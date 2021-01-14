Украинцы, которые хотят меньше платить за газ, должны переходить на услуги "Нафтогаза", - "слуга народа" Корниенко
Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко советует украинцам, которые хотят меньше платить за газ, переходить на услуги "Нафтогаза".
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
Он призвал жаловаться местным властям, если частные поставщики "позорно" мешают людям это сделать.
"Рынок - это не баба-Яга, которой надо пугать, это первое. Второе, когда рынок не работает или искривлен - есть несовершенная конкуренция. Создалась такая ситуация, когда 80% облгазов принадлежит крупному бизнесмену, который сейчас не в Украине. Это признаки определенной монополии. Монополиями занимается АМКУ, он завтра будет на встрече с депутатами фракции "Слуга народа", - заявил Корниенко.
Нардеп отметил, что "Нафтогаз" сейчас обслуживает 5% рынка, а "80% рынка обслуживают те же облгазы, они принадлежат разным владельцам, четверть из них одному владельцу".
"Нафтогаз" постепенно людей переводит. Действительно, были погрешности в коммуникации. При этом я хотел бы обратиться к людям в прямом эфире - когда люди в регионах хотят перейти на "Нафтогаз", на самую дешевую цену газа, им существующий поставщик газа мешает это сделать. Их запугивают, что отрежут газ, приходят внезапно какие-то люди, проверяют счетчики, дополнительно опломбируют - это все позорно. Мы просим людей обращаться к депутатам местных советов, в первую очередь "Слуги народа", мы будем помогать, открывать уголовные дела и тому подобное. Люди имеют право выбрать честного поставщика с самой низкой ценой", - заявил он.
ну не верим же мы в самом деле,шо услуги по доставке переданы случайным лицам с улицы,и никак не связаны с владельцем облгаза
https://www.nerc.gov.ua/?id=16447 https://www.nerc.gov.ua/?id=16447
У ЗЕбанутой власти все дебилы.
-- сказал директор рынка газа...*)
Прийшла листівка від наххренбази- подати всі(!!)
ксерокопії докумеетів і навіть на власність помешкання!!
Щоб потім тебе і залишити без помешкання-бомжом!!
Боргів не МАЮ, поки..
Вже судився з ними 10 років тому..
Було тіль 2000 грв боргу, так випадково вийшло..
Суд був без Мене, навіть не знав, не повістки ні звонку...Так ще до суду, за два місяця, Я погасив
всі борги!! Був такий цирк!!В заяві до суду була брехня ще з купівлі квартири за 20 років!! Всі чеки на оплату були-нікого це не цікавло,мля..
Зграя знову хоче грабувати, починаючи з "легітимного"..🤣
посоветуй!
только не надо про счётчики рассказывать.
Он хочет от государства газ по 4 копейки куб, как раньше!