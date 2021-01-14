Индекс счастья в Украине за год упал в 2,5 раза: страна оказалась среди самых несчастливых, - опрос Gallup. ИНФОГРАФИКА

В конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%, то есть в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом, в результате чего наша страна оказалась в конце списка из 41 государства, спустившись ниже Ирака.

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС, передает Цензор.НЕТ.

В целом в мире более половины (54%) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только около одного из десяти (14%) говорят, что они несчастны. Чуть больше четвертой части опрошенных (31%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс составляет 40%.

Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою личную жизнь несчастливым. В рейтинге 41 стран Украина занимает пятое место с конца. Хуже нее ситуация только в Армении (12%), Гонконге (7%), Гане (0%) и Северной Македонии (-3%). Самые высокие показатели у Кыргызстана (85%), Казахстана (78%), Эквадора (77%), Колумбии (77%), Азербайджана (76%). В соседних с Украиной странах – Польше и России – 39% и 19% соответственно.

Во время исследования Gallup International было опрошено 38 709 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью по представительной выборке из примерно 1000 человек. Погрешность опроса составляет от 3-5% на уровне 95% доверия.

Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми и только 18% считали свою жизнь несчастливой, индекс счастья составлял 33%.























