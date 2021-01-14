РУС
В экспертный центр Минздрава подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине, - Ляшко

В Государственный экспертный центр Минздрава Украины, занимающийся регистрацией лекарственных средств, подавали документы о российском "препарате" Sputnik V, который РФ позиционирует как вакцину от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы обязаны принимать документы, регистрировать их и давать официальный ответ", - отметил он.

Ляшко подчеркнул, что препарат не имеет третьей стадии клинических испытаний - важнейшей для признания вакцины эффективной и безопасной. О том, кто подавал документы на регистрацию Sputnik V, ему неизвестно.

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

Автор: 

+14
У мене єдине питання до Ляшка :,, для чого ви подали документи для реєстрації вакцини ,, Спутничок" від північного агресора
і лютого ворога Украіни ?
14.01.2021 14:33 Ответить
14.01.2021 14:33 Ответить
+14
Я смотрю зебуины намеков вообще не понимают. Делают чтт хотят. Обязательно нужна волшебная пи**юлина,чтт бы вернулись в реальность?
14.01.2021 14:33 Ответить
14.01.2021 14:33 Ответить
+11
Ляшко, верни документы подавальщикам. Или порви и в урну выброси в прямом эфире. Ты же не дурак и понимаешь, чем для тебя закончится регистрация этих помоев, да еще и закупка через богатыревские и степановские прокладки? Народ и так на пределе терпения, выходки дурачков от слуги урода уже сильно перегружают нашу толерантность. Не усугубляй.
14.01.2021 14:38 Ответить
14.01.2021 14:38 Ответить
У мене єдине питання до Ляшка :,, для чого ви подали документи для реєстрації вакцини ,, Спутничок" від північного агресора
і лютого ворога Украіни ?
14.01.2021 14:33 Ответить
14.01.2021 14:33 Ответить
вони лише прийняли документи; ще не розглядали по суті
показать весь комментарий
14.01.2021 14:45 Ответить
Я смотрю зебуины намеков вообще не понимают. Делают чтт хотят. Обязательно нужна волшебная пи**юлина,чтт бы вернулись в реальность?
14.01.2021 14:33 Ответить
14.01.2021 14:33 Ответить
так всем же насрать, порохоботы обвиняют зебилов, зебилы сидят по домам, кто же будет власть держать на поводке?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:39 Ответить
Есть еще более дебильные варианты--зебилы обвиняют порохоботов и слезать ,,сметуны,, с проперженного дивана,набитого ватой,вообще не собираются.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:45 Ответить
сметуны...те кто их привел и обещал смести,если чо
показать весь комментарий
14.01.2021 14:45 Ответить
Никто. Зеленая блевотина уничтожает Украину. Еще годик и все!
показать весь комментарий
14.01.2021 14:45 Ответить
Это по вашему смешно?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:50 Ответить
"Мы обязаны принимать документы, регистрировать их и давать официальный ответ"

Не слышу ответа! (с)
показать весь комментарий
14.01.2021 14:35 Ответить
В экспертный центр Минздрава подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1223
14.01.2021 14:36 Ответить
14.01.2021 14:36 Ответить
Пока зелескот возится с китайской и кацапской говновакцинами, Молдова закупила у пфайзера вакцину и будет бесплатно вакцинировать своих граждан.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:36 Ответить
Там после идиота додона выбрали адекватного Президента. В Украине хотелось бы подобного,но надежды мало. Скорее после идиота изберут еще более ватного идиота.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:48 Ответить
Ляшко, верни документы подавальщикам. Или порви и в урну выброси в прямом эфире. Ты же не дурак и понимаешь, чем для тебя закончится регистрация этих помоев, да еще и закупка через богатыревские и степановские прокладки? Народ и так на пределе терпения, выходки дурачков от слуги урода уже сильно перегружают нашу толерантность. Не усугубляй.
14.01.2021 14:38 Ответить
14.01.2021 14:38 Ответить
Все в духе ЗЕленой гнили: о том, что подали он знает, а вот кто подал типа незнает
показать весь комментарий
14.01.2021 14:39 Ответить
а ванька суліма вмажеться путінською ширкою? хтось в курсі? а як ваньок відноситься до тарифів? порошенко вже його не грабить з ротердамом?🤣
показать весь комментарий
14.01.2021 14:39 Ответить
Виноват Порох.Все продажные боты-все,кто не убирает им насранное с претензией. Ну и как всегда--юля-цаца,вони-каки.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:10 Ответить
Тыц😂🌷
Тыц😂🌷

14.01.2021 14:42 Ответить
14.01.2021 14:42 Ответить
Что будешь есть - хлеб с параши или мыло со стола?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:57 Ответить
Дивні якісь в вас вподоби .Може ви копрофіл ? Так спробуйте цілющу уріну. Вона вже давно випробувана, пройшла усі стадії випробувань і 3 , і усі інші , та узгоджена з міністерством охорони здоров"я рф .
показать весь комментарий
14.01.2021 15:29 Ответить
Нє, воно - палкий прихильник фекалотерапії. Це ж так скрєпно!
показать весь комментарий
15.01.2021 01:24 Ответить
бачите, яка расіся хороша: хоче нас ощасливити, навіть проти нашої волі!
показать весь комментарий
14.01.2021 14:40 Ответить
ЗеПетики таки знищать Неньку...
показать весь комментарий
14.01.2021 14:42 Ответить
Ти ніде головою своєю не вдарився?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:46 Ответить
усюди та завжди .бо роги
показать весь комментарий
14.01.2021 14:50 Ответить
Мне кажется, что у некоторых людей голова - это лишь декоративное приложение к заднице.
У Вас та Вашого колеги зверху.🤗
Без Заробітку в Мордаbook залишилися, ботики??
😄
показать весь комментарий
14.01.2021 14:56 Ответить
флажок одень...хоть какой нибудь,бот ольгинский
показать весь комментарий
14.01.2021 15:00 Ответить
З бана вийду- одягну, солоденький..😄
показать весь комментарий
14.01.2021 15:02 Ответить
та можешь и перчененький одеть...хоть с усиками-тебе пойдет
показать весь комментарий
14.01.2021 15:04 Ответить
Не хочу бути подібним до Вас!
Українську забув, Мій кращй ворог??
🤑
показать весь комментарий
14.01.2021 15:08 Ответить
Так ти ніколи і не будеш, зєбілом й подохнеш.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:21 Ответить
Ви цього Самі захотіли, бумерангом!!
ENTER!!
😇
показать весь комментарий
14.01.2021 19:13 Ответить
14.01.2021 19:15 Ответить
14.01.2021 19:15 Ответить
Перебор-презерватив в презервативе.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:13 Ответить
Я б навіть сказав, рекурсія
показать весь комментарий
14.01.2021 22:23 Ответить
А чого Ляшко не сказав, чи ВОЗ визнає (не визнає) "Sputnik V" вакциною?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:43 Ответить
***.. Зебуины вы конченные !!! этот "спутник" даже не зарегистрирован в Кацапстане !!! ..вопрос об этом так-званом "лекарстве" от страны оккупанта я вообще не молчу а ОРУ !!! сцуки
показать весь комментарий
14.01.2021 14:43 Ответить
В экспертный центр Минздрава подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2931
14.01.2021 14:44 Ответить
14.01.2021 14:44 Ответить
медведчук подавал документы, ублюдок...
показать весь комментарий
14.01.2021 14:50 Ответить
А если завтра подадут документы на Спутник и там от имени ********* будет указано про эффективность вакцины в 125% что тогда?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:51 Ответить
именно, как януковощь себе на выборах рисовал...
показать весь комментарий
14.01.2021 14:56 Ответить
"Мы обязаны принимать документы, регистрировать их и давать официальный ответ", - отметил он.- О том, кто подавал документы на регистрацию Sputnik V, ему неизвестно.(((так кому собрался он давать официальный ответ .если он не знает того,кто обязан официально предоставить документы на регистрацию???
показать весь комментарий
14.01.2021 14:56 Ответить
Ну так нехай прєпіздент і вся його шушера цією хєрньою і колиться.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:56 Ответить
На самом деле Sputnik V это модифицированный "Новичок".
показать весь комментарий
14.01.2021 15:00 Ответить
Ляшко, нафига вы тратите время, силы и деньги на херню? вам нечем заняться?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:00 Ответить
Та прямо таки нєізвєсно хто подавав... Ага... Ми тобі так і повірили... Скоріше за все шобло мертвечука й подавало...
показать весь комментарий
14.01.2021 15:10 Ответить
Та загубіть ті документи. Назавжди.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:15 Ответить
Непонятно, российские фуфломицины типа Анаферона можно продавать через аптеки в Украине, то почему Спутник нельзя?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:06 Ответить
ХТО ПОДАВ ДОКУМЕНТИ? ХТО ЦЯ ЛЮДИНА ЧИ ПАРТІЯ? СБУ НЕМА ЩО СКАЗАТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:05 Ответить
"...О том, кто подавал документы на регистрацию Sputnik V, ему неизвестно..."

Що це за маразм?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:05 Ответить
Одне з двох: або бреше, або идийот.
Щоправда, може бути і брехливим идийотом...
показать весь комментарий
15.01.2021 01:13 Ответить
 
 