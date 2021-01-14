Украина получит вакцину для 50 тыс. человек уже в феврале, вероятнее всего, это будет Pfizer, - Ляшко

Уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая нуждается в хранении при температуре от -20 до -80 градусов по Цельсию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, 6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тыс. доз (достаточно на 50 тыс. человек).

Уже 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую вакцину. Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.

"Или Moderna, еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", - отметил Ляшко.

"В феврале появится вакцина и начнется первый этап вакцинации. Будут созданы 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки. Уже 15 января у нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады", - заверил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в России запретили использовать американскую вакцину Pfizer.

