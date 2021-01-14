Индекс счастья в Украине за год упал в 2,5 раза: страна оказалась среди самых несчастливых, - опрос Gallup. ИНФОГРАФИКА
В конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%, то есть в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом, в результате чего наша страна оказалась в конце списка из 41 государства, спустившись ниже Ирака.
Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС, передает Цензор.НЕТ.
В целом в мире более половины (54%) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только около одного из десяти (14%) говорят, что они несчастны. Чуть больше четвертой части опрошенных (31%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс составляет 40%.
Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою личную жизнь несчастливым. В рейтинге 41 стран Украина занимает пятое место с конца. Хуже нее ситуация только в Армении (12%), Гонконге (7%), Гане (0%) и Северной Македонии (-3%). Самые высокие показатели у Кыргызстана (85%), Казахстана (78%), Эквадора (77%), Колумбии (77%), Азербайджана (76%). В соседних с Украиной странах – Польше и России – 39% и 19% соответственно.
Во время исследования Gallup International было опрошено 38 709 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью по представительной выборке из примерно 1000 человек. Погрешность опроса составляет от 3-5% на уровне 95% доверия.
Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми и только 18% считали свою жизнь несчастливой, индекс счастья составлял 33%.
И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить! (с)
Потому что в набедренных повязках.
А тут, ни носков ни трусов не купить...
Аби ж =щастя= було в тих трусах і шкарпетках.
- Це жити в Україні.
- А шо таке нещастя?
- Це мати таке щастя.
Бывает так, пацаны
Не думаешь ни о чем и всё равно приуныл
Все ходят и говорят:
Не унывай, ну ты че
Работа есть, бабки есть
Нормально вроде бы всё.
Не унывайте, пацаны.
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Вообще, судя по тому, что в Украине президент Голобородько и сколько у него кумиров, то Украина с большим отрывом должна быть на первом месте
им некогда тосковать
таки да!
вот так часом пригадаєшь і гріє душу
Шоколадного Мародера мудрий нарід "ушел", а ЗЕльоное счастье с Новыми Лицами не подвалило
Хотя этот год добавил негатива и я присоединяюсь к хештегам #НенавиджуМАУ #**************, но благодаря всему этому принял окончательное решение: надо ехать. Здесь будет только хуже.
Україна - це теріторія беззаконня, безвідповідальності влади, безправ'я громадян. Та й від самої держави майже нічого вже не залишилося.
Вы только посмотрите на культуру общения хотя бы на этом сайте.
Например, какое-то мурло полиграф по поводу и без, всем пишет про сидение на бутылке.
Посмотрите на культуру вождения на дорогах.
На дегенератов, которые кидают бычки на газоны и дороги.
На тех кто курит в лицо некурящим в общ. местах.
На соседей, которые устраивают дискотеки в 12 ночи и всех имеют в виду...
На повальное хамство
продолжать?
То это власть виновата? или кабмин? или рада?
разруха в головах, и к сожалению, у 70%.
Вы верно написали, что все начинается с граждан, с семьи. Но зачем нам, гражданам, такое государство, которое не выполняет свои функции, государство, которого нет? Мыслители План, Аристотель и сотни других писали трактаты о государстве, но эта, нынешняя быдлоэлита, не только не читала такие работы, даже не подозревает, что были такие философы.
Но мое мнение - каждый должен начинать с себя, и отвечать за себя.
Тогда и власть будет выбрана нормальная.
А позиция "я могу бросать бычки и мусорить, и мне за этого ничего не будет, потому что у нас тупая власть", и есть основа всех проблем.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
🌴 Африка, Карл!
🐵 Нижче нас тільки мавпи на пальмах
Доголосувались, пляді!?
Г.Штельмах
и все до сих пор "веселятся"
У них национальная валюта - доллар США, без шуток.
А цены ненамного отличаются от наших. И климат более - менее мягкий.
И еще очень сильны общины, люди чувствуют, что они хозяева своей жизни.