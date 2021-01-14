Степанов остановил закупку антиковидной вакцины за $3 и решил покупать за $17 Sinovac с эффективностью 50%, - Устинова

Украина могла бы купить индийскую вакцину, которую закупают в рамках COVAX - всемирной инициативы по борьбе с COVID-19, и в 5 раз дешевле.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Контракт в последний момент остановил Степанов и приказал купить другую, с 50% эффективностью и по 17 долларов вместо 3", - отмечает она.

В своем блоге на "УП" она подчеркивает, что в Украине процесс регистрации производителей антиковидных вакцин начался с середины декабря 2020, "когда не то что Великобритания и США, но и бедные страны, как, например, Филиппины или Марокко уже давно закупили вакцины".

"В итоге, "конкурс Степанова" из всех производителей прошел только один - Sinovac Biotech, а фирмой-поставщиком стало украинское акционерное общество "Леккхим". Украинский производитель выступил уже всем нам привычной "компанией-прокладкой", а цена снова оказалась заоблачной", - отмечает Устинова.

Отдельно нардеп подчеркивает, что ни одна страна ЕС не приобрела вакцину Sinovac.

Устинова также сообщила, что Степанов заблокировал работу ГП "Медзакупки" из-за позиции директора предприятия Арсена Жумадилова относительно закупок антиковидных вакцин.

"Поэтому пока Украина не только не может заключать договоры о поставках новой вакцины, но и приостановила поставки всех других лекарств", - указала нардеп.

Как ранее сообщалось, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.