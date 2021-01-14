РУС
Степанов остановил закупку антиковидной вакцины за $3 и решил покупать за $17 Sinovac с эффективностью 50%, - Устинова

Украина могла бы купить индийскую вакцину, которую закупают в рамках COVAX - всемирной инициативы по борьбе с COVID-19, и в 5 раз дешевле.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Контракт в последний момент остановил Степанов и приказал купить другую, с 50% эффективностью и по 17 долларов вместо 3", - отмечает она.

В своем блоге на "УП" она подчеркивает, что в Украине процесс регистрации производителей антиковидных вакцин начался с середины декабря 2020, "когда не то что Великобритания и США, но и бедные страны, как, например, Филиппины или Марокко уже давно закупили вакцины".

"В итоге, "конкурс Степанова" из всех производителей прошел только один - Sinovac Biotech, а фирмой-поставщиком стало украинское акционерное общество "Леккхим". Украинский производитель выступил уже всем нам привычной "компанией-прокладкой", а цена снова оказалась заоблачной", - отмечает Устинова.

Отдельно нардеп подчеркивает, что ни одна страна ЕС не приобрела вакцину Sinovac.

Устинова также сообщила, что Степанов заблокировал работу ГП "Медзакупки" из-за позиции директора предприятия Арсена Жумадилова относительно закупок антиковидных вакцин.

"Поэтому пока Украина не только не может заключать договоры о поставках новой вакцины, но и приостановила поставки всех других лекарств", - указала нардеп.

Как ранее сообщалось, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

Тема вакцин стала излишне политизированной. О ней пишут люди, и близко не понимающие суть вопроса.

"AstraZeneca разрабатывает вакцину от COVID-19 вместе с Оксфордским университетом.
AZD1222 и «Спутник V» - векторные вакцины, в которых для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса - вектор. В случае «Спутника» это два аденовируса человека (тип 26 и тип 5), в случае AZD1222 - аденовирус шимпанзе (ChAdOx1). Во всех случаях векторы не способны размножаться в теле человека.
AstraZeneca сообщала о предварительных анализах эффективности своей вакцины от коронавируса, оценив ее в 90% для одной из групп добровольцев, и в 62% для другой.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:38 Ответить
Ряд зарубежных вакцин действуют по иному принципу, нежели «Спутник V». В частности, американские препараты Pfizer и Moderna представляют собой так называемые РНК-вакцины. Специалисты относят их к препаратам генной терапии. При этом опыта применения таких прививок у человека раньше никогда не было.
РНК-вакцины могут вызвать редкие побочные эффекты, которые пока до конца не исследованы. Среди них ученые называют аутоиммунные реакции и образование тромбов. Выявить полную картину можно будет только после длительного тестирования препаратов на большом количестве добровольцев.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241927/01921488-bf1c-7301-be8c-01f7316797b2
показать весь комментарий
15.01.2021 10:39 Ответить
«Спутник V» и AZD1222 представляют собой «векторные вакцины»
Термин «векторная вакцина» означает, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) векторы , созданные на основе другого вируса (в данном случае - аденовируса), выступают в роли носителей генетического материала, доставляя его в клетку. При этом генетический материал аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса.
Последний безопасен для организма, в то же время он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции. Человеческие аденовирусы считаются одними из самых простых для модификации, поэтому они стали очень популярными в качестве векторов.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241927/01921488-bf1c-7301-be8c-01f73181c511
показать весь комментарий
15.01.2021 10:47 Ответить
У Спутника-Ви одна большая проблема: в РФ нет производственных мощностей и технологических процессов/технологий, способных обеспечить СТАБИЛЬНОЕ качество продукта при массовом производстве. Именно потому РФ просится на розлив к ведущим фармацевтическим компаниям мира, а запрет этой вакцины в Европе и в мире - интересы американского бизнеса (где стоимость рынка производства вакцин идет на сотни миллиардов долларов).
показать весь комментарий
15.01.2021 10:50 Ответить
РНК-вакцины (Pfizer и Moderna) сделаны по новой технологии, которая раньше использовалась только в ветеринарии. Для использования на людях еще ни одна РНК-вакцина одобрена не была. Эта вакцина содержит вирусную молекулу, по структуре похожую на ДНК - матричную РНК. Проникая в клетки, она запускает там производство вирусного белка - именно на него вырабатывается большинство нейтрализующих антител.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:09 Ответить
