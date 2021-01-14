Нацсовет по телерадиовещанию просит поставщиков смартфонов, теле- и медиатехники не завозить их из России
Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к производителям и поставщикам телевизионных приемников, медиаплееров, а также смартфонов и других современных устройств, которые позволяют использовать специальные программы для приема и просмотра медиаинформации с использованием интернета, с настоятельной просьбой как можно скорее отказаться от поставок такой техники с территории России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение регулятора.
Нацсовет также просит производителей и поставщиков вышеупомянутого оборудования отказаться от ввоза в Украину техники, производимой для реализации и использования на территории России.
Такую просьбу регулятор озвучил в связи с утверждением правительством страны-агрессора от 31 декабря 2020 года перечня программ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники. В частности, Нацсовет опасается того, что на телеприемники с функцией Smart TV и их аналоги будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены для распространения на территории Украины.
Помимо того на смартфоны и другие портативные устройства, произведенные в России, или произведенные для реализации и использования на ее территории, будут установлены приложения от компаний, подпадающих под санкции на территории Украины.
"Мы обращаемся к сетям розничной торговли и частным предпринимателям также с просьбой прекратить практику установления программ, которые позволяют просматривать запрещенные каналы или пользоваться запрещенными сервисами, при продаже электронных устройств конечному потребителю", - отмечается в сообщении Нацсовета.
Регулятор также обратился к Кабинету министров и СНБО с просьбой приложить усилия для предотвращения поставок такой техники в Украину.
"Иначе это приведет к созданию дополнительных рисков для общественного спокойствия, усилит информационное влияние государства-агрессора, даст новый толчок развитию пиратства в Украине", - считают в Нацсовете.
Очень глупое обоснование.
Инвесторы зелёной энергетики с правительством судятся. Не сомневайтесь, они своё отсудят. Или преференциями возьмут.
У вас много денег? Вы ещё и на суды по нарушению прав ВТО попасть хотите?
Нет там запрещенных сайтов или программ.
Вопрос в другом, нафига завозить хрен знает откуда произведенное в Китае?
ты, придурок, обязательно пользуйся mail.Сру, вконтактике, яндексом и, прости Г-ди, касперским, без этого же не прожить, а еще обязательно нужно поставить рассеянские говно-программы на все компьютеры, используемые украинским военными и властями, ведь так всем проще и привычнее...
Эта вся хрень предустановленная ! Нагнуть Гугла зашить это в систему, у них кишка тонка.
Какая тебе, идиот, нужна свобода для распространения рашистской(читай фашистской) пропаганды, дезинформации и информационной войны, которую ведёт азиопская эрэфия?
Ка-ка-кая может быть свобода для врага, который восьмой уже год ведёт подлую агрессию против Украины?