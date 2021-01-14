РУС
Суд подтвердил законность действий детективов при расчете ущерба по делу "Роттердам+", - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро действовали законно и в пределах полномочий при расчете и установлении размера убытков, нанесенных из-за введения формулы "Роттердам +" потребителям электроэнергии.

Это подтвердил Шестой апелляционный административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Согласно сообщению, 12 января 2021 года суд отменил решение ОАСК о признании противоправными действий детектива НАБУ по установлению убытков в 18 млрд грн из-за формулы "Роттердам +".

"НАБУ убеждено, что ОАСК не может давать оценку доказательствам в уголовном судопроизводстве, ведь это вне его компетенции. Апелляционный суд также пришел к выводу, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства и закрыл производство", - подчеркивает пресс-служба Бюро.

В сообщении также напоминается, что речь идет об установлении убытка за первый период (2016-2017 гг.) действия формулы "Роттердам +". Первоначально его размер в 18 млрд грн рассчитали аналитики Бюро, а в дальнейшем его подтвердили несколько экспертиз. Сторона защиты, в свою очередь, пыталась обжаловать действия детектива-аналитика НАБУ по расчету негативных последствий от применения формулы, однако апелляционный суд не поддержал ее позицию и признал правомерными действия детективов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ

"Всего в распоряжении следствия: научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов. Все они свидетельствуют, что убытки за весь период действия "Роттердам +" составляют 39 млрд грн", - подчеркивают в НАБУ.

Ранее НАБУ заявляло, что доказательств по делу "Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия.

Читайте также: НАБУ обвинило руководство Украины в блокировании подозрений коррупционерам

Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа 2020 года из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

+5
Ех, оце ми зараз зажили! Газ дешевий, електроенергія копійчана. І
14.01.2021 15:04 Ответить
+5
Нет. Их всего лишь 73% от 43 млн.
14.01.2021 15:05 Ответить
+5
Теперь Пэтю ,Сэню и Гросю на НАРЫ !!!
14.01.2021 15:29 Ответить
Сортиров, или как там отдыхающего звать то - ему просто на суд .... наехать, бо оно и само - "суд".
толстое пузо, трусы и крестик, кто ненавидит = "гореть вечно"
14.01.2021 14:54 Ответить
Ого! 2 млрд зелёных!
14.01.2021 15:00 Ответить
14.01.2021 15:05 Ответить
....
14.01.2021 15:07 Ответить
Тебе " на дурку" пора посадити. .
14.01.2021 15:06 Ответить
Невже"папутчік" Ринат Леонідович зажав цього разу занести гроші суддям?
14.01.2021 15:02 Ответить
На цей раз автомат не спрацював.
14.01.2021 15:04 Ответить
Олигархи мелочами не балуются!
14.01.2021 15:02 Ответить
14.01.2021 15:04 Ответить
А якщо без жартів- то Ігор Валерійович через ту формулу і справді поніс збитки. Треба йому б бодай Приватбанк віддати. І Нафтогаз у вигляді матеріальної компенсації.
14.01.2021 15:07 Ответить
Для гарної людини нічого не жалко.
Один нелох йому кожен день віддає честь. І рукою, і дупою.
14.01.2021 15:12 Ответить
Краще Рошен подарувати, у вигляді компенсації!)
14.01.2021 16:26 Ответить
Гадаю, Бєня і від твого рота не відмовиться.
14.01.2021 16:28 Ответить
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо, лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише- руський патріот!
14.01.2021 16:40 Ответить
О як ти себе влучно охарактеризував. Ти за доставку газу заплатив?
14.01.2021 16:44 Ответить
В мене безкоштовне опалення сірководнем, який генерують прихильники Петра Олексійовича!)))
14.01.2021 17:30 Ответить
Обезьянник Коломойского. Была Буславец Ахметова- НАБУ и САП подтвердили фейковость дела "Роттердам+". Стал Витренко Коломойского-Суд подтвердил законность действий детективов при расчете ущерба по делу "Роттердам +"./Ужимки и прыжки мартышки: Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой.
14.01.2021 15:11 Ответить
Роттердам был на газ, если мне не изменяет память на электроэнергию ввели Амстердам +, при этом ранее отменив Газовый Роттердам.
14.01.2021 15:27 Ответить
Роттердам был на газ, если мне не изменяет память .- Иван Петрович Сидоров пацан чоткий, конкретный, реальный. / То, что дело "Роттердам+" закроют, стало ясно, когда Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой для определения цены газа, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко.31.08.20
14.01.2021 15:43 Ответить
Дайте їм вже , тим детєківам НАБУ , сєльодки ,, хай поїдять та угомоняться ..

Примушують місцеву вату , на гілці , пісяти кип'ятком ,, гади такі !! .
14.01.2021 15:13 Ответить
Так де ж формула яка доводить збитки?
14.01.2021 15:17 Ответить
14.01.2021 15:29 Ответить
Ти за доставку газу заплатив?
14.01.2021 15:36 Ответить
сдесь с математикой связана только одна цифра это 36 ярдов. для следаков теперь нужна только физика. если где то прибыло 36 ярдов, значить где то убыло столько же. убыло у нас. вопрос. имя которому прибыло, одно или много, без разници. бабки в казну, их в тюрьму, аплодисменты, занавес
14.01.2021 15:42 Ответить
Я уже 100-500 раз писала:
1.Ситуация с оценкой «дела Роттердам +» давно уже напоминает - «...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что шар полетит ущерб был, другие - что не полетит не было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит ущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетит не было, а те, которые говорят, что не полетит не было, колотят тех, что полетит ущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетит ущерб был, тех, что не полетит не было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2.Главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
14.01.2021 17:32 Ответить
3. Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они из-за Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20000000000 гривен, Порошенко и Ахметов обогатились, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и они конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. А украинцы попали на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
14.01.2021 17:34 Ответить
4. Так что - все эти «выводы» всех этих «судов/экспертиз/и т.д.» - «филькина грамота», грандиозный спектакль для лохов!
НАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на обычную проституцию банальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- не только исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу«Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский, Коболев, все вместе? (Это все те, которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
14.01.2021 17:40 Ответить
Мадам, бред постите! Лугандонский уголь ВСЕГДА был ДОРОГИМ---государство постоянно миллиардно дотировало лугандонский уголь! Его продавали государству по 2500-2700 грв за тонну! Формула Роттердам+ поставила верхнюю планку на цену угля в 1700 грв за тонну.
И ГДЕ здесь население понесло убытки???Понес убытки ахметка и иже с ним--за это и ополчились они на Пороха и навязали вам управляемое ими чмо. Без этой формулы уже в 16-17 году электрика бы стоила 2 грв, как сейчас без противного Роттердама и будет)))

Так тошно читать тупые фейки!
15.01.2021 01:14 Ответить
Месье, у Вас явные затруднения с восприятием (по крайней мере - моего) печатного текста!
19.01.2021 10:00 Ответить
Я чогось не розумію, як може суд щось виносити по закритій судом справі?
14.01.2021 17:59 Ответить
А почему не Печерский, а только вовчий административный?
Дела НАБУ рассматривает ТОЛЬКО ВАКС(антикоррупционный), поэтому волчьим решением могут только подтереться!
15.01.2021 01:03 Ответить
 
 