Нацсовет по телерадиовещанию просит поставщиков смартфонов, теле- и медиатехники не завозить их из России

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к производителям и поставщикам телевизионных приемников, медиаплееров, а также смартфонов и других современных устройств, которые позволяют использовать специальные программы для приема и просмотра медиаинформации с использованием интернета, с настоятельной просьбой как можно скорее отказаться от поставок такой техники с территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение регулятора.

Нацсовет также просит производителей и поставщиков вышеупомянутого оборудования отказаться от ввоза в Украину техники, производимой для реализации и использования на территории России.

Такую просьбу регулятор озвучил в связи с утверждением правительством страны-агрессора от 31 декабря 2020 года перечня программ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники. В частности, Нацсовет опасается того, что на телеприемники с функцией Smart TV и их аналоги будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены для распространения на территории Украины.

Помимо того на смартфоны и другие портативные устройства, произведенные в России, или произведенные для реализации и использования на ее территории, будут установлены приложения от компаний, подпадающих под санкции на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансляцию пяти российских телеканалов пресекли в Черниговской области

"Мы обращаемся к сетям розничной торговли и частным предпринимателям также с просьбой прекратить практику установления программ, которые позволяют просматривать запрещенные каналы или пользоваться запрещенными сервисами, при продаже электронных устройств конечному потребителю", - отмечается в сообщении Нацсовета.

Регулятор также обратился к Кабинету министров и СНБО с просьбой приложить усилия для предотвращения поставок такой техники в Украину.

"Иначе это приведет к созданию дополнительных рисков для общественного спокойствия, усилит информационное влияние государства-агрессора, даст новый толчок развитию пиратства в Украине", - считают в Нацсовете.