6 019 28

Нацсовет по телерадиовещанию просит поставщиков смартфонов, теле- и медиатехники не завозить их из России

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к производителям и поставщикам телевизионных приемников, медиаплееров, а также смартфонов и других современных устройств, которые позволяют использовать специальные программы для приема и просмотра медиаинформации с использованием интернета, с настоятельной просьбой как можно скорее отказаться от поставок такой техники с территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение регулятора.

Нацсовет также просит производителей и поставщиков вышеупомянутого оборудования отказаться от ввоза в Украину техники, производимой для реализации и использования на территории России.

Такую просьбу регулятор озвучил в связи с утверждением правительством страны-агрессора от 31 декабря 2020 года перечня программ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники. В частности, Нацсовет опасается того, что на телеприемники с функцией Smart TV и их аналоги будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены для распространения на территории Украины.

Помимо того на смартфоны и другие портативные устройства, произведенные в России, или произведенные для реализации и использования на ее территории, будут установлены приложения от компаний, подпадающих под санкции на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансляцию пяти российских телеканалов пресекли в Черниговской области

"Мы обращаемся к сетям розничной торговли и частным предпринимателям также с просьбой прекратить практику установления программ, которые позволяют просматривать запрещенные каналы или пользоваться запрещенными сервисами, при продаже электронных устройств конечному потребителю", - отмечается в сообщении Нацсовета.

Регулятор также обратился к Кабинету министров и СНБО с просьбой приложить усилия для предотвращения поставок такой техники в Украину.

"Иначе это приведет к созданию дополнительных рисков для общественного спокойствия, усилит информационное влияние государства-агрессора, даст новый толчок развитию пиратства в Украине", - считают в Нацсовете.

Нацсовет ТРВ (573) россия (97355) техника (1817)
Топ комментарии
+17
Не просить надо.
14.01.2021 14:18 Ответить
14.01.2021 14:18 Ответить
+8
Та "поставники" вже практично всю побутову техніку російської збірки тільки й завозять...
14.01.2021 14:23 Ответить
14.01.2021 14:23 Ответить
+8
Samsung и LG это поясните дебилы!
14.01.2021 14:31 Ответить
14.01.2021 14:31 Ответить
Не просить надо.
14.01.2021 14:18 Ответить
14.01.2021 14:18 Ответить
Интернет доступен не только с этих устройств.
Очень глупое обоснование.
14.01.2021 14:22 Ответить
14.01.2021 14:22 Ответить
Куплю білет і назло кондуктору піду пішком. Шукають не там, де краще і дешевше, а там, де пропонують продажні держслужбовці.
14.01.2021 17:25 Ответить
14.01.2021 17:25 Ответить
Та "поставники" вже практично всю побутову техніку російської збірки тільки й завозять...
14.01.2021 14:23 Ответить
14.01.2021 14:23 Ответить
Техника класса "китай для россии" - это самое ужасное что можно купить....
14.01.2021 14:28 Ответить
14.01.2021 14:28 Ответить
...у таможни просить бесполезно...
14.01.2021 14:29 Ответить
14.01.2021 14:29 Ответить
Samsung и LG это поясните дебилы!
14.01.2021 14:31 Ответить
14.01.2021 14:31 Ответить
ага, при таком раскладе отделы продаж ТВ-АВ лыж и самсунга можно будет закрывать... зато серяк попрет дешевле официала
14.01.2021 15:04 Ответить
14.01.2021 15:04 Ответить
В'єтнам зараз шпаре продукцію Самсунга непогано.
14.01.2021 15:14 Ответить
14.01.2021 15:14 Ответить
А на кой хрен у нес существует таможня и почему "руководство " обращается к поставщикам? Запретить ввоз на всю коммуникационную аппаратуру сертифицированную в рашке и не упрашивать торгошлёперов. Но у нас, по моему, как говорят в народе "очко не железное". За то как мы играем на рояле ху-м, в зале все ох-вают от изысканности мелодии.
14.01.2021 14:34 Ответить
14.01.2021 14:34 Ответить
Запретить ввоз на всю коммуникационную аппаратуру сертифицированную в рашке

Инвесторы зелёной энергетики с правительством судятся. Не сомневайтесь, они своё отсудят. Или преференциями возьмут.
У вас много денег? Вы ещё и на суды по нарушению прав ВТО попасть хотите?
14.01.2021 15:27 Ответить
14.01.2021 15:27 Ответить
Нацрада з телерадіомовлення просить постачальників смартфонів, теле- і медіатехніки не завозити їх з Росії - Цензор.НЕТ 2175
14.01.2021 14:38 Ответить
14.01.2021 14:38 Ответить
Какие могут быть запреты на просмотр в Демократической стране?
14.01.2021 14:40 Ответить
14.01.2021 14:40 Ответить
В демократической стране конституцию никто не отменял...
14.01.2021 15:02 Ответить
14.01.2021 15:02 Ответить
Специально перечитал Конституцию.
Нет там запрещенных сайтов или программ.
14.01.2021 17:05 Ответить
14.01.2021 17:05 Ответить
Вас, просто, берегут. Иначе в новеньком "Самсунг"е у вас в прошивке кроме самсунговской гадости (самсунг-браузер, виджет погоды, живые обои) будет стоять яндекс браузер однокласники и антивирус Касперского. Оно вам надо? Бегать искать права супер пользователя?
14.01.2021 15:23 Ответить
14.01.2021 15:23 Ответить
Независимо с чем и где я покупаю смартфон, первое дело - сброс до заводских настроек.
14.01.2021 17:06 Ответить
14.01.2021 17:06 Ответить
..... у вас в прошивке кроме самсунговской гадости .......
14.01.2021 17:27 Ответить
14.01.2021 17:27 Ответить
Что мешает продавцу накатить оригинальную прошивку? Если партия, по 10 минут на девайс.
Вопрос в другом, нафига завозить хрен знает откуда произведенное в Китае?
15.01.2021 08:30 Ответить
15.01.2021 08:30 Ответить
идиот, паРаша обязала всех производителей(все почти согласились, кроме Apple, Sony , еще некоторые пока мочат, но китайцы и корейцы согласились все) ставить рассеянские приложения(всего 21 приложение) на ввозимые с 1 января на паРашу гаджеты. почему в Украину обязательно нужно ввозить через распределительные центры на обосРахе, вполне можно возить и из европейских складов.

ты, придурок, обязательно пользуйся mail.Сру, вконтактике, яндексом и, прости Г-ди, касперским, без этого же не прожить, а еще обязательно нужно поставить рассеянские говно-программы на все компьютеры, используемые украинским военными и властями, ведь так всем проще и привычнее...





14.01.2021 18:14 Ответить
14.01.2021 18:14 Ответить
Я, когда чего то не понимаю, захожу в интернет и читаю! Тогда не придется прятать свою тупость за оскорблениями.
Эта вся хрень предустановленная ! Нагнуть Гугла зашить это в систему, у них кишка тонка.
15.01.2021 08:26 Ответить
15.01.2021 08:26 Ответить
А своё есть что-нибудь?
14.01.2021 14:56 Ответить
14.01.2021 14:56 Ответить
Что значит просит??? Это должен быть полный запрет на ввоз.
14.01.2021 15:07 Ответить
14.01.2021 15:07 Ответить
феерические дебилы...россияне открывают все свои ресурсы и везде а эти закрывают кодируют а потом ноют....
14.01.2021 16:06 Ответить
14.01.2021 16:06 Ответить
Так у кого на самом деле Чебурнет? Вы видите, что украинская пропаганда и запреты (а запреты это есть часть пропаганды, когда человек не может получить всю полноту информации), еще покруче российской. Мы даже не обращаем внимание уже, что у нас ограничего то, то, то... А есть узкий круг лиц, которые определяют, что нам можно, а что нет. Это цензура, неотъемлемая часть пропаганды. А чего вы боитесь, правды?
14.01.2021 16:24 Ответить
14.01.2021 16:24 Ответить
Какая правда у рашистской срани?

Какая тебе, идиот, нужна свобода для распространения рашистской(читай фашистской) пропаганды, дезинформации и информационной войны, которую ведёт азиопская эрэфия?

Ка-ка-кая может быть свобода для врага, который восьмой уже год ведёт подлую агрессию против Украины?
15.01.2021 10:31 Ответить
15.01.2021 10:31 Ответить
Ты слишком грубый и напряженный. За этим пытаешься скрыть отсутствие у тебя значимых аргументов. По существу сказать тебе нечего. Говоришь лозунгами, как общались раньше коммунисты, а сегодня экстремисты. Попробуй быть проще.
19.01.2021 17:10 Ответить
19.01.2021 17:10 Ответить
Не пускають москаля в двері, так він через задницю лізе...
14.01.2021 18:51 Ответить
14.01.2021 18:51 Ответить
 
 