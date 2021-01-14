Суд подтвердил законность действий детективов при расчете ущерба по делу "Роттердам+", - НАБУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро действовали законно и в пределах полномочий при расчете и установлении размера убытков, нанесенных из-за введения формулы "Роттердам +" потребителям электроэнергии.
Это подтвердил Шестой апелляционный административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Согласно сообщению, 12 января 2021 года суд отменил решение ОАСК о признании противоправными действий детектива НАБУ по установлению убытков в 18 млрд грн из-за формулы "Роттердам +".
"НАБУ убеждено, что ОАСК не может давать оценку доказательствам в уголовном судопроизводстве, ведь это вне его компетенции. Апелляционный суд также пришел к выводу, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства и закрыл производство", - подчеркивает пресс-служба Бюро.
В сообщении также напоминается, что речь идет об установлении убытка за первый период (2016-2017 гг.) действия формулы "Роттердам +". Первоначально его размер в 18 млрд грн рассчитали аналитики Бюро, а в дальнейшем его подтвердили несколько экспертиз. Сторона защиты, в свою очередь, пыталась обжаловать действия детектива-аналитика НАБУ по расчету негативных последствий от применения формулы, однако апелляционный суд не поддержал ее позицию и признал правомерными действия детективов.
"Всего в распоряжении следствия: научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов. Все они свидетельствуют, что убытки за весь период действия "Роттердам +" составляют 39 млрд грн", - подчеркивают в НАБУ.
Ранее НАБУ заявляло, что доказательств по делу "Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия.
Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа 2020 года из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.
17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".
В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".
1.Ситуация с оценкой «дела Роттердам +» давно уже напоминает - «...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что
шар полетитущерб был, другие - что не полетитне было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетитущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетитне было, а те, которые говорят, что не полетитне было, колотят тех, что полетитущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетитущерб был, тех, что не полетитне было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2.Главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
НАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на
обычную проституциюбанальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- не только исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу«Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский, Коболев, все вместе? (Это все те, которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
И ГДЕ здесь население понесло убытки???Понес убытки ахметка и иже с ним--за это и ополчились они на Пороха и навязали вам управляемое ими чмо. Без этой формулы уже в 16-17 году электрика бы стоила 2 грв, как сейчас без противного Роттердама и будет)))
Так тошно читать тупые фейки!
Дела НАБУ рассматривает ТОЛЬКО ВАКС(антикоррупционный), поэтому волчьим решением могут только подтереться!