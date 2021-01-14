РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9595 посетителей онлайн
Новости
6 162 47

Украинцы, которые хотят меньше платить за газ, должны переходить на услуги "Нафтогаза", - "слуга народа" Корниенко

Украинцы, которые хотят меньше платить за газ, должны переходить на услуги "Нафтогаза", - "слуга народа" Корниенко

Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко советует украинцам, которые хотят меньше платить за газ, переходить на услуги "Нафтогаза".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Он призвал жаловаться местным властям, если частные поставщики "позорно" мешают людям это сделать.

"Рынок - это не баба-Яга, которой надо пугать, это первое. Второе, когда рынок не работает или искривлен - есть несовершенная конкуренция. Создалась такая ситуация, когда 80% облгазов принадлежит крупному бизнесмену, который сейчас не в Украине. Это признаки определенной монополии. Монополиями занимается АМКУ, он завтра будет на встрече с депутатами фракции "Слуга народа", - заявил Корниенко.

Нардеп отметил, что "Нафтогаз" сейчас обслуживает 5% рынка, а "80% рынка обслуживают те же облгазы, они принадлежат разным владельцам, четверть из них одному владельцу".

"Нафтогаз" постепенно людей переводит. Действительно, были погрешности в коммуникации. При этом я хотел бы обратиться к людям в прямом эфире - когда люди в регионах хотят перейти на "Нафтогаз", на самую дешевую цену газа, им существующий поставщик газа мешает это сделать. Их запугивают, что отрежут газ, приходят внезапно какие-то люди, проверяют счетчики, дополнительно опломбируют - это все позорно. Мы просим людей обращаться к депутатам местных советов, в первую очередь "Слуги народа", мы будем помогать, открывать уголовные дела и тому подобное. Люди имеют право выбрать честного поставщика с самой низкой ценой", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готов продавать газ по цене 6,99 грн за куб. м во время карантина или до конца отопительного сезона

Автор: 

Газ (10267) тарифы (1909) Слуга народа (2669) Корниенко Александр (658)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Уважаемый Александр Корниенко, РЫНОК при котором себестоимость добчычи 30$, а продажа населению за 250$ - засунь себе в жо...пу. И Нафтогаз, который, с барского плеча, предлагает газ по 200$ - в то же место.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:28 Ответить
+11
это шоб никто не мешал частным облгазам вообще на голову потребителю сесть? логично,чо ж...
показать весь комментарий
14.01.2021 15:11 Ответить
+8
перейдут и потом нафтогаз ужо поставит цену, какую захочет или кто-то думает иначе?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нафтогаз треба скасувати. Це занадто дороге задоволення для народу і країни.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:06 Ответить
это шоб никто не мешал частным облгазам вообще на голову потребителю сесть? логично,чо ж...
показать весь комментарий
14.01.2021 15:11 Ответить
Українці, які хочуть менше платити за газ, мають переходити на послуги "Нафтогазу", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6285
показать весь комментарий
14.01.2021 15:54 Ответить
ПОМНИМ
показать весь комментарий
14.01.2021 15:55 Ответить
Юлька фсё украла
показать весь комментарий
14.01.2021 16:09 Ответить
Двох крайніх можна спокійно ставити до стінки.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:15 Ответить
ПОШЕЛ ТЫ,зеленый алкоголик со своим оманским слом,в ДУПУ !!!!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 16:37 Ответить
перейдут и потом нафтогаз ужо поставит цену, какую захочет или кто-то думает иначе?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:09 Ответить
Тоді знайдеться більш дешевий постачальник. Та і Нафтогаз - держ. контора, якісь важелі впливу на нього у влади є, а от на комерційного постачальника немає.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:12 Ответить
вплыв заметен наш газ он нам впаривает ценой как в германии с ямала
показать весь комментарий
14.01.2021 15:32 Ответить
А наша пшениця чи наша вода? Вони теж повинні бути безкоштовними?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:45 Ответить
пример цены " наша пшениця " = хабу пшеницы из канады
показать весь комментарий
14.01.2021 15:53 Ответить
Це ви так жартуєте, чи справді не в курсі шо наші руди та зерно на світовому ринку продають за світовими цінами, і вони не сильно відрізняються від тих, що всередині країни?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:00 Ответить
пшениця в отличии газа ,вода свет , не у посредника " государство," оно было бы рада хабануть
показать весь комментарий
14.01.2021 16:00 Ответить
а интересно почем негры бананы в африке покупают...тоже с плюсом как в европе...??
показать весь комментарий
14.01.2021 17:36 Ответить
Эквадорские экспортёры бананов сообщают о катастрофически низком спросе на свою продукцию на мировом спотовом рынке и ценовом коллапсе, передает https://www.freshfruitportal.com/news/2020/07/21/ecuadorian-banana-industry-********-by-spot-market-price-collapse/ FreshFruitPortal со ссылкой на местные СМИ. На данный момент средняя спотовая цена на ящик бананов опустилась до $3,50
показать весь комментарий
14.01.2021 18:04 Ответить
Рынок работает. Я уже два раза менял поставщика. Цена Нафтогаза,практически, и будет на время карантина.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:21 Ответить
ну да...тогда облгазы за доставку такую цену загнут...
ну не верим же мы в самом деле,шо услуги по доставке переданы случайным лицам с улицы,и никак не связаны с владельцем облгаза
показать весь комментарий
14.01.2021 15:10 Ответить
Доставка - природна монополія, вона регулюється іншим чином ніж ціна доставленого продукту
показать весь комментарий
14.01.2021 15:13 Ответить
за задумкою-так...а як насправді?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:17 Ответить
Нє ну і насправді Нацрада встановлює базовий тариф на розподіл. Як я розумію, кінцевий тариф на доставку теж має чітку формулу

https://www.nerc.gov.ua/?id=16447 https://www.nerc.gov.ua/?id=16447
показать весь комментарий
14.01.2021 15:33 Ответить
давайте переходьте а через 2-3 місяця ціну влуплять як зараз і нафтогамназ стане монополістом!
показать весь комментарий
14.01.2021 15:12 Ответить
Ага, все проще. Если хотели меньше платить за газ -- нужно было не выбирать куклу олигархов.

Украинцы, которые хотят меньше платить за газ, должны переходить на услуги "Нафтогаза", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9623
показать весь комментарий
14.01.2021 15:18 Ответить
Кручу, вєрчу,абмануть хачю... Коли велику частину мудрого наріду перейдуть на Нафтогаз- відбудуться дивп- дівниє... Теперішні газмяси збанкрутіють, а Нафтогаз стане вдруг суперзбитковим тягарем на шиї України, який потрібно буде прихватизувати... Як думаєте, хто буде власником цього укрупненого "облгаза"?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:19 Ответить
А чего ЗеМародер с таким лозунгом на президентские выборы не пошел?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:19 Ответить
"Мы будем открывать уголовные дела и тому подобное".
показать весь комментарий
14.01.2021 15:23 Ответить
Выпускником какого интерната для дебилов ,является Корниенко ???
показать весь комментарий
14.01.2021 15:26 Ответить
Того-же, что и найвелычнишый политик вселенной, дурдома из Кривого Рога.
У ЗЕбанутой власти все дебилы.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:04 Ответить
Вот и ответ на "тарифные протесты" - Нафтогаз хочет забрать с помощью людей облгазы у Фирташа и Ко СЕБЕ в управление и получать тот же "кеш от народа-лоха" -- только для себя !!
показать весь комментарий
14.01.2021 15:27 Ответить
Уважаемый Александр Корниенко, РЫНОК при котором себестоимость добчычи 30$, а продажа населению за 250$ - засунь себе в жо...пу. И Нафтогаз, который, с барского плеча, предлагает газ по 200$ - в то же место.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:28 Ответить
"Ну і умний! Аж страшно..." (с)
показать весь комментарий
14.01.2021 15:30 Ответить
Украинцы, которые хотят меньше платить за газ, должны переходить на услуги "Нафтогаза", - "слуга народа" Корниенко
-- сказал директор рынка газа...*)
показать весь комментарий
14.01.2021 15:33 Ответить
А куда переходить, чтобы платить реальную цену за доставку, а не грабительские две!!!!грн за каждый куб газа?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:36 Ответить
Украинцы ,которые хотят платить меньше,должны прогнать к ...... матери всех корнеенок ,зеленских,и прочих каламойских!
показать весь комментарий
14.01.2021 15:41 Ответить
Да не лепи хурму, нафтохрензбоченець!
Прийшла листівка від наххренбази- подати всі(!!)
ксерокопії докумеетів і навіть на власність помешкання!!
Щоб потім тебе і залишити без помешкання-бомжом!!
Боргів не МАЮ, поки..
Вже судився з ними 10 років тому..
Було тіль 2000 грв боргу, так випадково вийшло..
Суд був без Мене, навіть не знав, не повістки ні звонку...Так ще до суду, за два місяця, Я погасив
всі борги!! Був такий цирк!!В заяві до суду була брехня ще з купівлі квартири за 20 років!! Всі чеки на оплату були-нікого це не цікавло,мля..
Зграя знову хоче грабувати, починаючи з "легітимного"..🤣
показать весь комментарий
14.01.2021 15:49 Ответить
Якось дивно чути,невже знайдуться такі хто хотів би платити більше? Ви з почвтку зробіть так щоб людям газ не відключали коли хочуть змінити постачальника.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:49 Ответить
вот вопрос к этому блюстителя корабельных сосен: пришла платёжка за отопление декабря. Месяц довольно тёплый был. + 700 грн. к ноябрю. Куда переходить от ваших "рыночно не навязчивых конкурентных продавцов" ????
посоветуй!
только не надо про счётчики рассказывать.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:55 Ответить
Нарид не хочет рынка!
Он хочет от государства газ по 4 копейки куб, как раньше!
показать весь комментарий
14.01.2021 15:55 Ответить
Не юродствуй.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:14 Ответить
А что, нет?
показать весь комментарий
15.01.2021 12:05 Ответить
МЫ ДОЛЖНЫ??? НАНЯЛИ ИХ НА РАБОТУ- платим им зарплату....Они нас нагло грабят еще и учат жизни....Мрази...
показать весь комментарий
14.01.2021 16:16 Ответить
Я конечно, извиняюсь, дети за родителей не в ответе, но помните Наталью Витренко (Конотопська відьма) - вожак прогрессивной социалистической партии Украины. Интересно чем её дети занимаются?
показать весь комментарий
14.01.2021 16:17 Ответить
Почитал комменты...... Власть! Вам не верят. Подите вон падлюки!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 16:50 Ответить
а интересно почем негры бананы в африке покупают...тоже с плюсом как в европе...??
показать весь комментарий
14.01.2021 17:44 Ответить
хотів би я спитати у так званого слуги народу, чому населення ніхто не спитав, коли їм підсовували "дешевих" привавтних постачальників, а точніше "купи продай", або ж спекулянтів. та ще і так зване транспортування. кожен з нас зобовязаний заплатити відповідно показів лічильника, а які там постачальники, які транспортувальники повинно бути до одного місця
показать весь комментарий
14.01.2021 20:15 Ответить
надо походу делать майдан3, и реально вас гавнюков вешать всех подряд!
показать весь комментарий
14.01.2021 21:57 Ответить
Куплені депутати прийняли кодекс, по якому, якщо ви використовуєте менше газу, вам за транспортування виставляють більше. У мене за рік було 30 кубів, але Чернігівгаз вважає, що повинно бути 314 куб за місяць (!), і платить треба за віртуальне їх транспортування. Чи не мародери вони?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:22 Ответить
 
 