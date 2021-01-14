В экспертный центр Минздрава подавали документы на регистрацию "Sputnik V" в Украине, - Ляшко

В Государственный экспертный центр Минздрава Украины, занимающийся регистрацией лекарственных средств, подавали документы о российском "препарате" Sputnik V, который РФ позиционирует как вакцину от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы обязаны принимать документы, регистрировать их и давать официальный ответ", - отметил он.

Ляшко подчеркнул, что препарат не имеет третьей стадии клинических испытаний - важнейшей для признания вакцины эффективной и безопасной. О том, кто подавал документы на регистрацию Sputnik V, ему неизвестно.

Также читайте: Украина получит вакцину для 50 тыс. человек уже в феврале, вероятнее всего это будет Pfizer, - Ляшко

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

Читайте: "Британский" штамм коронавируса в Украине пока что не фиксировали, - Ляшко