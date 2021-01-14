РУС
Ляшко о подпольной вакцинации от COVID-19: Пока не будет подтверждения правоохранителей, для меня это фейк

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает фейковой информацию о подпольной вакцинации в одной из частных клиник Киева от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами", - сказал он.

Вместе с тем Ляшко выразил уверенность, "что там не происходило никакой вакцинации".

"По всем нашим каналам мы располагаем информацией, что официально в Украине ни один из иммунобиологических препаратов против COVID-19 не попадал. Я не верю, что кто-то что-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки -70 градусов", - сказал он.

Ляшко напомнил о поручении премьер-министра, чтобы лицензионная комиссия Минздрава проверила частную клинику, которая упоминается в публикациях о подпольной вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко сознался, что тайное вакцинирование от COVID-19 в Украине существует, - Бродский

"По результатам проверок будет проведен отдельный брифинг", - сказал он.

Как сообщалось, на интернет-сайте "Обозреватель" вышел материал бизнесмена Михаила Бродского, в котором тот утверждает, что ряд украинских представителей власти, в частности некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались от COVID-19, нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за два укола по EUR2,5 тыс.

В некоторых СМИ в связи с этим упоминалась частная клиника "Медиленд" (Киев). В этой клинике агентству "Интерфакс-Украина" отказались комментировать ситуацию по телефону, сообщив, что информацию о вакцинации от COVID-19 можно получить только непосредственно в клинике.

+5
Звісно ж "розберуться"...
14.01.2021 14:31 Ответить
+2
Для того ця інформація і тайна , щоби такі лохи , якиви не змогли розібратись , або брешете , як собака на повнолуння !
14.01.2021 14:36 Ответить
+2
сам ляшко и есть фейк
14.01.2021 15:09 Ответить
Звісно ж "розберуться"...
14.01.2021 14:31 Ответить
Для того ця інформація і тайна , щоби такі лохи , якиви не змогли розібратись , або брешете , як собака на повнолуння !
14.01.2021 14:36 Ответить
он шо, полный дурак?
14.01.2021 14:37 Ответить
Круглий))
14.01.2021 14:45 Ответить
левая вкцинация не есть уголовно-преследованым действием и правоохранителям она не интересна...
14.01.2021 14:48 Ответить
Знакомая песня-пока суд не подтвердит...
14.01.2021 14:40 Ответить
Думаю, что с этой левой вакцинацией, да ещё и строго подотчётной фирменной вакциной -- чистый разводняк лохов -- на высшем украинском уровне... ...как раз там у лохов и главное гнёздышко...
14.01.2021 14:41 Ответить
"Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями." .... Да. Но заплатили почти 700 млн. гривен только китайской прокладке Богатыревой. по цене на 1$ дороже прайса. Так кто там манипулирует гниды? (с)
14.01.2021 14:45 Ответить
А, что означает "подпольная" вакцинация? Всегда были бедные и богатые. Даже при "развитом" социализме и вы не поверите даже при социализме с "человеческим" лицом. И всегда тот, кто имеет деньги, тут уже не важно, каким путём он их заработал или украл, как в случае с нашими олигархами и другими слугами народа, будет иметь право первой ночи.
14.01.2021 14:46 Ответить
сам ляшко и есть фейк
14.01.2021 15:09 Ответить
с языка снял
14.01.2021 15:35 Ответить
не, лучше подождать решения суда..., к тому времени все уже и забудут чего ждем...
14.01.2021 15:28 Ответить
Это из серии: "Т.к. коррупционеры не документируют свои коррупционные преступления, поэтому нет доказательств и поэтому коррупция цветет бурным цветом".
14.01.2021 15:42 Ответить
14.01.2021 19:11 Ответить
Ляшко, когда твою жену изобьют, обворуют и изнасилуют ты тоже будешь ждать решения компетентных органов, а до этого все произошедшее с ней будешь считать фейком?
15.01.2021 01:17 Ответить
 
 