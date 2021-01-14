Енин о решении ЕСПЧ: России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека
Украина предоставит свою позицию по конкретным нарушениям прав человека в оккупированном Крыму.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МИД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительством Украины будет предоставлена позицию относительно непосредственных нарушений РФ прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь", - отметил Енин.
Замминистра заявил, что дело касается нарушений прав человека на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя с 27 февраля 2014 года, когда Российская Федерация установила контроль над полуостровом.
"Мы убеждены, что России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека и основополагающих норм и принципов международного права", - подытожил Енин.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Российская Федерация установила контроль над Крымом еще до так называемого "референдума" (16 марта 2014 года). Москва в течение нескольких дней резко увеличила военную группировку на полуострове и принимала участие в блокаде украинских воинских частей.
«Забыл упомянуть военную агрессию против Грузии, военное нападение на Украину, временную оккупацию Крыма и бомбёжки русскоязычного населения Донбасса, сбитые пассажирские самолеты, отторгнутое 14 армией от Молдовы Преднестровье и ещё многое... Если вспомнить абсолютно всё, а весь мир это помнит и знает, сразу все приходят к выводу, что Россия страна террорист и у власти кровожадный сатанинский православный диктатор, а его население зомбированно зомбоящиком по которому сплошное победобесие и пропаганда, постоянно создают иллюзию внешнего врага, что бы народ боялся, ссался и молился на царя, чтоб тот их спас, только вот после всего этого, россию уже действительно практически весь мир хочет пустить на удобрение либо изолировать полностью, пока сами не вымрут в своем болоте гнилом. Будь проклята Россия и всё её население». Конец цитаты.
24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители украинского города Мариуполя пришли на рынок совершать покупки, российские православные «Ихтамнеты» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара. Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации города приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского православного мира». Дворники смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов.
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
Если её не станет -- всем будет пофиг.
...пугалки это всё дешёвые...