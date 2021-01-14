Украинцы, которые хотят меньше платить за газ, должны переходить на услуги "Нафтогаза", - "слуга народа" Корниенко

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко советует украинцам, которые хотят меньше платить за газ, переходить на услуги "Нафтогаза".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Он призвал жаловаться местным властям, если частные поставщики "позорно" мешают людям это сделать.

"Рынок - это не баба-Яга, которой надо пугать, это первое. Второе, когда рынок не работает или искривлен - есть несовершенная конкуренция. Создалась такая ситуация, когда 80% облгазов принадлежит крупному бизнесмену, который сейчас не в Украине. Это признаки определенной монополии. Монополиями занимается АМКУ, он завтра будет на встрече с депутатами фракции "Слуга народа", - заявил Корниенко.

Нардеп отметил, что "Нафтогаз" сейчас обслуживает 5% рынка, а "80% рынка обслуживают те же облгазы, они принадлежат разным владельцам, четверть из них одному владельцу".

"Нафтогаз" постепенно людей переводит. Действительно, были погрешности в коммуникации. При этом я хотел бы обратиться к людям в прямом эфире - когда люди в регионах хотят перейти на "Нафтогаз", на самую дешевую цену газа, им существующий поставщик газа мешает это сделать. Их запугивают, что отрежут газ, приходят внезапно какие-то люди, проверяют счетчики, дополнительно опломбируют - это все позорно. Мы просим людей обращаться к депутатам местных советов, в первую очередь "Слуги народа", мы будем помогать, открывать уголовные дела и тому подобное. Люди имеют право выбрать честного поставщика с самой низкой ценой", - заявил он.

