала о предварительных анализах эффективности своей вакцины от коронавируса, оценив ее в 90% для одной из групп добровольцев, и в 62% для другой.
РНК-вакцины могут вызвать редкие побочные эффекты, которые пока до конца не исследованы. Среди них ученые называют аутоиммунные реакции и образование тромбов. Выявить полную картину можно будет только после длительного тестирования препаратов на большом количестве добровольцев.
Термин «векторная вакцина» означает, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) векторы , созданные на основе другого вируса (в данном случае - аденовируса), выступают в роли носителей генетического материала, доставляя его в клетку. При этом генетический материал аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса.
Последний безопасен для организма, в то же время он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции. Человеческие аденовирусы считаются одними из самых простых для модификации, поэтому они стали очень популярными в качестве векторов.
Как утверждает наша знакомая киевская инфекционист-вирусолог, способы создания вакцин известны много десятков лет. Они традиционны, за исключением, возможно, нового украинского прототипа (о котором вообще мало кому что известно). Цель каждой вакцины - вызвать иммунный ответ организма без последствий для человека, потому нельзя сказать, что РФ не могла создать новую вакцину (тем более, там много микробиологов украинской школы!). Вопрос в другом: у РФ отсутствуют (100%!) технологии производства этой вакцины для обеспечения стабильного качества препарата, а суть технологии и русского разгильдяйства такова, что эта же вакцина может стать смертельно опасной и с последствиями при даже небольших отклонениях технологического процесса. Потому пока в РФ мало вакцинированных, потому так настойчиво просится расеюшка к производителям на Западе, чтобы подглядеть, а если можно, то и украсть техпроцессы.
