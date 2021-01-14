РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9520 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
1 126 7

Енин о решении ЕСПЧ: России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека

Енин о решении ЕСПЧ: России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека

Украина предоставит свою позицию по конкретным нарушениям прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МИД Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительством Украины будет предоставлена позицию относительно непосредственных нарушений РФ прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь", - отметил Енин.

Замминистра заявил, что дело касается нарушений прав человека на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя с 27 февраля 2014 года, когда Российская Федерация установила контроль над полуостровом.

"Мы убеждены, что России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека и основополагающих норм и принципов международного права", - подытожил Енин.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Российская Федерация установила контроль над Крымом еще до так называемого "референдума" (16 марта 2014 года). Москва в течение нескольких дней резко увеличила военную группировку на полуострове и принимала участие в блокаде украинских воинских частей.

Также читайте: Кабмин предоставит ЕСПЧ позицию по нарушениям Россией прав человека в Крыму, - Енин

Автор: 

Крым (26480) Европейский суд по правам человека (818) Енин Евгений (328)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Ютубе встретил комментарий: Takamura Yui.
«Забыл упомянуть военную агрессию против Грузии, военное нападение на Украину, временную оккупацию Крыма и бомбёжки русскоязычного населения Донбасса, сбитые пассажирские самолеты, отторгнутое 14 армией от Молдовы Преднестровье и ещё многое... Если вспомнить абсолютно всё, а весь мир это помнит и знает, сразу все приходят к выводу, что Россия страна террорист и у власти кровожадный сатанинский православный диктатор, а его население зомбированно зомбоящиком по которому сплошное победобесие и пропаганда, постоянно создают иллюзию внешнего врага, что бы народ боялся, ссался и молился на царя, чтоб тот их спас, только вот после всего этого, россию уже действительно практически весь мир хочет пустить на удобрение либо изолировать полностью, пока сами не вымрут в своем болоте гнилом. Будь проклята Россия и всё её население». Конец цитаты.
24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители украинского города Мариуполя пришли на рынок совершать покупки, российские православные «Ихтамнеты» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара. Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации города приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского православного мира». Дворники смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов.
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
показать весь комментарий
14.01.2021 14:51 Ответить
Та в останній момент зевлада піде на поступки - приклад, "обмін" захоплених українських моряків...
показать весь комментарий
14.01.2021 14:53 Ответить
_Правда, Енин? Вот за атаку страны НАТО и массовое убийство её верхушки расия вообще никак не наказана.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:56 Ответить
Пока Россия существует -- ей пофиг.

Если её не станет -- всем будет пофиг.
...пугалки это всё дешёвые...
показать весь комментарий
14.01.2021 15:10 Ответить
Цель каждого патриота - честно рассказывать о преступлениях России. Но еще лучше с этим справятся профессионалы
показать весь комментарий
14.01.2021 16:14 Ответить
Грядёт мульти пенетрэйшен. Тут и мх17 назревает, и ещё кое-что от Джозефа, и казачок домой рвётся... ВВП и клике совсем не комфортно станет функционировать.
показать весь комментарий
15.01.2021 15:13 Ответить
 
 