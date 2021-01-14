РУС
Индекс счастья в Украине за год упал в 2,5 раза: страна оказалась среди самых несчастливых, - опрос Gallup. ИНФОГРАФИКА

В конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%, то есть в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом, в результате чего наша страна оказалась в конце списка из 41 государства, спустившись ниже Ирака.

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС, передает Цензор.НЕТ.

В целом в мире более половины (54%) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только около одного из десяти (14%) говорят, что они несчастны. Чуть больше четвертой части опрошенных (31%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс составляет 40%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 69% украинцев считают себя счастливыми, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою личную жизнь несчастливым. В рейтинге 41 стран Украина занимает пятое место с конца. Хуже нее ситуация только в Армении (12%), Гонконге (7%), Гане (0%) и Северной Македонии (-3%). Самые высокие показатели у Кыргызстана (85%), Казахстана (78%), Эквадора (77%), Колумбии (77%), Азербайджана (76%). В соседних с Украиной странах – Польше и России – 39% и 19% соответственно.

Во время исследования Gallup International было опрошено 38 709 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью по представительной выборке из примерно 1000 человек. Погрешность опроса составляет от 3-5% на уровне 95% доверия.

Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми и только 18% считали свою жизнь несчастливой, индекс счастья составлял 33%.

Индекс счастья в Украине за год упал в 2,5 раза: страна оказалась среди самых несчастливых, - опрос Gallup - Цензор.НЕТ 7702
14.01.2021 15:07
Индекс счастья в Украине за год упал в 2,5 раза: страна оказалась среди самых несчастливых, - опрос Gallup - Цензор.НЕТ 138
14.01.2021 15:11
Индекс счастья в Украине за год упал в 2,5 раза: страна оказалась среди самых несчастливых, - опрос Gallup - Цензор.НЕТ 3277
14.01.2021 15:17
14.01.2021 16:21
Майже така нещасна як і Московія. Чи їм газу мало? Чи дров?
14.01.2021 15:29
Рабы всегда счастливей всех...

И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить! (с)
14.01.2021 15:31
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup - Цензор.НЕТ 9705
14.01.2021 15:31
Кучма дал эти предприятия олигархам в управление, как менеджерам, а они бандиты и переоформили предприятия на себя и деньги вместо того, чтобы идти в казну Украины с предприятий, деньги начали капать на счета олигархов - это незаконное рейдерство! За бабки олигархи во власть поставили своих шестерок смотрящих и органы все купили и суды и их никто не наказывает за это незаконное рейдерство. Потому нужно всем в сетях организовываться, как Белорусы, только не вести себя, как овцы и пастись на месте, а собравшись действовать и идти народом на все предприятия и забирать в национальную собственность Украины и все активы Украины вернуть государству Украина! Олигархи - это оккупанты собственности Украины! Во первых тарифы снизятся в 300 раз, а во вторых доходы будут идти Украине в казну и страна богаче начнет становится!!! Никто, кроме Украинского народа не наведет порядок в государстве! Государство - это народ живущий в стране и все будет сделано для народа - это главный закон государства! Все законы во блага народу, а не нескольким бандитам олигархам! Пора скинуть бандитскую тень олигархов нависшую над Украиной зловещей тьмой. Украина должна расцвести! Хватит терпеть этих бандитов! Украинский народ не рабы! В Украинском народе на генном уровне вольный дух! Украинский народ - это вольный народ, который вернет себе волю и славу!
14.01.2021 15:33
как люблю читать, вот твой пост, беру литр бренди и чита...уъдпцъдппдхцп
14.01.2021 15:35
"Хоть посмеемся" - говорили зебилы на выборах 2019. А что теперь не смешно?? Смейтесь теперь, до кровавого кала. Дальше будет еще "смешнее" Пришло время отвечать за свой выбор.
14.01.2021 15:37
Ох , уж эти опросы....или вопросы? Нет там реальной картины и быть не может!
14.01.2021 15:37
Индусы вон как счастливы.
Потому что в набедренных повязках.
А тут, ни носков ни трусов не купить...
14.01.2021 15:38


Аби ж =щастя= було в тих трусах і шкарпетках.
14.01.2021 20:51
- Шо таке щастя?
- Це жити в Україні.

- А шо таке нещастя?

- Це мати таке щастя.
14.01.2021 15:38
Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup - Цензор.НЕТ 2215 https://censor.net/ru/user/25158https://censor.net/ru/user/25158heg Zak Вы это серьезно , или по методичке
14.01.2021 15:41
А чего так то? ведь "хуженебудет" и ещё 73 % грозились "хотьпоржем" не смешно разве?
14.01.2021 15:43
"Индекс счастья в Украине за год упал в 2,5 раза: страна оказалась среди самых несчастливых," - во сколько раз в среднем олигархи приказали Зеленскому поднять тарифы, во столько раз упал индекс счастья в Украине.
14.01.2021 15:49
Что же вы приуныли, зебобики?
14.01.2021 15:49
Згадалось:
Бывает так, пацаны
Не думаешь ни о чем и всё равно приуныл
Все ходят и говорят:
Не унывай, ну ты че
Работа есть, бабки есть
Нормально вроде бы всё.

Не унывайте, пацаны.
14.01.2021 16:07
Зе банда "покончила с бедностью" ( для себя), со счастьем ( для большинства ). Кончину чего ожидать дальше?
14.01.2021 15:50
Шлях ЗЕбіла
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
14.01.2021 16:02
Во-во. За кого точно не нужно голосовать, можно на 100% определять по моим родственникам из Лугандона. Вроде как и за Украину, но ватные... В 2019 топили за Клоуна, теперь присматриваются к Рабиновичу. Радует, что проголосовать они не смогут, но проблема в том, что по эту сторону тоже таких дураков хватает. Не прозревают они совсем, меняют одного кумира на другого такого же.
14.01.2021 16:51
Странный список... Судя по нему и не понятно, хорошо быть в ТОПе, или нет
Вообще, судя по тому, что в Украине президент Голобородько и сколько у него кумиров, то Украина с большим отрывом должна быть на первом месте
14.01.2021 16:03
Ну Колумбия понятно, а остальные лидеры списка чего такие радостные?))
показать весь комментарий
они ламбаду пляшут вприсядку с утра до вечера
им некогда тосковать
показать весь комментарий
І чого б це? Епоха бідності ж закінчилась.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:36
У мене індекс щастя десь під 100% - я щасливий що не кацап і не зебіл.
14.01.2021 16:37
+ 100
таки да!
вот так часом пригадаєшь і гріє душу
14.01.2021 16:57 Ответить
вот так вот как-то:

Шоколадного Мародера мудрий нарід "ушел", а ЗЕльоное счастье с Новыми Лицами не подвалило
14.01.2021 16:53
Несмотря на карантин, снижение уровня доходов, дурацкие локдауны, больше всего негатива принесли именно украинские авиакомпании МАУ и СкайАП. Украинские - чисто условно, это компании, нарушающие все законы Украины, права пассажира и, вообще, проявляющие свою скотскую сущность, где только возможно. Вспомним март 2020. Отмена множества авиарейсов, у меня несколько броней сгорает, в компании не дозвониться. МАУ морозится: "по условиям вашего тарифа можем вернуть только сбор", а это 270-280 грн при цене билетов свыше 3000 грн каждый (!). СкайАп вообще ничего не возвращает. Обе ублюдочные компании ведут себя так, как будто это я решил никуда не лететь. Итого потеряно немало денег. При том, что все европейские компании, а у меня было также несколько броней Wizzair и RyanAir, так же отменены рейсы, но пусть с задержкой, но деньги вернули в полном объеме. Жалобы в госорганы заканчиваются отписками, типа, "вы можете решать вопросы в суде", хотя эти органы и должны контролировать соблюдение законов в Украине. Украина, у тебя хоть где-то выполняются законы? Хоть где-то есть совесть? уважение прав человека?
Хотя этот год добавил негатива и я присоединяюсь к хештегам #НенавиджуМАУ #**************, но благодаря всему этому принял окончательное решение: надо ехать. Здесь будет только хуже.
14.01.2021 16:59
Ви вважаєтe авіакомпаніі головним джeрeлом нeщастя Украінців?
14.01.2021 18:45 Ответить
Ні, я вважаю те повальне безчинство, хамство, беззаконня, порушення законів, відсутність втручання держави при невиконанні законів - це і є головне, від чого громадяни України покидають свою Батьківщину у пошуках кращої долі.
Україна - це теріторія беззаконня, безвідповідальності влади, безправ'я громадян. Та й від самої держави майже нічого вже не залишилося.
14.01.2021 19:25
громадяни повинні починати із себе.
Вы только посмотрите на культуру общения хотя бы на этом сайте.
Например, какое-то мурло полиграф по поводу и без, всем пишет про сидение на бутылке.
Посмотрите на культуру вождения на дорогах.

На дегенератов, которые кидают бычки на газоны и дороги.
На тех кто курит в лицо некурящим в общ. местах.
На соседей, которые устраивают дискотеки в 12 ночи и всех имеют в виду...

На повальное хамство
продолжать?

То это власть виновата? или кабмин? или рада?
разруха в головах, и к сожалению, у 70%.
15.01.2021 01:54
Помните фразу "Пора бы и власть употребить"? Переход, полоска зебры, водители несутся не останавливаясь, сбивая пешеходов, власть не устанавливает даже лежачих полицейских, "ей некогда". Идет самозахват территории, начинают незаконное строительство многоэтажного дома. Власть "не видит", толстые пачки долларов мешают. Авиакомпания не возвращает уплаченных денег за невыполненные рейсы. Власть "не замечает". И примеров несть числа.
Вы верно написали, что все начинается с граждан, с семьи. Но зачем нам, гражданам, такое государство, которое не выполняет свои функции, государство, которого нет? Мыслители План, Аристотель и сотни других писали трактаты о государстве, но эта, нынешняя быдлоэлита, не только не читала такие работы, даже не подозревает, что были такие философы.
15.01.2021 05:38
я с вами не спорю про власть.
Но мое мнение - каждый должен начинать с себя, и отвечать за себя.
Тогда и власть будет выбрана нормальная.
А позиция "я могу бросать бычки и мусорить, и мне за этого ничего не будет, потому что у нас тупая власть", и есть основа всех проблем.
15.01.2021 21:52
Всякая власть от Бога. Изменимся мы, изменится и власть. Чиновники не с Марса прилетают, а из "простых" "трудолюбивых" украинских семей, где не воруют, не сквернословят, живут по совести, по Заповедям, любят свою страну. Ах, я все перепутал, все совсем у нас не так...
15.01.2021 21:58
до речі, "українців" пишеться з малої букви. Чи у методичках тролів такого немає？
14.01.2021 19:27
Бедные мы, несча-а-астные.
14.01.2021 17:14
Щойно стало відомо: Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
🌴 Африка, Карл!
🐵 Нижче нас тільки мавпи на пальмах
Доголосувались, пляді!?
Г.Штельмах
14.01.2021 17:15
сракатий гундос замість президента, хіба вам не щастя, зедегенерати?)
14.01.2021 17:15
чего не смеетесь? не смешно? не поняли? )))
14.01.2021 17:26
зелю повесить и з щастям все наладится
14.01.2021 17:34
Ни фига. Они Рабиновича выберут. Сомневаешься? Я уже нет.
15.01.2021 01:04
насміялись донесхочу... тепер пуза треба позашивати
14.01.2021 17:51
Буде весело ! - сказав Парубий на инаугурации Зюзика.
и все до сих пор "веселятся"
14.01.2021 19:38
Чого не весело, Зебіли? А прикольнутись, а? ******** доїдати пів вареника, поки що ********** не заховала.
14.01.2021 17:58
Какая то чушь собачья. Особенно насчет Эквадора.
14.01.2021 18:18
В Эквадоре вполне счастливые люди. У них разница между минимальной и средней зарплатой небольшая, грубо говоря - 400 и 500 долларов. В долларах США.
У них национальная валюта - доллар США, без шуток.
А цены ненамного отличаются от наших. И климат более - менее мягкий.
И еще очень сильны общины, люди чувствуют, что они хозяева своей жизни.
14.01.2021 21:18
Можно было бы в очередной раз пошутить о ЗЕленом несчастье, но доверять этому идиотскому "рейтингу" могут только дебилы. Достаточно того, что он вывел в самые счастливые страны в мире Кыргызстан и Казахстан. С Азербайджанским счастьем и глубоким несчастьем Армении еще можно согласиться на фоне итогов Карабахской войны. А вот несчастье Гонконга и всеобщий кайф в Эквадоре оставим на совести авторов всего этого бреда. Колумбийское счастье - без комментариев.
14.01.2021 22:15
Понятно что рейтинг субъективен. Но... он вполне логичен. Думаешь, что в совке люде были несчастными? Нет. Пока ты не знаешь, что у твоего соседа есть джакузи, музыкальный центр и плазменная панель, ты вполне себе счастливо ходишь в туалет на улицу и слушаешь радио. Т.е. людей, которые нигде не были, ничего не видели и ничего не читали вполне устраивает их нынешняя жизнь. Чувствуют они себя при этом вполне прекрасно. А вот когда ты знаешь, как должно быть, возникают проблемы. По-моему, только идиоты могут связывать "уровень" счастья с материальным благосостоянием. До буддистов это дошло довольно давно.
15.01.2021 01:14
А чому мовчить Мосійчучка зі своїм індексом борщу.
15.01.2021 01:39
Дивіться більше відосиків від Величного і буде вам щастя!
15.01.2021 03:01
А шо робити тим, кого нудить від відосиків гундосика?
15.01.2021 03:08
радоваться, что не увидели.
15.01.2021 08:22
Дивний рейтинг. Те шо ми на передостанньому місті - це правда, так і є. А от де Норвегія та Швеція? Вони періодично міняються з першого на друге місце по індексу щастя. Де ці самі щасливі країни? Замість Киргизстану та Казахстану повинна бути Північна Корея, вони живуть у такій ізоляції, що навіть не уявляють, що коїться у світі, тому відчувають себе самими щасливими, бо їм нема з ким себе порівнювати. Я дивилась фільм про КНДР «В лучах солнца», там дуже цікаво показана сама ізольована та сама затуркана нація у світі.
15.01.2021 03:07
