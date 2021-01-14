Ляшко о подпольной вакцинации от COVID-19: Пока не будет подтверждения правоохранителей, для меня это фейк

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает фейковой информацию о подпольной вакцинации в одной из частных клиник Киева от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами", - сказал он.

Вместе с тем Ляшко выразил уверенность, "что там не происходило никакой вакцинации".

"По всем нашим каналам мы располагаем информацией, что официально в Украине ни один из иммунобиологических препаратов против COVID-19 не попадал. Я не верю, что кто-то что-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки -70 градусов", - сказал он.

Ляшко напомнил о поручении премьер-министра, чтобы лицензионная комиссия Минздрава проверила частную клинику, которая упоминается в публикациях о подпольной вакцинации.

"По результатам проверок будет проведен отдельный брифинг", - сказал он.

Как сообщалось, на интернет-сайте "Обозреватель" вышел материал бизнесмена Михаила Бродского, в котором тот утверждает, что ряд украинских представителей власти, в частности некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались от COVID-19, нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за два укола по EUR2,5 тыс.

В некоторых СМИ в связи с этим упоминалась частная клиника "Медиленд" (Киев). В этой клинике агентству "Интерфакс-Украина" отказались комментировать ситуацию по телефону, сообщив, что информацию о вакцинации от COVID-19 можно получить только непосредственно в клинике.