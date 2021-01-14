Енин о решении ЕСПЧ: России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека

Украина предоставит свою позицию по конкретным нарушениям прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МИД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительством Украины будет предоставлена позицию относительно непосредственных нарушений РФ прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь", - отметил Енин.

Замминистра заявил, что дело касается нарушений прав человека на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя с 27 февраля 2014 года, когда Российская Федерация установила контроль над полуостровом.

"Мы убеждены, что России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека и основополагающих норм и принципов международного права", - подытожил Енин.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Российская Федерация установила контроль над Крымом еще до так называемого "референдума" (16 марта 2014 года). Москва в течение нескольких дней резко увеличила военную группировку на полуострове и принимала участие в блокаде украинских воинских частей.

