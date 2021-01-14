Украина получит вакцину для 50 тыс. человек уже в феврале, вероятнее всего, это будет Pfizer, - Ляшко
Уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая нуждается в хранении при температуре от -20 до -80 градусов по Цельсию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
По его словам, 6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тыс. доз (достаточно на 50 тыс. человек).
Уже 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую вакцину. Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.
"Или Moderna, еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", - отметил Ляшко.
"В феврале появится вакцина и начнется первый этап вакцинации. Будут созданы 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки. Уже 15 января у нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады", - заверил Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось, что в России запретили использовать американскую вакцину Pfizer.
Возможно на разных потоках сидят.
Непересекающихся.
Дело в том, что Pfizer требует температуры хранения -70 град., а такую температуру не может обеспечить ни одно наше медучреждение, а значит, просто передать ее на места (типа нате вакцинируйтесь) нельзя!
Поэтому создается несколько бригад вакцинации способных держать язык за зубами, с нужным оборудованием и вакцина (китайская разумеется) выдается только им - что там на этикетке подопытным показывать не обязательно! Будешь выделываться и требовать - покажут другой флакон с оригинальным Pfizer
как раз для ОПы, зРады и Кабмина хватит, включая родственников и любовниц
Эта власть, особо красотой *****лова не заморачивается, действуют довольно топорно
ждем зашквара Зебила !!!
Хотя, к кому этот призыв ...
пфайзером колотимуться
Офіс Презедента України затвердив форму маски 35177-95 для учасників "тарифних", "податкових" та інших Майданів, що півтора роки тому голосували за Зеленського.
Українцю! Ти прочитав, що Україну буде вакциновано лише під кінець 2022 року, разом з найвідсталішими африканськими країнами і тебе це вкурвило? Зеленський тобі не такий?
Так глянь на себе! Коли ти щось робив завчасно? Це ж ти стоїш у чергах на шиномонтаж, коли вже по коліна снігу! Ти збираєш дітей до школи 31 серпня, купуєш продукти 31 грудня і шукаєш нормальних депутатів за день до виборів.
Давай бути чесним, друже! В України не було шансів отримати вакцину від коронавірусу завчасно. Бо вперше в нашій історії президент України максимально близький до народу. Він таке саме *****, як і більшість з нас: брехливе, сцикливе, жадібне, з горизонтом планування 40 хвилин.
Тому замість реальної боротьби з епідемією нам будуть колоти китайську, російську, нігерійську вакцини із сємєнної витяжки бобра і розказуватимуть: вірус - фігня, зате дорогу до Кишинева побудуємо.
Мабуть, поява Зеленського мала б нас отверезити і дати шанс помудрішати і вибирати собі керманичів, хоч трохи кращих за нас самих. Але, знаючи нас, я майже переконаний, що цей шанс ми також прої@ем.
Тому не треба хейтити Зеленського за те, що він мудак. Давайте насолоджжуватися сьогоденням і ловити кайфушечку від моменту. Так, Зеленський мудак, але він так забавно гундосить, так мило бреше і так кльово корчить мордочки! Наступний може бути набагато нуднішим. Ну, хто до нього доживе, звичайно.
https://www.facebook.com/100000678634331/posts/4000292506669998/ Сергей Марченко