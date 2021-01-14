Фигурант "газового дела" Онищенко Свиченко вернулся в Украину: ВАКС арестовал его с альтернативой залога в 1,75 млн

В Украину после 4 лет пребывания в бегах вернулся экс-глава фирмы "Надра Геоцентр" Сергей Свиченко, который является фигурантом "газового дела" еще одного беглеца - экс-нардепа Олександра Онищенко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Ценор.НЕТ.

"НАБУ задержало Свиченко летом 2016 года. Уже 2017, когда у подозреваемого закончился срок домашнего ареста, он бежал в Россию. 12 января этого его задержали в пункте пропуска "Бачевск", а уже 13 января Антикоррупционный суд отправил его под стражу с возможностью внести 1,75 млн грн залога", - говорится в сообщении.

НАБУ и САП подозревают Свиченка в соучастии в организации схемы по разворовыванию газа. Он был руководителем компании, с помощью которой экс-нардеп Александр Онищенко и реализовал "газовую схему".

Дело в отношении самого Онищенко находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.